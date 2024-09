Ponad 47 mln zł z UE na remont Elektrociepłowni Szombierki. Kiedy start?

EC Szombierki w Bytomiu zmieni się w hotel. UE przyznała ponad 47 mln zł dofinansowania. Kiedy start prac przy Elektrociepłowni Szombierki?

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: UM Bytom Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu w 2024 r.

EC Szombierki, czyli dawna Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu zmieni się w hotel za sprawą Grupy Arche. Cenny zabytek poprzemysłowy ma w przyszłości pełnić m.in. funkcje kulturalne, edukacyjne, hotelowe i gastronomiczne. Udało się już odnowić wieżę wodno-zegarową. Kolejne prace remontowe ułatwi blisko 47,5 mln zł unijnego dofinansowania.

Renowacja EC Szombierki w Bytomiu z unijnym dofinansowaniem. Co tu powstanie?

Niszczejące budynki dawnej Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu zostały nabyte przez Grupę Arche za 10 mln zł w 2022 r. w celu renowacji i przekształcenia w nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt. Będzie on pełnił rolę przede wszystkim hotelu, podobnie jak inne historyczne budynki przebudowane przez Grupę Arche (przykładem może być choćby dawna cukrownia w Żninie).

Właściwy remont EC Szombierki rozpoczął się wiosną 2023 r. Do sierpnia wyremontowano wieżę wodno-zegarową, która zyskała m.in. nowy dach. Latem 2023 r. przeprowadzono też usuwanie drzew i innej roślinności z elewacji, a we wrześniu 2023 r. na zlecenie Grupy Arche prowadzono na terenie inwestycji badania gruntu za pomocą georadaru, sondy oraz wierceń. Większość obiektu wciąż jednak czeka na remont.

Latem 2024 r. inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Jak dowiedział się „Dziennik Zachodni”, jeszcze w tym roku zacznie się zabezpieczanie dachu EC Szombierki i porządkowanie terenu, a remont zakończy się za ok. 3 lata, czyli w 2027 r. W obiekcie mają znaleźć się m.in.:

hotel,

obiekty sportowe (boiska, baseny, korty),

centrum konferencyjne,

spa,

przestrzeń na wydarzenia kulturalne.

Przeprowadzenie niezbędnych prac ułatwi przyznane w 2024 r. dofinansowanie z UE w kwocie blisko 47,5 mln zł na ratowanie zabytkowych obiektów. Zostało ono przyznane na utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach renowacji zespołu zabudowy Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu.

– Projekt zakłada m.in. utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w części hali kotłowni i części hali pompowni. Powstanie tam kompleks basenowy obejmujący w szczególności kryty basen, brodzik, basenową infrastrukturę rekreacyjną (zjeżdżalnie, leżaki, jacuzzi) oraz strefę saun. W zabytkowym budynku elektrociepłowni powstanie też boisko do badmintona, korty do squasha oraz siłownia zewnętrzna. Jak zapowiada właściciel obiektu, każdy z tych elementów zostanie zaprojektowany z myślą o użytkownikach w każdym wieku – podaje Urząd Miasta w Bytomiu.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 83,4 mln tys. zł, a to oczywiście tylko część kosztów remontu całego obiektu, szacowanych na ok. 300 mln zł.

Autor: UM Bytom Nowy dach wieży wodno-zegarowej w EC Szombierki w Bytomiu Link: Kliknij, aby powiększyć

Autor: UM Bytom Widok na EC Szombierki w Bytomiu po remoncie dachu wieży wodno-zegarowej w 2023 r. Link: Kliknij, aby powiększyć

– Widzimy, że budynek wymaga pilnych napraw i zabezpieczenia pokrycia dachu, a szczególnie wieży zegarowej, hali maszyn i kotłowni – tłumaczy Piotr Grochowski, główny architekt w Grupie Arche. – Dużym wyzwaniem będzie ratunek i remont elewacji ceglanej budynku kotłowni (…).

Elektrociepłownia Szombierki stanie się m.in. przestrzenią kultury

Nowy właściciel Elektrociepłowni Szombierki – Arche S.A. – to firma znana z imponujących remontów zabytkowych obiektów poprzemysłowych. Firma ma na koncie już m.in. takie projekty jak metamorfoza fabryki samolotów w Mielnie czy dawnych koszar w Górze Kalwarii. W zabytkach remontowanych przez Grupę Arche niemal zawsze powstają hotele, ale na tym się nie kończy – zwykle powstaje wielofunkcyjna przestrzeń oferująca m.in. usługi gastronomiczne, sale konferencyjne czy przestrzenie eventowe.

W przypadku EC Szombierki w Bytomiu Grupa Arche planuje, że odnowiony obiekt będzie pełnił funkcje:

kulturalno-edukacyjne (przestrzenie do organizowania wydarzeń, np. koncertów, wystaw),

hotelowe,

gastronomiczne,

sportowo-rekreacyjne.

Według planów hotel znajdzie się w odrestaurowanym budynku biurowym oraz budynku rozdzielni. Z kolei w budynku kotłowni zaprojektowano przestrzeń eventowo-gastronomiczną, a w budynku hali turbin – salę wielofunkcyjną, umożliwiającą np. organizację koncertów czy targów. W części hali kotłowni i pompowni zaplanowano kompleks basenów oraz strefę saun.

– Elektrociepłownia Szombierki miałaby stać się siedzibą dla innowacyjnej uczelni zajmującej się m.in. działaniami kreatywnymi i projektowaniem społecznym. Oprócz tego w obiekcie mogłyby być realizowane działania kulturalne, m.in. koncerty, widowiska czy targi – można przeczytać na stronie inwestora.

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: UM Bytom Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu w 2024 r.

Elektrociepłownia Bytom – zabytek z długą historią

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu zaczęła działalność – jeszcze jako zwykła elektrownia – 29 listopada 1920 r. Zakład rozwijał się przez całe dwudziestolecie międzywojenne i osiągnął status jednej z największych elektrowni w Europie, a w okresie największej świetności (ok. 1930 r.) zatrudniał ponad 900 pracowników. W tamtym okresie powstały m.in. wieża zegarowa oraz charakterystyczne kominy.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej wyposażenie zakładu zostało częściowo rozkradzione przez Armię Czerwoną. Mimo to zakład szybko wznowił działalność i w latach 50. był jedną z największych elektrowni w kraju. W latach 70. obiekt przekształcono w elektrociepłownię.

Po 1989 r. Elektrociepłownia Szombierki kontynuowała działalność, jednak po połączeniu z Elektrociepłownią Miechowice wstrzymano produkcję prądu w EC Szombierki. Zakład nadal wytwarzał ciepło, ale po 1998 r. pełnił już wyłącznie funkcje rezerwowe.

W pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych unikatowy kompleks budynków zaadaptowano na funkcje kulturalne. Skończyło się to jednak w 2011 r. w związku z planami rewitalizacji przez fińskiego inwestora, z których jednak nic nie wyszło. Do momentu wpisania kompleksu do rejestru zabytków w 2013 r. rozebrano wiele cennych budynków, z których wiele pamiętało jeszcze lata 20. XX w. W ostatnich latach obiekt kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, aż w końcu w 2023 r. rozpoczęła się renowacja EC Szombierki w Bytomiu przez Grupę Arche.

