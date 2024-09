Oto ceny akademików i mieszkań studenckich w Warszawie. Ile zapłacisz?

Ceny akademików, Warszawa. Ile zapłacisz za dom studencki, a ile za pokój lub mieszkanie na wynajem w Warszawie?

Warszawa to największy polski ośrodek uniwersytecki. Prestiżowe uczelnie państwowe i prywatne przyciągają tu studentów z całej Polski. Jakie są dziś ceny akademików w Warszawie, a ile kosztuje pokój do wynajęcia lub mieszkanie? Warszawa to niestety miasto wysokich czynszów, ale okazje czasem się zdarzają. Sprawdź, ile zapłacisz.

Ceny akademików w Warszawie – uczelnie państwowe

Podane poniżej ceny to kwoty, które płacą studenci danej uczelni. Dla studentów innych uczelni obowiązują ceny wyższe.

Rozbieżność cen wynika z różnego standardu pokoi (z łazienkami, kuchniami, w segmentach itp.).

Uniwersytet Warszawski

pokój jednoosobowy – 600–1100 zł,

pokój wieloosobowy – 480–1000 zł,

opłata rezerwacyjna – 530–1000 zł.

Politechnika Warszawska

pokój jednoosobowy – 390–920 zł,

pokój dwuosobowy – 380–620 zł,

pokój trzyosobowy – 430–570 zł,

pokój cztero- i pięcioosobowy – 320–400 zł,

opłata rezerwacyjna – 300 zł.

Uniwersytet kardynała Stefan Wyszyńskiego

pokój jednoosobowy – 896 zł,

pokój dwuosobowy – 864–918 zł,

kaucja – 300 zł.

AWF

pokój jednoosobowy – 800 zł,

pokój dwuosobowy – 700 zł,

pokój dwuosobowy dla jednej osoby – 1000 zł,

kaucja – 700 zł.

Szkoła Główna Handlowa

pokój jednoosobowy 900–1100 zł,

pokój dwuosobowy 730–900 zł,

kaucja – 1100 zł,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

pokój jednoosobowy – 700–950 zł,

pokój dwuosobowy – 550–750 zł,

pokój dwuosobowy dla jednej osoby – 780–1100 zł,

pokój trzyosobowy – 510 zł.

Wojskowa Akademia Techniczna

pokój jednoosobowy – 560 zł,

pokój trzyosobowy – 460 zł.

Ceny akademików prywatnych w Warszawie

Student Depot

studio jednoosobowe – 2890 zł,

pokój jednoosobowy w apartamencie dwupokojowym – 1790 zł,

studio dwuosobowe (twin) – 1610 zł,

studio double dla pary – 2990 zł.

Student House

pokój jednoosobowy – 1750 zł,

pokój dwuosobowy – 1400 zł,

pokój trzyosobowy – 1150 zł,

pokój czteroosobowy – 980 zł.

Ceny pokojów na wynajem w Warszawie – wynajem studencki

Do cen wynajmu doliczany jest przeważnie miesięczny czynsz, a także jednorazowa kaucja w wysokości opłaty za jeden miesiąc wynajmu. Dodatkowo niektórzy wynajmujący często wprowadzają dodatkową opłatę za rezerwację. Ceny z czynszem.

pokoje dla jednej osoby – 1500–2500 zł.

pokój dwuosobowy – 1200–2000 zł.

Ceny mieszkań na wynajem w Warszawie – wynajem studencki

Do cen wynajmu doliczany jest przeważnie miesięczny czynsz, a także jednorazowa kaucja w wysokości opłaty za jeden miesiąc wynajmu.

mieszkanie jednopokojowe – 2500–3500 zł,

mieszkanie dwupokojowe – 2800–5500 zł,

mieszkanie trzypokojowe – 3500–6500 zł.

Oczywiście znaczna część luksusowych mieszkań w dobrych lokalizacjach jest także dostępna w cenach, które są wyższe od podanych.

