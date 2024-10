Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu zakończona

15:43 Materiał sponsorowany

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: MTP Grupa Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu

Blisko 1000 uczestników, cztery sceny i dwa dni intensywnych dyskusji – tak wyglądała druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli władz, którzy wspólnie debatowali nad wyzwaniami i możliwościami związanymi z odbudową Ukrainy.

W dniach 7-8 października 2024 roku Poznań stał się areną dla kluczowych dyskusji na temat odbudowy Ukrainy oraz wzmacniania współpracy gospodarczej z Polską. Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy „COMMON FUTURE” zgromadziła blisko 1000 uczestników, w tym przedstawicieli rządów, instytucji finansowych oraz kluczowych przedsiębiorców z obu krajów. Wydarzenie to stało się platformą nie tylko do debaty na temat przyszłości Ukrainy, ale także do omawiania konkretnych działań i narzędzi wspierających współpracę gospodarczą, które mają przynieść długotrwałe korzyści zarówno dla Polski, jak i Ukrainy. Serwis Muratorplus.pl był patronem medialnym Kongresu.

Tomasz Kobierski, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, który otworzył kongres, podkreślił, jak ważny moment w historii stanowi obecna sytuacja Ukrainy oraz jak istotna jest rola Polski w tym procesie.

Jesteśmy świadkami dziejowych zmian, jakie doświadcza Ukraina, a wobec których Polska odgrywa kluczową rolę. Chcemy mieć swój udział w kreowaniu nowej rzeczywistości, ponieważ ona będzie zmianą dla Europy – mówił Kobierski.

Kluczowa rola przedsiębiorców i dynamiczny rozwój współpracy gospodarczej

Podczas kongresu wiele uwagi poświęcono rosnącej roli przedsiębiorców w budowaniu trwałych więzi gospodarczych między Polską a Ukrainą. Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, podkreślił, że współpraca gospodarcza obu krajów opiera się na realnych działaniach firm, które każdego dnia przyczyniają się do budowy wspólnej przyszłości.

To przedsiębiorcy na co dzień budują najtrwalszy fundament dla polsko-ukraińskiej przyszłości. Nasza izba liczy blisko 600 firm, co pokazuje, jak głęboka i szeroka jest ta współpraca – stwierdził Piechota, zwracając uwagę na znaczenie dialogu oraz ciągłej współpracy między przedsiębiorcami z obu krajów.

Z kolei Krzysztof Paszyk, reprezentujący stronę rządową, zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost wymiany handlowej między Polską a Ukrainą. Z danych przedstawionych podczas kongresu wynika, że wartość eksportu z Polski do Ukrainy wzrosła o ponad 14% w 2024 roku, co stanowi solidne fundamenty do dalszego pogłębiania współpracy

Dane pokazują, jak dobrze współpracuje się naszym firmom z odpowiednikami po stronie ukraińskiej – dodał Paszyk, jednocześnie deklarując dalsze wsparcie ze strony rządu dla polskich przedsiębiorców.

Paweł Kowal, Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, zainicjował nowy regionalny format spotkań pełnomocników do spraw odbudowy Ukrainy, w którym uczestniczyły Polska, Litwa, Rumunia oraz Słowacja. Współpraca regionalna oraz synergie w procesie odbudowy i modernizacji Ukrainy są niezbędnym krokiem w realizacji skutecznych działań.

Odbudowa Ukrainy – szansa dla polskich firm budowlanych

Znaczący potencjał dla polskich przedsiębiorstw widzi się w sektorze budownictwa. Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wskazał na szczególną rolę, jaką polskie firmy mogą odegrać w procesie odbudowy Ukrainy.

Polskie budownictwo to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki, a nasze doświadczenie i innowacyjne podejście mogą przyczynić się do szybkiej i efektywnej odbudowy Ukrainy – powiedział Styliński.

Podkreślił także potrzebę zaangażowania polskich firm w przygotowanie inwestycji i projektów, które będą kluczowe dla infrastruktury Ukrainy.

W debacie dotyczącej geopolitycznych i makroekonomicznych uwarunkowań współpracy, szczególnie w obszarze budownictwa i infrastruktury, wzięli udział eksperci, którzy przedstawili zarówno szanse, jak i wyzwania stojące przed polskimi firmami. Jacek Tomczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odniósł się do pracy Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, której działania są utrudnione przez trwającą wojnę. Mimo to, Tomczak ocenił tempo współpracy jako zadowalające, chociaż pożądana byłaby większa dynamika działań.

Kluczowe umowy o współpracy finansowej podpisane podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE

W trakcie Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE odbyły się dwa istotne wydarzenia, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość współpracy finansowej i gospodarczej między Polską a Ukrainą.

Pierwsze z tych wydarzeń miało miejsce 7 października na Scenie Dobrych Praktyk, gdzie została podpisana kluczowa umowa o współpracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ze strony ministerstwa umowę podpisał wiceminister Konrad Wojnarowski, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowała wiceprezes, prof. Marta Postuła. Porozumienie ma na celu wspieranie projektów infrastrukturalnych i regionalnych, które będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi w Polsce i Ukrainie, oraz uruchamia nowy instrument wsparcia – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw realizujących działania związane z odbudową Ukrainy, prowadzone na terytorium Polski. Całkowity budżet programu wynosi 250 mln zł, z maksymalną wartością pożyczki do 10 mln zł oraz okresem kredytowania wynoszącym maksymalnie 10 lat. W ramach tego instrumentu wsparcia kwalifikują się m.in.: eksport i import produktów oraz usług związanych z Ukrainą, organizacja transportu, logistyki i magazynowania materiałów budowlanych, maszyn, technologii oraz zasobów niezbędnych do realizacji projektów w Ukrainie, a także rozwój zasobów umożliwiających udział w inwestycjach infrastrukturalnych. Program ten stanowi pilotażową inicjatywę otwierającą nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

Kolejne wydarzenie odbyło się 8 października na Scenie Strategicznej kongresu, gdzie podpisano dwie kolejne umowy o współpracy: jedną między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a ukraińskim PrivatBankiem, a drugą z KredoBankiem. Obie umowy są kluczowymi krokami w rozwijaniu długofalowej współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy oraz wzmacniania stabilności finansowej obu krajów. Umowy wdrażają postanowienia porozumienia pomiędzy BGK a Komisją Europejską o rozszerzeniu wsparcia dla ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach tzw. mechanizmu „top-up”. Komisja Europejska przeznaczyła dodatkowe 20 mln euro na ten cel, które zostaną wykorzystane w II filarze programu Ukraine Facility. KredoBank będzie wspierać finansowanie ukraińskich MŚP w tzw. „strefach czerwonych”, natomiast PrivatBank będzie finansować generację energii dla MŚP w tych obszarach.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE stanowił wyjątkową platformę do nawiązywania strategicznych partnerstw oraz wymiany doświadczeń dotyczących wyzwań i możliwości, jakie stoją przed Ukrainą w kontekście odbudowy po konflikcie. Podpisane umowy świadczą o rosnącym znaczeniu współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wspólne działania finansowe będą służyć nie tylko wsparciu infrastruktury i rozwoju gospodarczego, ale również umacnianiu więzi między sektorem bankowym obu krajów, co otworzy nowe możliwości dla przyszłych projektów inwestycyjnych.

W trakcie panelu z udziałem ekspertów finansowych przedstawiono argumenty za utworzeniem polskiego funduszu, który miałby wspierać udział polskich przedsiębiorstw w II filarze programu Ukraine Facility. Informacje wskazują, że trwają prace rządu nad tym instrumentem wsparcia, podobnym do tych, które już funkcjonują w innych krajach. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) może odegrać kluczową rolę w tym procesie.

Przyszłość Ukrainy i Polski – wspólne wyzwania i szanse

Podczas kongresu podkreślano, że odbudowa Ukrainy nie jest wyłącznie kwestią gospodarczą, ale także strategicznym wyzwaniem dla całej Europy. W kontekście obecnych wydarzeń geopolitycznych, współpraca Polski i Ukrainy nabiera szczególnego znaczenia, a działania podejmowane dziś mogą zadecydować o przyszłości nie tylko tych dwóch krajów, ale także całego regionu.

Podczas obrad omówiono również temat roli kobiet w odbudowie Ukrainy, wsparcia dla weteranów wojennych oraz polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie surowców naturalnych, której potencjał został zaprezentowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu był dowodem na to, że wspólna przyszłość Polski i Ukrainy to nie tylko słowa, ale także konkretne działania. Inicjatywy, umowy i projekty omawiane podczas tego wydarzenia tworzą solidny fundament pod dalszy rozwój współpracy i odbudowę Ukrainy.

Przejdź do galerii: Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: MTP Grupa Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu