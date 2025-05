Miliardy na terminal. Kto zbuduje mega lotnisko w Baranowie?

CPK: Rusza gigantyczny przetarg na terminal! Polskie firmy mają szansę

We wtorek (27 maja) premier Donald Tusk zapowiedział ogłoszenie jeszcze tego samego dnia jednego z najważniejszych przetargów w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mowa o przetargu na generalnego wykonawcę głównego terminalu pasażerskiego mega lotniska w Baranowie.

Rusza przetarg na budowę terminala pasażerskiego CPK

Premier przed posiedzeniem rządu powiedział, że ciągu najbliższych godzin ruszy procedura przetargowa, która będzie miała wyłonić wykonawcę głównego terminala pasażerskiego portu lotniczego w Baranowie.

- Robota ruszyła – zapowiedział.

Dialog konkurencyjny. Polskie firmy zyskają

Nie będzie to jednak zwykły przetarg nieograniczony, lecz dialog konkurencyjny. Wartość tego przetargu określono na ponad miliard złotych. Spółka najwyraźniej chce mieć wpływ na to, jakie firmy przymierzą się do tej strategicznej budowy. A sam premier nie krył, że preferowane będą polskie firmy.

Zadaniem spółki CPK jest takie przeprowadzenie tej procedury, aby polskie firmy skorzystały na tych kontraktach budowlanych - podkreślił podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Wartość tej inwestycji to około 5 mld złotych, tak przynajmniej szacowały ją władze spółki. Ile będzie kosztowała naprawdę, okaże się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Plan przetargów CPK na 2025

Przetarg na wykonawcę terminala pasażerskiego znalazł się w tegorocznym planie inwestycyjnym, jaki spółka CPK opublikowała w połowie kwietnia. Według harmonogramu przetarg na terminal miał być ogłoszony w III kwartale 2025 roku.

Oprócz tego przetargu znalazło się tam jeszcze wiele innych, wśród nich bardzo ważny przetarg m.in. na budowę linii kolejowej Warszawa Łódź z 10-km tunelami.

W sumie to planowano na ten rok zamówienia publiczne na około 30 miliardów złotych.

CPK – postęp prac

Obecnie CPK realizuje przetargi szacowane łącznie na około 4 mld zł. Znaczna część tej kwoty dotyczy przetargów na budowę tunelu i stworzenie systemu bagażowego. Pierwszy z nich związany jest z wydrążeniem tunelu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Drugi ma na celu zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Obsługi Bagażu dla Lotniska CPK.

W 2024 roku w ciągu 12 miesięcy spółka CPK ogłosiła około 60 postępowań przetargowych na ponad 8,3 mld złotych. 31 grudnia 2024 roku rząd przyjął Program Wieloletni CPK z urealnioną wartością do kwoty ponad 131 mld zł. Wcześniej zaprezentowano projekt budowlany lotniska i dworca. Program otrzymał wielomilionowe dofinansowanie z UE. W 2024 roku rozpoczęto także budowę pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce i proces wyłaniania wykonawcy łódzkiego tunelu o długości 4,6 km

