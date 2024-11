Francuska Park. Atal wprowadza do sprzedaży kolejny etap inwestycji. To osiedle to już gigant

14:23

Zobacz galerię 3 zdjęcia Autor: Atal Atal Francuska Park w Katowicach

Francuska Park. Atal sprzedaje kolejne mieszkania. Etap VIII A obejmuje budowę dwóch 10-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z 290 mieszkaniami, w układach od 2 do 4 pokoi i metrażu od 35 do 99 mkw. To osiedle w Katowicach ma już 10 lat i jak mówią w Atalu, okazało się dużym sukcesem sprzedażowym.

Kolejny etap osiedla Francuska Park w sprzedaży

ATAL, ogólnopolski deweloper, kontynuuje w Katowicach projekt Francuska Park. Do oferty wprowadził 290 mieszkań w ramach kolejnego etapu osiedla. Pierwsze budynki przy lotnisku Muchowiec powstały 10 lat temu. Jak przyznają przedstawiciele dewelopera, osiedle cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, m. in. z uwagi na wyjątkowo atrakcyjną lokalizację - w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu, Doliny Trzech Stawów i w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Przedział cenowy mieszkań: 9 900 - 13 000 zł za mkw.

Za dodatkową opłatą kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design.

Atal Francuska Park w Katowicach

Nazwa inwestycji odnosi się do ulicy Francuskiej, przy której rozpoczęła się budowa kompleksu, lecz jego późniejsze etapy realizowane są także przy ul. Szybowcowej. Najnowszy (etap VIII A) obejmuje budowę dwóch 10-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z 290 mieszkaniami, w układach od2 do 4 pokoi i metrażu od 35 do 99 mkw. Każde mieszkanie posiadać będzie duże okna, a także przestronne loggie, balkony i tarasy. Powstanie też plac zabaw.

- Przedsięwzięcie, realizowane w Katowicach od ponad 10 lat, okazało się naszym dużym sukcesem sprzedażowym i wpisało w mieszkaniowy krajobraz regionu – komentuje Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży ATAL.

Osiedle na Muchowcu coraz większe

Osiedle Francuska Park to wieloetapowa inwestycja, która powstała najpierw u zbiegu ulic Francuskiej i Lotnisko w Katowicach, a potem stopniowo zaczęła zbliżać się do CH 3 Stawy. Pierwszy etap był gotowy w 2015 roku. W drugim etapie powstały kolejne mieszkalnia - w sumie etap pierwszy i drugi to aż 655 mieszkań. Po pięciu etapach powstało już w sumie 880 mieszkań. Etapy VI i VII to kolejnych 500 mieszkań. Etap VI obejmuje dziewięciokondygnacyjny budynek o układzie kaskadowym z 178 mieszkaniami o powierzchniach 38–147 mkw, zaś etap VII to jedenastokondygnacyjny budynek także o układzie tarasowym z 322 mieszkaniami. Gdy będzie ukończony etap VIII, w sumie na osiedlu będzie zatem 1600 mieszkań.

Zobacz galerię 29 zdjęć Autor: Trinac Polska Atal Olimpijska Katowice. Budowa

