Nova Marina Gdynia. Ghelamco i PZŻ pokazali, jak ma wyglądać. To projekt PIG Architekci. Budowa zacznie się w tym roku

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Ghelamco Nova Marina Gdynia, projekt PIG Architekci

Nova Marina Gdynia to ma być wizytówka polskiego żeglarstwa. Wreszcie coś ruszyło w sprawie, o której mówi się od lat. Metamorfozę przejdzie wyjątkowy teren w granicach historycznego śródmieścia Gdyni. Powstanie budynek ma nawiązywać do ikonicznych budynków miasta. Początek prac budowlanych zakładany jest na przełomie 2024 i 2025 roku. Budynek ma zostać oddany do użytku w 2027.

W czwartek 18 lipca 2024 Ghelamco, Polski Związek Żeglarski i władze miasta ogłosili: Ruszamy z projektem, który ma już naprawdę długą brodę i przez lata był jak yeti - wszyscy o nim słyszeli, nikt nie widział. Totalnie zmieni się Molo Południowe w Gdyni. W otoczeniu wody i największych ikon miasta, w tym historycznego żaglowca "Dar Pomorza" i Uniwersytetu Morskiego powstanie nowa oś widokowa, nowy budynek, infrastruktura dla klubów żeglarskich. To będzie Nova Marina Gdynia. Ma być gotowa za trzy lata.

- Wszyscy znamy Molo Południowe i jego unikalność. Wiemy, jaki wpływ miały na to miejsce transformacje ustrojowe. Od dawna mówi się, że trzeba je ożywić. Gdynia ma być żeglarską stolicą Polski! - mówił Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Nova Marina Gdynia, wizytówka polskiego żeglarstwa

Nowa Marina będzie godną wizytówką polskiego żeglarstwa i siedzibą m.in. gdyńskich klubów żeglarskich, zapewni infrastrukturę i obszary do działania w skali lokalnej i międzynarodowej. - Stanie się nową wizytówką miasta, polskiego żeglarstwa i wspaniałą przystanią dla wszystkich, którzy mają wiatr i morze w sercu – zapewnia dr Tomasz Chamera. – Dzięki współpracy z Ghelamco mamy wreszcie szansę na zbudowanie obiektu z prawdziwego zdarzenia, który odpowie na potrzeby żeglarzy.

Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni: Wiem, że ten projekt był przedmiotem wielu perturbacji, ożywionych dyskusji i negocjacji. Cieszę się, że w końcu będziemy mieć tak okazałą infrastrukturę. Niedługo przedstawimy też plany miasta, związane z mariną i dużymi wydarzeniami tu.

Obiekt powstanie w modelu joint venture - Ghelamco Poland i Polski Związek Żeglarski.

Historia nowej mariny w Gdyni

Właściwie tej projekt rozpoczął się w 2001 roku. Od tego czasu przechodził kilka ewolucji i... kilka razy był wodowany. Wymagał szerokich konsultacji, negocjacji nie tylko z klubami żeglarskimi, czy ze związkiem harcerstwa. Ostatnie lata przeznaczone były na procedury administracyjne.

- Jesteśmy już po etapie procedur, mamy projekt wyłoniony w konkursie architektonicznym - mówili przedstawiciele PZŻ i Ghemalco na konferencji w czwartek. I dodali: Powiedzieć, że to nie jest łatwy projekt - to trywializm. Wymagał zrozumienia i misyjności. Teren jest wymagający, trudny. Nasz obiekt łączy morze z lądem.

Konkurs architektoniczny na projekt

Projekt Nova Marina Gdynia został wyłoniony w drodze zamkniętego konkursu na koncepcję architektoniczną, do którego zaproszono 5 renomowanych polskich pracowni: APA Wojciechowski, Arch-Deco, BBGK Architekci, PIG Architekci i ROARK Studio. W sądzie konkursowym zasiedli architekci oraz przedstawiciele miasta Gdyni, Polskiego Związku Żeglarskiego i Ghelamco. Zwyciężyła koncepcja pracowni PIG Architekci.

Projekt był szeroko konsultowany, m.in. z konserwatorem zabytków, Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa. I, rzecz jasna, z działającymi tu klubami żeglarskimi (na tym terenie działają trzy).

Co będzie przy Molo Południowym?

W pięciokondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej ok. 20 tys. mkw. znajdą się m.in.

siedziby gdyńskich klubów i PZŻ wzbogacone o rozbudowaną infrastrukturę dla żeglarzy,

w tym lokale z widokiem na port i marinę, spełniające oczekiwania na miarę organizowanych w Gdyni wydarzeń żeglarskich.

Obiekt wyposażony będzie m.in. w hangary do przechowywania jachtów,

a także podziemny garaż.

Podziemny parking będzie pod obiektem, a wjazd będzie od strony Jana Pawła II. Obiekt ma łączyć funkcje usługowe i komercyjne. Będą też miejsca noclegowe, ale nie apartamenty na sprzedaż.

Powstanie nowa oś widokowa w Gdyni, a nawet dwie

Przestrzeń zaś będzie przecięta dwoma pasażami. Od strony basenu architektura ma być transparentna, a od strony miasta - widoczna. Budynek nie ma tylnej elewacji.

Na wizualizacjach widać nawiązania do architektury Gdyni. Są łuki, odcięcie cokołów, podkreślenie liniowości - to, co kojarzymy z modernizmem. Tyle że w wydaniu współczesnym i ponadczasowym.

Układ został przecięty na wszystkich kondygnacjach dwoma osiami widokowymi, które utworzyły przestrzenie publiczne w formie pasaży. Ich celem było widokowe i funkcjonalne połączenie osi Mola Południowego z basenem żeglarskim – mówi architekt Michał Lah, członek zarządu pracowni PIG Architekci.

Gdzie będzie nowa marina w Gdyni?

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu, które charakteryzuje zarówno dziedzictwo materialne, reprezentowane przez główną oś układu urbanistycznego historycznego Śródmieścia Gdyni, przechodzącą w Molo Południowe, jak i niematerialne, związane z kulturą żeglarską w tym rejonie miasta. Projektowany obiekt jest zlokalizowany bezpośrednio przy Basenie Żeglarskim im. Gen. Mariusza Zaruskiego i ma za zadanie pomóc rozwijać działalność istniejących klubów i szkółek żeglarskich oraz kontynuować rozwój tego sportu na skalę światową.

Budowa i jej koszty

Ile będzie kosztować Nova Marina Gdynia, trudno powiedzieć - może 200 mln, może dużo więcej. - To bardzo szacunkowa kwota, bo dziś mamy wielki problem z określaniem kosztów inwestycji - przyzynali przedstawiciele Ghelamco.

Do budowy można będzie przystąpić po zakończeniu sezonu żeglarskiego, dlatego początek prac budowlanych obiektu Nova Marina Gdynia zakładany jest na przełomie 2024 i 2025 roku. Budynek ma zostać oddany do użytku w 2027 roku.

Nova Marina w Gdyni. Wizualizacje

