Ile zapłacisz dzisiaj za nowe mieszkanie w Szczecinie? Poznaj aktualne ceny

Ceny mieszkań Szczecin – rynek pierwotny, wrzesień 2024. Oto ceny mieszkań deweloperskich w Szczecinie

Autor: Getty Images/MBPROJEKT_Maciej_Bledowski

Jeśli chodzi o ceny mieszkań, Szczecin należy do grupy najdroższych miast w Polsce. Sprawdź, ile płaci się obecnie za mieszkanie deweloperskie w Szczecinie. Podajemy bieżące stawki u deweloperów. Ile zapłacisz za nowe mieszkanie z rynku pierwotnego w Szczecinie?

Spis treści

Ceny mieszkań Szczecin – rynek pierwotny. Jak zmieniła się sytuacja cenowa?

Dla planujących zakup mieszkania Szczecin nie ma dobrych wieści – spotkamy tu jedne z najwyższych średnich cen w kraju. Przeciętny koszt zakupu mieszkania od dewelopera w Szczecinie wynosi obecnie ok. 12,1–12,4 tys. zł/m². To poziom cen porównywalny z Wrocławiem i Krakowem. Jak podają eksperci NBP, w stosunku do poprzedniego kwartału średnie ceny transakcyjne w Szczecinie wzrosły o 923 zł/m2.

W ocenie ekspertów kolejne kwartały roku przyniosą dalsze wzrosty średnich cen. Warto też zwrócić uwagę na znaczną rozbieżność między cenami ofertowymi a transakcyjnymi.

Ceny mieszkań w Szczecinie według Narodowego Banku Polskiego

Raporty cenowe NBP ukazują się co kwartał, zaś najnowszy pochodzi z II kwartału 2024 r. Według ekspertów NBP średnia cena nowego mieszkania w Szczecinie wynosi aktualnie:

cena ofertowa – 12 459 zł/m²,

cena transakcyjna – 12 199 zł/m².

Jak widać, podczas ceny ofertowe w Szczecinie dynamicznie rosną, ceny transakcyjne pozostają względnie stabilne, a nawet lekko spadają. Dla porównania w I kwartale 2024 r. średnia cena ofertowa nieruchomości wynosiła 12 220 zł/m², a cena transakcyjna – 11 276 zł/m².

Ceny mieszkań deweloperskich w Szczecinie według Otodom Analytics

Każdego miesiąca eksperci Otodom Analytics analizują ceny w ofertach sprzedaży i na tej podstawie publikują zestawienia cenowe. W przypadku rynku pierwotnego najświeższymi danymi dysponujemy za sierpień 2024 r. Jak się okazuje, średni koszt zakupu nowego mieszkania w Szczecinie wynosi 13 034 zł/m² (cena ofertowa).

Jeśli chodzi o poszczególne metraże, to w Szczecinie średnie ceny kształtują się następująco:

mieszkanie do 40 m² – 13 533 zł/m²,

mieszkanie 40–59 m² – 12 879 zł/m²,

mieszkanie 60–89 m² – 12 778 zł/m²,

mieszkanie powyżej 90 m² – 12 882 zł/m².

Ważne Szczecin znalazł się w czołówce cenowej polskich miast. Jak podaje Otodom Analytics, jest to dziś 6. najdroższe miasto w całym kraju.

Ceny mieszkań Szczecin, rynek pierwotny – przegląd Muratora

Sytuacja na rynku pierwotnym w Szczecinie stawia dziś kupujących w trudnej sytuacji. Choć ceny ostatnio są stabilne, a nawet lekko spadają, to wciąż pozostają na wysokim poziomie, a szansa na wynegocjowanie u dewelopera obniżki nie jest zbyt duża, co dobrze pokazuje zestawienie cen ofertowych i transakcyjnych. Warto mimo wszystko próbować i polować na promocje.

Jednym z czynników najsilniej wpływających na koszt zakupu M w Szczecinie jest adres, czyli lokalizacja. Rzut oka na oferty w popularnych serwisach ujawnia m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości takich jak:

mieszkanie trzypokojowe (Śródmieście) za 653 tys. zł (48 m²),

mieszkanie z trzema pokojami (Zachód) za 630 tys. zł (52,5 m²),

mieszkanie dwupokojowe z ogródkiem (Północ) za 545 tys. zł (47,5 m²),

mieszkanie czteropokojowe (Prawobrzeże) za 550 tys. zł (51,5 m²).

Warto pamiętać, że zawsze opłaca się podjąć próbę negocjacji z deweloperem, gdyż można niekiedy uzyskać obniżkę ceny lub bonus, np. w postaci miejsca parkingowego.

Ceny mieszkań deweloperskich w województwie zachodniopomorskim

Szukając taniego mieszkania w województwie zachodniopomorskim, kupujący ma większe szanse, jeśli rozważa także lokalizacje inne niż sam Szczecin. Różnice w cenach między poszczególnymi miastami potrafią być znaczne, co dobrze obrazuje przegląd wybranych ofert sprzedaży mieszkań 40–65 m²:

Kołobrzeg – 479 tys. zł za lokum dwupokojowe z balkonem (44 m²),

Koszalin – 439 tys. zł za mieszkanie trzypokojowe (51 m²),

Police – 393,5 tys. zł za lokal dwupokojowy (42,5 m²),

Stargard – 416 tys. zł za mieszkanie trzypokojowe (54 m²),

Świnoujście – 600 tys. zł za lokal dwupokojowy (42,5 m²).

Zarówno w Szczecinie, jak i w innych miastach warto porównywać ze sobą oferty różnych deweloperów – pozwoli to wyłapać nie tylko różnice w cenie, ale także pojawiające się od czasu do czasu promocje.