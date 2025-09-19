Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Certyfikat WiredScore

Certyfikat WiredScore przyznawany jest budynkom, które wyróżniają się najwyższą jakością łączności cyfrowej. Uzyskany przez LIXA D certyfikat na poziomie Platinum potwierdza m.in.:

niezawodność i dostępność dostawców internetu,

redundancję systemów i zabezpieczenia połączeń,

pokrycie sygnałem komórkowym,

stabilne i szybkie połączenia Wi-Fi,

możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury teletechnicznej budynku.

Firma Colliers pełniła rolę konsultanta w procesie certyfikacji WiredScore Platinum dla LIXA D. Tym wyróżnieniem mogą poczyścić się najbardziej zaawansowane technologicznie budynki na świecie.

WiredScore to międzynarodowy system certyfikacji jakości infrastruktury cyfrowej budynków, który powstał w 2013 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Nowego Jorku, Michaela Bloomberga. Jego celem było poprawienie infrastruktury szerokopasmowej w mieście. Obecnie jest on stosowany na całym świecie. Do tej pory proces certyfikacji w tym systemie przeszło ponad 75 milionów mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkalnej, co realnie wpłynęło na jakość życia i pracy około 8 milionów ludzi w ponad 160 miastach na całym świecie.

Budynek LIXA D

Oddany do użytkowania w marcu 2024 roku, biurowiec LIXA D to część kampusu biurowego Yareal Polska, zlokalizowanego w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie. Budynek usytuowany jest po zachodniej stronie ogólnodostępnego pasażu LIXA City Gardens, który spaja cały kompleks w jedną, funkcjonalną całość. LIXA D oferuje około 10 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, zaprojektowanej z myślą o komforcie, elastyczności i najwyższych standardach technologicznych.

Kompleks LIXA

Kampus LIXA powstawał etapami i aktualnie tworzy go pięć budynków o łącznej powierzchni 77 tys. mkw., zaprojektowanych przez pracownię HRA Architekci. Przy ich realizacji szczególny nacisk położono na zrównoważony rozwój – wykorzystano ekologiczne materiały oraz odnawialne źródła energii. Przykładem są m.in. budynki LIXA D i E, w których zastosowano niskoemisyjny beton oraz fasady wykonane w 70% z aluminium pochodzącego z recyklingu.

W projekcie uwzględniono również wymiar społeczny i miastotwórczy. Kampus łączy funkcje biurowe z otwartą przestrzenią, dostępną nie tylko dla pracowników firm, ale również dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Warto zwrócić uwagę na tereny zielone, których w ramach całego kompleksu powstało ponad 5 500 mkw. Są to m.in patia i tarasy.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym i proekologicznym budynki kampusu LIXA spełniają najwyższe standardy jakości. Są certyfikowane w międzynarodowych systemach ocen, takich jak WiredScore Platinum, BREEAM na poziomie Excellent, WELL Health‑Safety, ActiveScore oraz AirRated.

Komentarze osób związanych z certyfikacją

Technologiczne ambicje kampusu LIXA i rola certyfikacji WiredScore najlepiej podsumowuje Tomasz Karaś, Director of Projects, Yareal Polska:

W kampusie LIXA oferujemy naszym najemcom i partnerom nowoczesne oraz komfortowe środowisko do pracy i prowadzenia biznesu, które stale udoskonalamy. Najwyższa jakość technologii i łączności cyfrowej są dla nas kluczowe. Jesteśmy dumni z uzyskania przez LIXA D, a co za tym idzie już przez wszystkie trzy należące do nas budynki kampusu LIXA, ratingu WiredScore na najwyższym możliwym poziomie – Platinum. Poprzez certyfikację WiredScore nasi obecni i przyszli partnerzy mogą być pewni, że oferowana w LIXA przestrzeń gwarantuje im wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjne usługi na najwyższym poziomie.

Certyfikacja WiredScore Platinum dla trzech budynków kampusu LIXA nie przeszła bez echa. Jak zauważa Brett Hartle, Head of Business Development – Central Eastern Europe z WiredScore, to jasny sygnał, że Yareal stawia na jakość, odporność i przyszłościowe myślenie:

Jesteśmy dumni, że cały kampus LIXA uzyskał już certyfikat WiredScore Platinum, będący globalnym wyznacznikiem jakości łączności cyfrowej. To wyróżnienie potwierdza silne zaangażowanie firmy Yareal w dostarczanie nowoczesnych, odpornych na wyzwania przyszłości miejsc pracy, spełniających najwyższe standardy w zakresie łączności, niezawodności oraz doświadczeń użytkownika. Uzyskując poziom Platinum dla trzech budynków, Yareal zapewnia swoim najemcom solidne fundamenty cyfrowe, niezbędne do rozwoju w dzisiejszym, zdominowanym przez technologię świecie, a jednocześnie gwarantuje elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do zmieniających się potrzeb w przyszłości.

Proces certyfikacji LIXA D wspierała firma doradcza Colliers. Jak podkreśla Anastazja Dobber, Smart Building Consultant, przygotowanie inwestycji do oceny WiredScore stało na najwyższym poziomie:

Jestem pod wrażeniem przygotowania budynków LIXA do procesu certyfikacji WiredScore. To doskonały przykład, jak świadomie inwestować w infrastrukturę teletechniczną, odpowiadając tym samym na potrzeby najemców i dynamicznie zmieniający się rynek, np. poprzez wprowadzenie Hotelu BTS, który zapewnia niezawodną łączność komórkową i dzięki temu zwiększa komfort użytkowników. Współpraca z zespołem Yareal była dla mnie ogromną przyjemnością i bardzo się cieszę, że mogłam wesprzeć naszego Klienta w osiągnięciu efektu, który potwierdza najwyższe standardy technologiczne.

Źródło: YAREAL Polska

Przejdź do galerii: Efekt cegły na elewacji – materiały elewacyjne imitują mur ceglany