50 zł za widok na Wrocław. Taras widokowy w Sky Tower po nowemu i z nagrodą

9:20

Sky Tower we Wrocławiu. Taras widokowy otwarty

Taras widokowy w Sky Tower zdobył nagrodę za przebudowę. Od kilku miesięcy są też nowe ceny i zasady wstępu. Taras jest czynny po remoncie. Nie ma już limitów czasowych. Co tam jest i dla kogo to atrakcja? "Niewskazane jest wjeżdżanie na Punkt Widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości", ostrzegają w Sky Tower. Czego nie wolno robić na 49. piętrze wieżowca?

Taras Sky Tower z nagrodą CEE Investment Awards

W listopadzie 2024 Sky Tower został nagrodzony podczas 14. edycji CEE Investment Awards w Warszawie. Kompleks otrzymał nagrodę w kategorii modernizacja/przebudowa właśnie za spektakularną transformację Tarasu Widokowego. CEE Investment Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna gala odbyła się w warszawskim hotelu Intercontinental i zgromadziła około 350 wiodących przedstawicieli sektora nieruchomości z całego regionu.

Sky Tower. Ceny biletów na taras widokowy

Taras widokowy w Sky Tower we Wrocławiu przeszedł remont i jest czynny. Wykonawcą była firma SPS Budownictwo Sp. z o.o., a za projekt odpowiadało biuro MIXD Design Sp. z o.o. oraz Robak Piasta Architekci.

Co się zmieniło? Powierzchnia tarasu została znacząco powiększona - z dotychczasowych 250 do 600 metrów kwadratowych.

Od maja 2024 wjazdy na taras na 49. piętrze są bez ograniczeń czasowych, codziennie od godziny 9:00 do 20:30. Winda odjeżdża co 5-10 minut. Kasa biletowa znajduje się na poziomie 1. Jest czynna kawiarnia. - Zawsze mnie dziwiło, że nie ma tam właśnie takiego miejsca - ocenili internauci. Za to przyznają, że bilety tanie nie są - jeszcze niedawno kosztowały przecież 23 zł!

Ceny biletów na taras widokowy we Wrocławiu

Bilety: Ulgowe: 35 zł

Normalny 49 zł

Dzieci do lat 3: bezpłatnie

Animacje, taras zewnętrzny, winda w innym miejscu

Już po otwarciu internauci podnosili, że 50 zł za możliwość oglądania Wrocławia z wysokości 200 metrów przez zaledwie 15 minut (bo czas zwiedzania był ograniczony do 20 minut, a w tym był zjazd i wjazd windą), to zbyt krótko. Sky Tower informuje, że od 20 maja wjazdy są już bez ograniczeń czasowych. Co jeszcze się tu zmieniło?

Przebudowa tarasu widokowego, który znajduje się na wysokości ponad 200 metrów, zwiększyła jego powierzchnię z 250 do 600 metrów kwadratowych

Kasy biletowe znajdują się obecnie na 1. piętrze, tuż obok schodów ruchomych.

Dla wygody odwiedzających również tam przeniesiono wejście do windy.

Są animacje zobaczymy w windach, ale również w przestrzeni Tarasu Widokowego oraz na interaktywnej podłodze przygotowanej dla najmłodszych.

Na Tarasie Widokowym jest możliwość wyjścia na taras zewnętrzny wieżowca, by pod gołym niebem zrelaksować się na szczycie jednego z najwyższych budynków w Polsce.

Animacje zostały stworzone specjalnie dla Sky Tower przez firmę Trison Necsum – renomowane, hiszpańskie studio sztuki cyfrowej i rozrywki, specjalizujące się w generowaniu magicznych doświadczeń poprzez technologię - informują przedstawiciele Sky Tower.

Kawiarnia w Sky Tower na 49. piętrze

Przebudowany taras widokowy w Sky Tower przeszedł ogromną metamorfozę. Jak opisują z emfazą przedstawiciele inwestora, "taras został urządzony w sposób przemyślany i stylowy, oferując komfortowe miejsce do odpoczynku i relaksu. Ciepłe, przytulne, ceglaste odcienie są wprost nawiązaniem do koloru dachów wrocławskich kamienic. Całość tworzy przyjemną atmosferę, a funkcjonalne meble zachęcają do zatrzymania się na dłużej i cieszenia się unikatowym punktem widokowym. Na Tarasie Widokowym czeka nas również niespodzianka – możliwość wyjścia na taras zewnętrzny wieżowca, by pod gołym niebem zrelaksować się na szczycie jednego z najwyższych budynków w Polsce."

I jest tu kawiarnia, gdzie można skosztować napojów i przekąsek z widokiem na Wrocław. Bar będzie otwarty do późnych godzin nocny, co pozwoli podziwiać miasto również po zmroku.

Zobaczcie na wideo, jak wyglądał wieżowiec w 2021 roku, a jak wyglądał na wizualizacjach w 2008 i czytajcie dalej, czego NIE WOLNO tu robić.

Regulamin. Czego nie wolno robić na tarasie widokowym

Kupując bilet wstępu na taras widokowy w Sky Tower we Wrocławiu, musicie zaakceptować regulamin. Pewnie wiele osób go nie czyta, więc poznajcie ważne zasady. czego nie wolno tu robić?

Regulamin (na stronie Sky Tower jest wciąż ten z 2022 roku) precyzuje:

Jednorazowo na Punkcie Widokowym może przebywać do 50 osób

Nie wolno wnosić własnego jedzenia i napojów

Na Punkt Widokowy nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszających porządek publiczny.

zabrania się zrzucania wszelkich przedmiotów

palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych środków odurzających w Punkcie Widokowym, wewnątrz budowli oraz w jej obrębie

biegania po Punkcie Widokowym i schodach wewnątrz budynku

śmiecenia wewnątrz budowli i poza nią,

wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników

hałasowania

Przebudowa tarasu to tylko część szerszych zmian w Sky Tower. - Przebudowa tarasu była ogromnym wyzwaniem, ale dzięki współpracy i determinacji całego zespołu, udało nam się stworzyć przestrzeń, która zapiera dech w piersiach. Jestem przekonana, że nowy Taras Widokowy ugruntuje swoją pozycję, jako jedna z głównych atrakcji Wrocławia. Dziękuję wszystkim za ich ciężką pracę i zaangażowanie – mówiła Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group, funduszu zarządzającym Sky Tower.

