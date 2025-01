Rekordowa edycja Dach Forum w Targach Kielce! Po raz kolejny tłumy fachowców wzięły udział w wielkim święcie rzemiosła!

IV Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli Dach Forum 2025 przeszedł do historii jako wydarzenie wyznaczające nowe standardy w branży pokryć dachowych. Rekordowa liczba wystawców, innowacyjne technologie, konkursy oraz niezapomniane pokazy rzemiosła uczyniły to wydarzenie prawdziwym świętem dla specjalistów i entuzjastów z całej Europy.

Największe w kraju i jedne z wiodących w Europie targi branży pokryć dachowych Dach Forum po raz kolejny stały się centrum wydarzeń i spotkań przedstawicieli branży dachowej. – Tłumna obecność zwiedzających już od samego rana pozwalała prognozować, że targi będą pod każdym względem rekordowe i tak właśnie się stało – mówił tuż po zakończeniu wydarzenia prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń. Dach Forum 2025 to wydarzenie, które przyciągnęło ekspertów, wystawców i pasjonatów branży dachowej z całej Europy. Tegoroczna edycja była największa w historii – zarówno pod względem liczby wystawców, zwiedzających, jak i powierzchni wystawienniczej. W sześciu halach Targów Kielce blisko 200 wystawców z 7 krajów, z Polski, Niemiec, Węgier, Bułgarii, Litwy, Francji, Włoch, w piątek i sobotę, 17 i 18 stycznia, prezentowało absolutnie kompleksową ofertę dla dekarzy, blacharzy i cieśli. – Bardzo cieszy nas, że Dach Forum staje się kluczowym punktem na mapie europejskich targów branżowych – dodawał prezes Mochoń.

Najważniejsze w roku spotkanie przedstawicieli branży pokryć dachowych odbyło się przy wsparciu sponsorów, to: Grupa Blachotrapez – Sponsor Strategiczny, Marma Polskie Folie – Sponsor Platynowy, a także grupa Sponsorów Złotych: VELUX, FAKRO, RUUKKI, Lift Polska, Blachy Pruszyński, Rőben, IVT. Współorganizatorem Targów Dach Forum jest Michał Sadko z Akademii Ciesielstwa, starszy cechu Ogólnopolskiego Cechu Dekarzy Blacharzy i Cieśli "Wiecha", które było Gospodarzem Rzemiosła targów Dach Forum.

Wielki finał konkursu Blachotrapez Mistrz Dekarstwa 2025 już za nami!

Na Dach Forum w Targach Kielce mogliśmy oglądać zmagania ośmiu specjalistów w swoim fachu, którzy „na żywo” wykonali specjalne zadanie i wzbudzili ogromne emocje wśród licznie dopingującej rywalizację publiczności. Mistrzem Dekarstwa 2025 został Jakub Moskała – dekarz, który wykazał się niezwykłymi umiejętnościami i którego dbałość o każdy detal zachwyciła sędziów. Nagrodą dla zwycięzcy był samochód Volkswagen Amarok, czyli potężny pickup o niesamowitych osiągach, który – jak twierdzi sam Mistrz Dekarstwa 2025 – będzie służył mu nie tylko na co dzień, ale i do celów zawodowych. Tym samym Jakub Moskała dołączył do grona zwycięzców konkursu Blachotrapez – Drużyny Mistrzów!

Wielkie emocje w konkursie Dach Masters!

Mateusz Michalak i Damian Skrzecz zwycięzcami tegorocznego konkursu Dach Masters. Drugie miejsce zajął duet: Marek Wierzchowski i Piotr Kozaczuk, a na trzecim miejscu finałową batalię zakończyli Marcin Płotka i Tomasz Płotka. Laureaci zgarnęli nagrody o łącznej wartości ponad 83 tysięcy złotych ufundowane przez Sponsorów Konkursu firmy: Mafell i Marma Polskie Folie.

Strefa pokazów i rzemiosła magnesem dla zwiedzających!

– To doskonałe miejsce, aby czerpać inspiracje, podpatrywać nowości, testować produkty. Po targach w Kielcach, zawsze wracam z głową pełną pomysłów na cały sezon – powiedział Konrad Szymborski z Ogólnopolskiego Cechu Dekarzy, Blacharzy i Cieśli. Dach Forum to wielki warsztat dekarski – na stoiskach ulokowanych w halach 3 i 4 zwiedzający mogli poznać nowe techniki obróbki, zapoznać z nowymi produktami czy podszkolić umiejętności. – To łupek portugalski, bardzo trwały materiał, który może przetrwać nawet 500 lat – mówił Piotr Urban, wykonawca dachów. – Na stoisku Akademii Ciesielstwa pokazujemy różne style układania, takie jak krycie staroniemieckie czy prostokątne. Chcemy udowodnić, że ten materiał jest nie tylko trwały, ale i przyjazny w obróbce – dodawał. – My nie sprzedajemy produktów – sprzedajemy wiedzę – podkreśla Marcin Szczotka, który również na stoisku Akademii Ciesielstwa, pokazywał jak wykonać więźbę dachową.

Nowoczesne technologie i tradycyjne umiejętności

Strefa Pokazów i Rzemiosła to również przestrzeń dla nowoczesnych technologii. Marcin Tyszka, kierownik sklepu Dekarze.pl, prezentował windy budowlane o różnej mocy, a także narzędzia do obórki blachy. - Pokazujemy zaginarki, trymery, palcownice oraz inne urządzenia, które ułatwiają pracę na dachu – dodawał. Nie brakowalo także atrakcji dla pasjonatów dekoracyjnych detali dachowych. Łukasz Szalkowski z AG Dachy pokazywał, jak tworzyć wzory na blachach. – Można wykonać wszystko, co tylko przyjdzie do głowy – serduszka, oka, czy inne zdobienia – mówił. Te wzory mogą być potem wykorzystane na dachach, by nadać im indywidualny charakter.

Arena wiedzy podczas Dach Forum 2025! Prezentacje produktów sponsorów i ekspercie wystąpienia przyciągnęły widzów

Dach Forum 2025 to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń w branży pokryć dachowych, które od czterech lat przyciąga uwagę ekspertów, producentów i wykonawców. Tegoroczna edycja po raz kolejny stała się platformą wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych technik i technologii dla blacharzy, dekarzy i cieśli.

Przez dwa dni hale Targów Kielce wypełniły tłumy zwiedzających. Wielu zwracało uwagę na prezentacje produktów prowadzone przez sponsorów Dach Forum oraz wystąpienia ekspertów. Sponsorzy targów zaprezentowali szeroką gamę rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych produktów:

Bartosz Zmarzlik i koledzy z Reprezentacji Polski na Dach Forum

Marma Polskie Folie sponsorem generalnym żużlowej reprezentacji Polski. Taki news został ogłoszony w pierwszym dniu IV Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM. Podczas oficjalnej prezentacji można było zobaczyć cały zespół z Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Na scenie pojawili się także: Dominik Kubera, Patryk Dudek, Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor oraz Jakub Krawczyk. Trener reprezentacji Rafał Dobrucki złożył na ręce Marty Półtorak, założycielki firmy Marma wiele sportowych obietnic. Marma Polskie Folie to jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. W pierwszych latach obecnego wieku firma Marty Półtorak objęła generalnym sponsoringiem żużel w Rzeszowie. Za jej czasów drużyna trzykrotnie wywalczyła awans do Ekstraligi (po raz ostatni w 2014), w której najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2007, zajmując czwarte miejsce w kraju. Oprócz tego firma wspierała indywidualnie wielu zawodników, a w ostatnich sezonach także klub żużlowy z Krosna. Szefowa przedsiębiorstwa Marma Polskie Folie od wielu lat pozostaje także uznaną komentatorką bieżących wydarzeń w speedwayu.

Dach Forum 2025 – przyszłość branży dachowej

Tegoroczna edycja Dach Forum po raz kolejny pokazała, że wydarzenie to jest kluczowym miejscem dla innowacji, wymiany wiedzy i inspiracji w branży dachowej. Sponsorzy, eksperci i uczestnicy wspólnie kreują przyszłość, łącząc tradycję z nowoczesnością.

