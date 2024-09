Oto ceny nowych mieszkań od dewelopera w Łodzi. Poznaj aktualne stawki

Ceny mieszkań Łódź – rynek pierwotny, wrzesień 2024. Ile kosztuje mieszkanie deweloperskie w Łodzi?

15:48

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Z perspektywy cen mieszkań Łódź jest droga, ale nie aż tak jak inne duże miasta.

Jeśli chodzi o ceny mieszkań, Łódź nie należy do cenowej czołówki, jednak i tu koszt zakupu M potrafi być wysoki. Ile płaci się obecnie za mieszkanie deweloperskie w Łodzi i innych większych miastach województwa? Poznaj ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Łodzi.

Spis treści

Ceny mieszkań Łódź – rynek pierwotny. O ile się zmieniły?

Dla marzących o kupnie mieszkania Łódź ma dziś ceny na poziomie, który dla wielu nabywców jest trudny do osiągnięcia. Średni koszt zakupu mieszkania deweloperskiego w Łodzi to ok. 9,8–11 tys. zł/m². Chcąc kupić taniej, trzeba polować na okazje lub szukać promocji. Zgodnie z analizami NBP przeciętne ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi od ostatniego kwartału wzrosły o 82 zł/m2.

Z prognoz ekspertów wynika, że w kolejnych kwartałach br. rynek pierwotny w Łodzi będzie drożeć, choć wolniej niż w innych miastach. Nie warto zatem czekać na znaczące obniżki cen w perspektywie najbliższych miesięcy.

Ceny mieszkań w Łodzi według Narodowego Banku Polskiego

NBP co kwartał przygląda się sytuacji cenowej na rynkach największych miast. Ostatnie dane udostępniono w II kwartale 2024 r. Według ekspertów NBP średnia cena nowego mieszkania w Łodzi kształtuje się dziś na poziomie:

cena ofertowa – 11 003 zł/m²,

cena transakcyjna – 9837 zł/m².

Jak widać, poziom cen wyznaczany przez deweloperów (ceny ofertowe) jest sporo wyższy niż sumy płacone w rzeczywistości przez kupujących (ceny transakcyjne). Podobnie było w poprzednich kwartałach. Przykładowo w I kwartale 2024 r. średnia cena ofertowa wynosiła 10 708 zł/m², a cena transakcyjna – 9755 zł/m².

Murator Remontuje: Jak łatwo nałożyć gładź szpachlową Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny mieszkań deweloperskich w Łodzi według Otodom Analytics

Eksperci Otodom Analytics poddają analizie ceny z ogłoszeń sprzedaży w cyklu miesięcznym. Najnowsze dostępne dane dla rynku pierwotnego pochodzą z sierpnia 2024 r. Jak się okazuje, kupno nowego mieszkania w Łodzi to koszt około 11 142 zł/m² (cena ofertowa).

Deweloperskie nieruchomości oferowane są w różnych cenach w zależności od powierzchni. W Łodzi jest to średnio:

mieszkanie do 40 m² – 11 026 zł/m²,

mieszkanie 40–59 m² – 10 453 zł/m²,

mieszkanie 60–89 m² – 10 089 zł/m²,

mieszkanie powyżej 90 m² – 10 765 zł/m².

Ważne W zestawieniu cen w największych miastach Otodom Analytics Łódź znalazła się mniej więcej w połowie stawki.

Zobacz też: CPK – wizualizacja. Zobacz, jak będzie wyglądał Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: materiały prasowe CPK Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie

Ceny mieszkań Łódź, rynek pierwotny – przegląd Muratora

Ceny nowych mieszkań w Łodzi na jakiś czas się ustabilizowały, jednak znów zaczęły rosnąć, co oznacza, że deweloperzy żądają za nieruchomości coraz więcej. Cykl dynamicznych podwyżek cen w Łodzi rozpoczął się jeszcze przed pandemią. Osoby liczące na tanie lokum muszą więc polować na okazje.

W skali całego miasta ceny są oczywiście zróżnicowane, co dobrze obrazuje rzut oka na ofertę deweloperów publikujących ogłoszenia w popularnych serwisach. W przypadku Łodzi są to np. takie lokale jak:

mieszkanie trzypokojowe z balkonem (Śródmieście) za 550 tys. zł (53 m²),

mieszkanie z dwoma pokojami i balkonem (Polesie) za 471 tys. zł (40 m²),

mieszkanie trzypokojowe z balkonem (Bałuty) za 689 tys. zł (57 m²),

mieszkanie dwupokojowe z dwoma balkonami (Górna) za 630 tys. zł (51 m²),

mieszkanie o dwóch pokojach (Widzew) za 539 tys. zł (40 m²).

Planując zakup nowego mieszkania w Łodzi, warto przede wszystkim szukać na obrzeżach miasta, rozglądać się za promocjami oraz negocjować z deweloperem. W ten sposób można zmaksymalizować swoją szansę na uzyskanie niższej ceny.

Ceny mieszkań deweloperskich w województwie łódzkim

W województwie łódzkim są miasta oferujące znacznie niższe ceny nieruchomości niż sama Łódź. Pozwala to nabywcom uzyskać większy metraż za tę samą lub nawet niższą ce\fwnę. Dla przykładu prezentujemy wybrane oferty mieszkań na sprzedaż o metrażu 40–65 m2 w niektórych lokalizacjach:

Radomsko – 372 tys. zł za mieszkanie z dwoma pokojami (45,5 m²),

Pabianice – 361 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe w nowym bloku (52 m²),

Piotrków Trybunalski – 353 tys. zł za lokum trzypokojowe z balkonem (42 m²),

Tomaszów Mazowiecki – 420 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe (46 m²),

Zgierz – 420,5 tys. zł za lokal dwupokojowy w niskiej zabudowie (43 m²).

Kupując nieruchomość w województwie łódzkim, warto także rozglądać się za promocjami deweloperskimi – nieraz można uzyskać np. darmowe miejsce postojowe przy bloku.