Stan rzek w poniedziałek. Sytuacja powodziowa w Polsce 16 września.

Sytuacja powodziowa w poniedziałek 16 września i prognoza pogody. Sytuacja na południu Polski jest bardzo zła. Są już cztery ofiary śmiertelne powodzi. Zrujnowane Głuchołazy i Nysa na Opolszczyźnie. Na Dolnym Śląsku zalane Kłodzko, Wleń. Na wielką wodę szykuje się Lwówek Śląski. Prognozy dla Wrocławia są coraz gorsze.

Prognozowana i aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna.Termin opracowania: 15.09.2024 godz. 21:00

W południe, centrum ośrodka niskiego ciśnienia (“niżu genueńskiego”), znajdowało się w rejonie pogranicza Polski i Czech. Niż powoli zaczął się wypełniać. Wędrówka ośrodka niskiego ciśnienia została zablokowana w rejonie południowej Polski w wyniku oddziaływania rozległych układów wyżowych na zachodzie i północnym wschodzie kontynentu. W kolejnych godzinach dojdzie do powolnego przemieszczania się niżu w kierunku zachodnim.

Minionej doby strefa opadów atmosferycznych obejmowała rozległy obszar południowej Polski. Największe sumy opadów wystąpiły w południowej części woj. dolnośląskiego i małopolskiego, gdzie sumy dobowe przekraczające 100 mm zostały odnotowane łącznie na 20 stacjach. Najwyższą wartość odnotowano na stacji Ustroń-Równica-Wieś (156,1 mm). Warto zaznaczyć, że zmierzone sumy opadów za 12 h wynosiły na wybranych stacjach ponad 40 mm. Pomiary ze stacji i dane z modelu RainGRS wskazują, że dobowe sumy przekraczające 50 mm dotyczyły znacznych obszarów woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognoza pogody na poniedziałek 16 września

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach okresami duże i tam przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. W Karpatach suma opadów do 10 mm. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, na wybrzeżu około 20°C, na obszarach podgórskich od 17°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Tatrach do 65 km/h.

16 września. Sytuacja powodziowa, woj. śląskie i opolskie

Sytuacja na Opolszczyźnie jest bardzo trudna

Rzeki cały czas przybierają. O 3 w nocy prezydent Opola ogłosił alarm przeciwpowodziowy po tym, jak poziom wody na Odrze przekroczył 6 metrów. Po przejściu fali powodziowej Głuchołazy przypominają postapokaliptyczne miasto. Niewiele lepiej jest w Prudniku.

Rozpoczęły się pierwsze ewakuacje mieszkańców w Brzegu, który przygotowuje się na przyjście wielkiej wody.

Na Śląsku coraz gorzej. Woda wdarła się do Bielska-Białej. Źle w Cieszynie i Zebrzydowicach

Niedziela była tragicznym dniem na Śląsku. W Bielsku-Białej w ciągu dwóch dób spadło ponad 180 mm wody na metr kwadratowy. Tutaj też odnotowano pierwszą w regionie ofiarę śmiertelną. Odnaleziony mężczyzna najprawdopodobniej się utopił.

- Niestety Ustroń w nocy znalazł się pod wodą. Po północy wylał potok Młynówka. Pod wodą znalazło się wiele ulic i domów w centrum miasta. Zalane są domy i drogi praktycznie w każdej dzielnicy – relacjonował w niedzielę dla Dziennika Zachodniego nad ranem Paweł Sztefek, burmistrz Ustronia.

Woda wdarła się także do Skoczowa i Zebrzydowic.

Sytuacja powodziowa w sobotę we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

To najbardziej dotknięty powodzią region na południu Polski. Do tej pory ewakuowano na Dolnym Śląsku 3200 osób.

Po uruchomieniu spustu z zapory w Pilchowicach zalane zostało miasteczko Wleń, a na podobny scenariusz przygotowuje się Lwówek Śląski.

Woda wdarła się także do Jeleniej Góry, coraz gorsze prognozy są dla oczekującego na falę powodziową Wrocławia.

Poniżej sytuacja w Kłodzku podczas przejścia fali powodziowej

Kraków i woj. małopolskie - stan wód w rzekach

Fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie spodziewana jest dzisiaj, w niedzielę, około godziny 15. Najgorzej w tej chwili jest jednak w powiecie oświęcimskim.

Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylania rzek. W akcji są prawie wszystkie jednostki OSP z powiatu wspierane przez jednostki spoza powiatu. Najgorsza sytuacja jest w mieście i gminie Brzeszcze. W Jawiszowicach woda przelała jeden z wałów na lokalnym potoku. Doprowadziło to do zalania kilku posesji. W nocy trwała ewakuacja części mieszkańców - informuje 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy - informuje Gazeta Krakowska.

Najnowsze komunikaty powodziowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych

Racibórz Dolny, zbiornik retencyjny, który ma chronić 2,5 mln ludzi przed powodzią. Zdjęcia

