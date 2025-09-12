MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zabytek przy Stodólnej 70 we Włocławku do remontu. Zmieni też funkcję

Budynek dawnego żydowskiego szpitala przy ul. Stodólnej 70 we Włocławku kojarzy się mieszkańcom z medycyną do dziś – przed długie dekady służył leczeniu chorób zakaźnych, a później dermatologicznych. W ostatnich latach mieściło się tu archiwum Starostwa Powiatowego. Teraz lokalny serwis ddwloclawek.pl informuje, że powiat nieodpłatnie przekaże zabytek władzom województwa kujawsko-pomorskiego. Budynek przejdzie remont, który przystosuje go do pełnienia nowej funkcji.

Jak podaje ddwloclawek.pl, w obiekcie po zakończeniu prac funkcjonować będzie instytucja kulturalno-edukacyjna wzorowana na „Młynie Wiedzy” w Toruniu. To centrum nauki, popularyzujące dorobek naukowy i osiągnięcia techniki za pomocą m.in. wystaw i warsztatów. Inwestycja ma już zarezerwowane finansowanie, co powinno pozwolić na rozpoczęcie inwestycji w najbliższych latach, po przeniesieniu zasobów archiwum w inne miejsce. Wizualizacji jak na razie nie zaprezentowano.

Budynek dawnego szpitala we Włocławku z bogatą historią

Warto przypomnieć długą i barwną historię zabytku przy Stodólnej 70. W 1911 r. Towarzystwo Wspomagania Biednych Żydów kupiło znajdującą się tu działkę zabudowaną murowanym domem z drewnianą przybudówką. W latach 20. XX w. uznano, że po rozbudowie będzie tu działać placówka medyczna. Ostatecznie w 1925 r. powstał neoklasycystyczny projekt autorstwa Stefana Narębskiego. Nowoczesny jak na tamte czasy szpital rozpoczął działalność w 1930 r. Pacjenci żydowscy mogli korzystać z niego za darmo, inni zaś za opłatą.

Po wojnie, która unicestwiła społeczność żydowską Włocławka, budynek został upaństwowiony i nadal służył celom medycznym. W latach 50. był tu szpital zakaźny, zaś od lat 60. szpital dermatologiczny. Po 1989 r. budynek mieścił wiele różnych poradni związanych ze zdrowiem, m.in. poradnię ginekologiczną. Od 1996 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków.

