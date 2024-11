To pierwsza inwestycja narciarska w Brennej od lat! Nowy wyciąg krzesełkowy w Beskidach prawie gotowy

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Ski Dolina Stacja narciarska Ski Dolina w tym sezonie narciarskim wzbogaci się o wyciąg krzesełkowy

W sezonie narciarskim 2024/25 w Brennej zacznie działać pierwszy wyciąg krzesełkowy. To pierwsza od wielu lat inwestycja narciarska w tej popularnej niegdyś wśród narciarzy wsi w Beskidzie Śląskim. Z pewnością ta nowa atrakcja przyciągnie tu znów narciarzy oraz zwykłych turystów, którzy skorzystają z krzesełkowego wspomagania w górskich wycieczkach.

Brenna była jeszcze na początku XXI w. ciekawą kameralną alternatywą na narciarski urlop w Beskidzie Śląskim. Niestety tyko część z działających wówczas stacji narciarskich jest czynna do dzisiaj, w dodatku ma obecnie o wiele mniej do zaoferowania. W zamian dzisiejsza Brenna rozwinęła bazę noclegową, w której pojawiły się już duże hotele z ofertą spa&wellness. Nadszedł czas na poprawę infrastruktury narciarskiej.

Brenna – kiedyś narciarska wieś

Narciarska Brenna była szczególnie popularna wśród mieszkańców aglomeracji śląskiej. Jeszcze 10 - 15 lat temu działały tu stacje narciarskie, dzięki którym wieś konkurowała o popularność narciarską z sąsiednimi Wisłą, Ustroniem czy Szczyrkiem. Główne centrum narciarskie Brennej skupione było na stokach leżących obok siebie Stożka Breńskiego, Gronika oraz Hyrcy. Tutaj znajdowała się największa ze stacji narciarskich Węgier-Ski, w której było 7 wyciągów orczykowych i talerzykowych. Niestety na skutek nieporozumień właściciela ośrodka z gospodarzami, do których należały grunty na stokach nie udało się podpisać umowy dzierżawy i ośrodek zawiesił działalność w 2015 r. Był to największy cios dla rozwoju turystyki narciarskiej w Brennej. Do dzisiaj przetrwały we wsi trzy małe stacje narciarskie, z których jedynie stacja pod Starym Groniem dysponuje dłuższym wyciągiem talerzykowym (680 m długości).

Ski Dolina – pierwszy wyciąg krzesełkowy

Na stokach Świniorki w Brennej Leśnicy w latach narciarskiej prosperity działały cztery wyciągi. W ostatnich kilku latach w sezonie działały tylko dwa najniżej położone wyciągi, dwa dłuższe zlokalizowane w górnej części stacji były nieczynne.

Właściciel ośrodka Ski Dolina rozpoczął starania o rozbudowę i unowocześnienie urządzeń narciarskich czego efektem było uzyskanie na wiosnę 2024 r. pozwolenia na budowę wyciągu krzesełkowego. W maju ruszyła budowa wyciągu, którą planowano zakończyć w listopadzie.

Wraz z budową kolei krzesełkowej realizowano dodatkową infrastrukturę, m.in. rozbudowę systemu naśnieżania. Zakupiono nowoczesny ratrak do przygotowania i utrzymywania tras a także rozbudowano system informatyczny oraz sprzedaży karnetów.

Nowy wyciąg w Brennej ruszy w sezonie zimowym

Dla laika wszystko na stoku jest już prawie gotowe. Wystarczy tylko poczekać na śnieg. Na stoku Świniorki trwają jednak cały czas prace wykończeniowe, aby można było uruchomić ośrodek w nowej odsłonie zaraz na początku sezonu.

„Krzesełko” w Brennej zakupione zostało w szwajcarsko-austriackiej firmie Doppelmayr, największego na świecie producenta kolei linowych i wyciągów o 132-letniej tradycji. Wyciąg ma ponad 800 m długości i łączy dno doliny Leśnicy ze szczytem Świniorki. Jego trasa pokrywa się z trasami dwóch wcześniej działających tutaj wyciągów talerzykowych (górny nie funkcjonował od kilku lat). Dodatkowo uruchomiony będzie wyciąg talerzykowy na stoku sąsiadującym z górną stacją wyciągu krzesełkowego. To pozwoli na urozmaicenie zjazdów na dwóch stokach. Najdłuższa trasa zjazdowa będzie miała ponad 1 km długości i różnicy poziomów 200 m.

Przy dolnej stacji będą się znajdowały kasy i rozbudowany parking. Stacja narciarska przez ulicę sąsiaduje z zabudową hotelu Dolina Leśnicy SKI & SPA Resort.

Brenna – wyciągi tak, ale nie tylko dla narciarzy

Jest szansa, że w Brennej w najbliższych latach przybędą kolejne nowe wyciągi. Jednak problemem wsi są ostatnio wysokie temperatury w zimie, co powoduje, że w niższych partiach dolin występują problemy ze śniegiem. Pewnym rozwiązaniem są urządzenia do sztucznego śnieżenia, ale przy plusowych temperaturach w ciągu dnia pokrywa wyprodukowanego nocą śniegu w dolnej części stoków ulega rozmiękczeniu i roztapianiu. To nie stwarza dobrych warunków dla narciarstwa. Główni inwestorzy turystyczni w Brennej, m.in. ośrodka Pod Starym Groniem rozbudowują ofertę hotelową i myślą o modernizacji wyciągów, ale z nastawieniem na ich wykorzystanie całoroczne dla zwykłych turystów i amatorów górskiej jazdy na rowerze a przy okazji także dla narciarzy. W lepszej sytuacji są obiekty położone w głębi dolin, które są położone 100 m wyżej niż centrum wsi. Do takich należy właśnie stacja Ski Dolina. Być może także na narciarską, a także bardziej turystyczną mapę Brennej powróci też ośrodek w Hyrcy.

Nowy hotel w centrum Brennej

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Archas Design Nowy hotel ma być połączeniem tradycji z nowoczesnością

