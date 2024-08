Budowali je aż 13 lat. Powstało osiedle, właściwie dzielnica, na 10 tys. ludzi

Olimpia Port, sztandarowa inwestycja firmy Archicom, skończony. 3 tys. mieszkań powstało w Swojczycach we Wrocławiu

Olimpia Port, inwestycja firmy Archicom. Zakończenie przedsięwzięcia nad Odrą

Olimpia Port we Wrocławiu gotowy. Budowali go aż 13 lat. To osiedle na 10 tys. ludzi. A w zasadzie - nie osiedle. "Już na starcie projektu odrzuciliśmy określenie „osiedle”, preferując nazywanie go nową dzielnicą" - mówi Waldemar Olbryk, prezes zarządu w Archicom. To ten deweloper ogłosił, że zakończył właśnie swój sztandarowy projekt i największą inwestycję, która zmieniła Swojczyce.

Archicom, deweloper, który obecnie m.in. buduje osiedle Flow w Łodzi poinformował, że kończy największy projekt mieszkaniowy w swojej historii. Po trzynastu latach od wbicia pierwszej łopaty na terenie wrocławskiego projektu Olimpia Port, sztandarowej inwestycji firmy Archicom, przyszedł czas na oficjalne zakończenie przedsięwzięcia nad Odrą.

Deweloper ogłasza, że zrealizował już wszelkie działania budowlane oraz przekazał nabywcom wszystkie sprzedane mieszkania. - Celebracja sukcesu zbiega się w czasie z końcem tegorocznych wakacji, a więc to podwójny powód do świętowania. Tym bardziej, że poprzez oddanie do użytku całego projektu, w nieco ponad dekadę, Archicom całkowicie zmienił wrocławskie Swojczyce, budując nad rzeką blisko 3 tys. mieszkań - przypominają przedstawiciele dewelopera.

Historia budowy osiedla w Swojczycach

Historia inwestycji sięga 2011 roku. Zanim jednak nad Odrą pojawiły się ekipy budowlane wyzwaniem było opracowanie koncepcji wykorzystania terenów z zaniedbanymi poprzemysłowymi halami oraz mokradłami. Ostatecznie zdecydowano o stworzeniu kompleksu mieszkaniowego. Przez kilka pierwszych lat Archicom uporządkował teren na Swojczycach i m.in. zbudował drogę publiczną ze słonecznym bulwarem wzdłuż kanału Odry, zagospodarował hektar zieleni tworząc Park Kolumba, a także zbudował pomosty, chętnie wybierane dziś jako miejsca do odpoczynku. Powstała też nowa ścieżka rowerowa wpleciona w system miejskich tras oraz kluby fitness do wyłącznej dyspozycji lokatorów Olimpii Port.

- Przyjazne przestrzenie, place, zakątki – jak wierzymy – ułatwiają również jakościowe zamieszkiwanie czy nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich - mówią szefowie Archicomu.

Nasz wrocławski projekt od samego początku traktowany był przez urbanistów jako założenie kompleksowe, a może nawet kompletne. Tworząc projekt Olimpia Port, staliśmy się prekursorem zmian w myśleniu o miejskiej urbanistyce. Odwagi i wizjonerskiego podejścia w tym przedsięwzięciu nie zabrakło założycielom Archicomu odrzucającym, już na starcie projektu, określenie „osiedle”, preferując nazywanie go nową dzielnicą – przypomina Waldemar Olbryk, prezes zarządu w Archicom.

W pierwszej połowie 2016 roku Archicom osiągnął pułap 1000 sprzedanych mieszkań oraz status najchętniej wybieranej inwestycji we Wrocławiu. Po kolejnych czterech latach udało się przekroczyć barierę 2000 sprzedanych lokali. Przez ponad dekadę na Swojczycach deweloper oddał do użytku ponad 60 budynków o niskiej zabudowie. Łącznie powstało w nich prawie 3 tys. mieszkań dla około 10 tys. lokatorów, a także ponad 50 lokali handlowo-usługowych.

Olimpia Port na dawnych terenach przemysłowych

Przestrzeń do dobrego życia została wybudowana na dawnych terenach przemysłowych, ale - wedle słów dewelopera - z poszanowaniem ich historii i zachowaniem wielu oryginalnych elementów.

Na terenie wrocławskiej inwestycji mieszkańcy mają do dyspozycji m.in.

bulwar nadrzeczny z mariną,

lokale gastronomiczne, usługowe i sklepy,

strefy fitness,

boiska

rowerowy pumptrack

pomosty rekreacyjne

place zabaw

zaplecze parkingowe w postaci podziemnych hal i stanowisk naziemnych.

Wszystko to w otoczeniu 6 hektarów terenów zielonych nad Odrą ze starymi topolami i brzozami oran nowymi drzewkami.

Świętują zakończenie budowy razem z mieszkańcami

Archicom chce na zakończenie wakacji oficjalnie podsumować dwunastoletnią budowę. I zaprasza do świętowania w niedzielę 25 sierpnia 2024.

- Od godziny 14.00 w kilku punktach Olimpii Port otworzymy tematyczne strefy dla najmłodszych, nieco starszych i dorosłych. Znajdą się tu m.in. strefy: gier świata, animacji ogólnych, zoologiczna, sportowa, rowerowa, warsztatu rodzinnego, kulturalna oraz florystyczna. Najmłodsi mieszkańcy naszej sztandarowej inwestycji skorzystają z przestrzeni do beztroskiej zabawy. Nie zabraknie również praktycznych porad z technik pierwszej pomocy i survivalu. Dzięki współpracy z Rewirem Twórczym zagości u nas także teatr lalek – zaprasza Renata Braszkiewicz -Walczak, Regionalny Kierownik Sprzedaży w Archicom.

Wakacyjny event na terenie Olimpia Port zakończy się o godz. 22.00. Jego finałem będzie spektakularny pokaz fireshow oraz projekcja filmu na temat powstawania Olimpii Port – największej mieszkaniowej inwestycji w blisko 40-letniej historii marki Archicom.

