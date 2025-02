Targi Bath & Ceramics - największe targi w Polsce branży łazienkowej i ceramicznej 18-20 lutego 2025

Targi Bath & Ceramics

Z przyjemnością zapraszamy na premierową edycję targów Bath & Ceramics, które odbędą się w dniach 18-20 lutego 2025 roku w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To wydarzenie skupi wiodących producentów, projektantów, architektów oraz pasjonatów designu, zainteresowanych najnowszymi trendami i innowacjami w sektorze łazienkowym i ceramicznym.

Targi Bath & Ceramics to nie tylko prezentacja najnowszych kolekcji i technologii, ale także doskonała okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz zdobycia inspiracji do przyszłych projektów. Wydarzenie zostało stworzone z myślą o profesjonalistach oraz pasjonatach, którzy chcą poznać innowacyjne rozwiązania, unikalne wzornictwo oraz najnowsze trendy.

Ekspozycja i oferta wystawców targów Bath & Ceramics

Podczas targów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą produktów i rozwiązań do aranżacji łazienek i wnętrz. Wystawcy zaprezentują:

Nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych

Armaturę łazienkową i kuchenną

Ceramikę sanitarną

Meble łazienkowe i akcesoria

Rozwiązania technologiczne dla sektora łazienkowego

Inteligentne systemy zarządzania wodą i oszczędności energetycznej

Materiały wykończeniowe i ekologiczne innowacje

Dzięki interaktywnym stoiskom i prezentacjom na żywo, odwiedzający będą mogli osobiście przetestować produkty, zobaczyć innowacyjne technologie w działaniu oraz skorzystać z porad ekspertów.

Warsztaty, panele dyskusyjne i konferencje

Integralną częścią wydarzenia będą specjalistyczne warsztaty i panele dyskusyjne, prowadzone przez ekspertów z branży. Wyróżnić należy szczególnie sesje organizowane przez Polskie Zrzeszenie Płytkarzy oraz firmę WIM Chemia Budowlana, które dostarczą uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik montażu i wykończenia powierzchni.W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja w dniach 18 i 19 lutego, poświęcona tematowi "Nowoczesna łazienka - moduły WIM Platte System". Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z modułowymi rozwiązaniami WIM Platte System, takimi jak brodziki, siedziska, ścianki, wnęki oraz umywalki.

Strefa praktyczna dla wykonawców

W ramach wydarzenia przygotowano strefę praktycznych ćwiczeń, obejmującą:

Wykończenie modułów dostępnymi materiałami , takimi jak płyty SPC, płytki ceramiczne, mozaika.

, takimi jak płyty SPC, płytki ceramiczne, mozaika. Prezentacja narzędzi niezbędnych do obróbki płytek – praktyczne warsztaty.

– praktyczne warsztaty. Atrakcje dla wykonawców – m.in. układanie puzzli z płyty budowlanej WIM.

Partnerzy wydarzenia targów Bath & Ceramics

Targi Bath & Ceramics wspierają renomowane organizacje i instytucje branżowe:

Polskie Zrzeszenie Płytkarzy

WIM Chemia Budowlana

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Łukasiewicz

Patronat medialny targów Bath & Ceramics

Wydarzenie jest wspierane przez czołowe portale i czasopisma branżowe: Architektura.info, Info.architekta, Wnętrzadomów, Czas na wnętrze, Architektura-Murator, Urządzamy, Energooszczędny Dom, Murator, Nowy Magazyn, Chemia Budowlana, Wokół Płytek Ceramicznych, budowa.org, budownictwo.org, Budowlanemateriały.eu, wnetrza.org, narzędziownia.org, wod-kan.biz, wykonczenia.biz, wystrojwnetrz.biz, Forum Firm Budowlanych, Narzedziapolska.pl, BUDOsfera.eu, Budowlane Materiały, Dom z ogrodem, DA - Design Alive, Inżynier Budownictwa.

Dołącz do nas! Targi Bath & Ceramics to niepowtarzalna okazja do zdobycia cennych kontaktów biznesowych, poznania najnowszych trendów w branży oraz poszerzenia swojej wiedzy. Zapraszamy do udziału i śledzenia informacji na oficjalnej stronie wydarzenia: Targi Bath&Ceramics.



