Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kim jest nowy najemca MLP Wrocław?

Nonko to firma transportowo-logistyczna specjalizująca się w zintegrowanych usługach logistycznych dla klientów z Chin. Spółka zajmuje się krajowym i międzynarodowym transportem drogowym oraz usługami magazynowymi i logistycznymi. Jej siedziba znajduje się we Wrocławiu, skąd prowadzone są operacje na terenie całej Polski i Europy.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na uruchomienie nowego punktu w kompleksie MLP Wrocław. Umowa najmu obejmuje 4,1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, która została przekazana najemcy z końcem października bieżącego roku. W negocjacjach najemcę wspierała firma doradcza Litwiniuk Property.

Wrocław wraz z Dolnym Śląskiem należy do grona największych pod względem wielkości rynków magazynowych w Polsce. Obszar ten przyciąga klientów z sektora logistyki, e‑commerce i przemysłu, dzięki dobrej infrastrukturze drogowej, bliskości granic z Niemcami i Czechami oraz dostępowi do wykwalifikowanej kadry. To właśnie m.in. te zalety przekonały firmę Nonko do wyboru lokalizacji w MLP Wrocław.

Po wynajęciu nowej powierzchni, Jingyi Wang, Dyrektor Nonko Sp. z o.o., przedstawił plany firmy oraz podzielił się doświadczeniami związanymi z działalnością w Polsce i współpracą z MLP Group:

Jako część międzynarodowej grupy logistycznej, Nonko utworzyło centrum logistyczne w Polsce, świadczące zintegrowane usługi logistyczne dla naszych klientów w Chinach i tworzące sieć logistyczną w kilku krajach UE. MLP Group zapewnia nam naprawdę dobre wsparcie i rozwiązania w Polsce, a wzajemna komunikacja przebiega bardzo sprawnie. Liczymy na długotrwałą współpracę.

Podczas wyboru lokalizacji centrum logistycznego dla Nonko Sp. z o.o., firma doradcza Litwiniuk Property przeprowadziła szczegółową analizę rynku powierzchni magazynowych klasy A w potencjalnych lokalizacjach. O szczegółach procesu i zakresie wsparcia doradczego opowiedział Patryk Litwiniuk, Dyrektor Generalny Litwiniuk Property Sp. z o.o.:

Podczas procesu wyboru lokalizacji centrum logistycznego w Polsce przez naszego Klienta tj. Nonko Sp. z o.o., dokonaliśmy pełnej analizy rynku powierzchni hal klasy A w wybranych przez Klienta lokalizacji tj. we Wrocławiu. Ostatecznie Klient podjął decyzje o wyborze i najmie powierzchni MLP Wrocław. Firma Litwiniuk Property doradza przy najmie oraz renegocjacji i przedłużeniu aktualnych umowy najmu hal klasy A w parkach logistycznych oraz przy pow. biurowych w biurowcach klasy A we Wrocławiu, Warszawie oraz w innych miastach regionalnych w Polsce i w Europie (m.in. w Czechach, Rumunii, Węgrzech).

Polecamy:

Co oferuje MLP Wrocław najemcom?

Miejski park MLP Wrocław oferuje 66 228 mkw. powierzchni i znajduje się w północno-wschodniej części Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole, 14 km od centrum miasta. Kompleks został zrealizowany na działce o powierzchni 13 ha i składa się z 5 hal magazynowych klasy A. Charakteryzuje się wysokimi standardami technicznymi, nowoczesną infrastrukturą oraz rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego budownictwa.

Warto podkreślić, że budynki uzyskały certyfikację w systemie BREEAM. Wyposażono je w liczne rozwiązania proekologiczne, m.in.: energooszczędne oświetlenie LED, niskoemisyjne systemy grzewcze, wodooszczędną armaturę, infrastrukturę rowerową oraz program car-sharingu.

Zadbano także o otoczenie zewnętrzne – na terenie inwestycji rozmieszczono łąki kwietne, zbiorniki retencyjne i hotele dla owadów, co zwiększa lokalną bioróżnorodność. Na dachach hal zainstalowano panele fotowoltaiczne, które wspierają strategię MLP Group w zakresie osiągania neutralności emisyjnej.

Niepodważalnym atutem kompleksu jest jego położenie w pobliżu drogi krajowej E67 i drogi ekspresowej S8. Lokalizacja ta gwarantuje szybki dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, łączących Wrocław z Warszawą oraz innymi regionami Polski i Europy.

W gronie dotychczasowych najemców MLP Wrocław znajdują się m.in.:

Electrolux Poland,

SPM Poland (Grupa BCUBE),

Europe Distribution Group (EDG),

OL&D Poland.

Jak widać, kompleks obsługuje firmy z różnych branż, od AGD i FMCG po operatorów logistycznych 3PL, co potwierdza jego uniwersalny charakter.

Doświadczenia ostatnich najemców oraz dynamiczny rozwój parku MLP Wrocław pokazują rosnące zainteresowanie nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. O tym, jak inwestycja odpowiada potrzebom firm logistycznych, mówi Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu i Chief Development Officer w MLP Group S.A.:

Cieszymy się, że firma Nonko dołączyła do grona najemców MLP Wrocław. To kolejny dowód na duże zainteresowanie naszymi projektami ze strony firm, które poszukują nowoczesnych, elastycznych i świetnie skomunikowanych powierzchni magazynowych. MLP Wrocław oferuje najwyższe standardy jakości i rozwiązania proekologiczne, dzięki czemu doskonale odpowiada na potrzeby dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z sektora TSL.

Źródło: MLP Group S.A.

Przejdź do galerii: Dyrektywa SEVESO – gwarancja bezpieczeństwa w magazynach i zakładach przemysłowych