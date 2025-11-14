Spis treści
Kto stoi za nową halą magazynowo-produkcyjną w Duchnicach?
W miejscowości Duchnice, koło Ożarowa Mazowieckiego, rozpoczęła się budowa nowej hali magazynowo-produkcyjnej, która będzie częścią powstającego tam SEGRO Park Warsaw, Ożarów 2. Obiekt realizowany jest w sąsiedztwie istniejącego już SEGRO Park Warsaw, Ożarów 1.
Za wykonanie inwestycji odpowiada firma Dekpol Budownictwo, specjalizująca się w realizacji nowoczesnych obiektów przemysłowych i magazynowych. Inwestorem projektu jest SEGRO Poland, firma należąca do grona czołowych właścicieli, zarządców i deweloperów nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych.
Zakres inwestycji w Duchnicach – nowoczesna hala z pełnym zapleczem
W ramach inwestycji w Duchnicach powstanie hala o powierzchni niemal 15 600 mkw. wraz z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą towarzyszącą oraz techniczną.
Całość uzupełnią m.in.:
- budynek pomieszczeń technicznych parku,
- portiernia,
- pompownia ze zbiornikiem przeciwpożarowym,
- zbiornik retencyjny,
- wewnętrzny układ drogowy,
- wiaty rowerowe,
- instalacje zewnętrzne.
Zrównoważony projekt – hala SEGRO przyjazna środowisku
Projekt hali łączy funkcjonalność z troską o środowisko naturalne. Został zaplanowany w duchu zrównoważonego budownictwa. Obiekt będzie poddany certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM New Development na poziomie Excellent.
Inwestycja przewiduje zastosowanie licznych rozwiązań proekologicznych, m.in.:
Planowana data zakończenia i znaczenie inwestycji
Budowa obiektu ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2026 roku. Nowa hala wzmocni potencjał logistyczny SEGRO, dostarczając nowoczesne powierzchnie magazynowo-produkcyjne, w pełni odpowiadające współczesnym standardom rynku magazynowego.
Dla Dekpol Budownictwo realizacja nowego projektu dla SEGRO jest ważnym krokiem w rozwoju firmy. Jak podkreśla Karol Słupek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Dekpol Budownictwo:
Realizacja inwestycji dla SEGRO to dla nas istotny krok i potwierdzenie zaufania ze strony wymagającego, międzynarodowego partnera z ponad stuletnim doświadczeniem na rynku. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w projekcie, który łączy wysoką jakość z funkcjonalnością i troską o środowisko naturalne.
Strategiczna lokalizacja inwestycji
Lokalizacja inwestycji zapewnia dobrą dostępność dzięki bliskości Warszawy oraz dogodnym połączeniom z autostradą A2 i drogą krajową nr 2. Obiekt oferuje również inne udogodnienia, o których bliżej opowiada Monika Starowieyska, Associate Director, Light Industrial, Poland w SEGRO:
Rozpoczęcie budowy kolejnego obiektu w Ożarowie Mazowieckim podkreśla strategiczne znaczenie tej lokalizacji dla naszych klientów i dla SEGRO. Bliskość Warszawy oraz doskonałe połączenia z autostradą A2 i drogą krajową nr 2 zapewniają wyjątkową dostępność. Nowa inwestycja oferuje wysokiej jakości, elastyczne powierzchnie magazynowe i produkcyjne, zaprojektowane zgodnie z zasadami ESG. Co więcej, już na etapie budowy obiekt jest wynajęty w 80%, co potwierdza ogromne zainteresowanie i atrakcyjność tej lokalizacji.
Źródło: Dekpol Budownictwo
