Aktualna sytuacja powodziowa. Na południu Polski nieco stabilniej

Stan rzek we wtorek. Jaka jest sytuacja powodziowa w Polsce 17 września 2024? Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Sytuacja powodziowa we wtorek 17 września i prognoza pogody. Sytuacja na południu Polski stopniowo się stabilizuje, choć w wielu miejscach wciąż jest trudna. Na części zagrożonych obszarów ogłoszono stan klęski żywiołowej. Trwa walka m.in. o Nysę, Lewin Brzeski, Kuźnię Raciborską. Na falę kulminacyjną czeka Wrocław.

Prognozowana i aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna. Termin opracowania: 17.09.2024 godz. 12:30

Niż genueński, który spowodował ulewne deszcze, jest już poza granicami Polski. Oznacza to poprawę pogody. Co więcej, według ekspertów w ciągu najbliższej doby cały niż zacznie zanikać nad Europą, co jeszcze bardziej ustabilizuje sytuację meteorologiczną.

We wtorek rano premier ogłosił na zalanych terenach stan klęski żywiołowej.

Prognoza pogody na wtorek 17 września

Dziś nad Polską nie powinno być burz. W miejsce zanikającego niżu nadciągnął wyż o niskiej wilgotności, który powinien przynieść rozpogodzenie. Na południu Polski będą jedynie przelotne opady do 5 mm, głównie w rejonach górskich i podgórskich, wiatry słabe i umiarkowane. Temperatura od 20 do 26°C.

Jak podaje cytowany przez rzeszow.eska.pl dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW prof. dr. hab. Mariusz Figurski, do piątku nad Polską powinno być słonecznie. Przelotne opady mogą pojawić się tylko w środę (wschód Polski) oraz czwartek (centralna i zachodnia Polska). Temperatury będą utrzymywać się powyżej 20 stopni.

17 września. Sytuacja powodziowa, woj. śląskie i opolskie

Sytuacja na Opolszczyźnie wciąż bardzo trudna

Po trudnej niedzieli i poniedziałku ogromne zniszczenia można obserwować m.in. w Głuchołazach i Prudniku. Najgorzej jest w powiatach brzeskim oraz opolskim. Zalewany jest Lewin Brzeski (ogłoszono dobrowolną ewakuację), woda przerwała wał do polderu w gminie Popielów. Węzeł Opole jest według władz zabezpieczony. Blisko 14 tys. osób w województwie nie ma prądu. Przez Brzeg przechodzi obecnie wysoka fala, jednak sytuacja jest lepsza, niż się obawiano. Mimo to konieczne okazało się wyłączenie oczyszczalni ścieków w Brzegu.

W nocy i nad ranem trwała walka o Nysę, na razie zakończona sukcesem. Najtrudniejszy moment, jak się zdaje, już minął, sytuacja stopniowo się stabilizuje. Nad ranem walczono jeszcze z 40-metrową wyrwą w wale, m.in. przy użyciu śmigłowców.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 17.09.2024, godz. 13.00):

DK40 m. Głuchołazy (woj. opolskie): droga zablokowana (most tymczasowy i konstrukcja nowego mostu zostały porwane przez nurt rzeki),DK45 m. Krapkowice (woj. opolskie): droga zablokowana (podmycie i uszkodzenie jezdni),DK46 m. Malerzowice Wielkie (woj. opolskie): most zamknięty (wysoki stan wody),DK46 m. Kamienica (woj. opolskie): droga zablokowana (podmycie i uszkodzenie jezdni),DK94 w pobliżu m. Skorogoszcz (woj. opolskie): droga zablokowana.

Powódź w woj. śląskim. Sytuacja się poprawia, trwa walka o Kuźnię Raciborską

Poprawia się sytuacja w woj. śląskim. Tragiczna była niedziela, kiedy to woda wdarła się m.in. do Bielska-Białej, Skoczowa i Zebrzydowic. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy najczęściej musieli interweniować w powiatach bielskim, cieszyńskim i pszczyńskim (łącznie blisko 3000 razy).

Wtorek przyniósł poprawę. Strażacy interweniowali w nocy już znacznie rzadziej. Trwa walka o Kuźnię Raciborską, co do której w poniedziałek podjęto decyzję o ewakuacji (odwołano ją we wtorek przed południem). Z podtopieniami zmagają się m.in. mieszkańcy powiatów bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Ok. 2800 gospodarstw domowych w województwie pozostaje bez prądu. Trwa usuwanie skutków powodzi m.in. w Chałupkach oraz Zabełkowie.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 17.09.2024, godz. 13.00):

DK78 Chałupki – Olza (woj. śląskie): droga zablokowana,

DK78 m. Chałupki (woj. śląskie): most graniczny zamknięty (wniosek Policji).

Sytuacja powodziowa we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

To najbardziej dotknięty powodzią region na południu Polski. Ewakuowano blisko 3200 osób, niektóre dwukrotnie w związku ze wzrostem zagrożenia po zniszczeniu zbiornika w Stroniu. Część mieszkańców trzeba było ratować śmigłowcami.

Po uruchomieniu spustu z zapory w Pilchowicach zalane zostało miasteczko Wleń, a także Lwówek Śląski. Woda wdarła się także do Jeleniej Góry. W niedzielę późnym wieczorem do odwołania zamknięto most w Pszennie na DK35. Trwa ewakuacja Brzegu oraz zabezpieczanie tamtejszej oczyszczalni ścieków. Dramatyczna sytuacja panuje w Oławie.

Na falę powodziową oczekuje Wrocław. Mimo wcześniejszych obaw w poniedziałek po południu podano, że woda nie powinna sięgnąć poziomu 7 m, a zatem będzie niższa niż podczas powodzi w 2010 r. Trwa podwyższanie wałów należących do Wód Polskich. Strażacy i żołnierze WOT pracują nad ochroną osiedla Marszowice. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do miasta w środę wieczorem.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 17.09.2024, godz. 13.00):

DK33 Kłodzko – granica państwa w Boboszowie (woj. dolnośląskie): droga zablokowana,

DK39 Strzelin – Wiązów (woj. dolnośląskie): droga zablokowana (dwa krótsze utrudnienia połączone w jedno dłuższe),

DK94 m. Bolesławiec (woj. dolnośląskie): zamknięty most (wysoki stan wody).

Są także utrudnienia kolejowe. Ruch wstrzymany jest m.in. na odcinku Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Sobieszów.

Poniżej sytuacja w Kłodzku podczas przejścia fali powodziowej

Kraków i woj. małopolskie – stan wód w rzekach

Fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie nadeszła w niedzielę około godziny 15. Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy i wylała na bulwary, w związku z czym w mieście wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Tak samo stało się w Nowym Targu. Według prognoz nie ma jednak ryzyka, że Wisła przekroczy stan alarmowy.

Stabilizuje się sytuacja w powiecie oświęcimskim. Alarm nie obowiązuje już w Oświęcimiu, poziom wody przestał rosnąć. W gminie Brzeszcze woda zalała w poniedziałek plac budowy S1, podeszła pod część prywatnych posesji. W samej miejscowości Brzeszcze zalało m.in. cmentarz komunalny, z którego wypompowywana jest obecnie woda. Trwa usuwanie skutków powodzi w okolicy.

Najnowsze komunikaty powodziowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

