Stan rzek w niedzielę. Sytuacja powodziowa w Polsce 15 września. Czy zerwany zostanie most w Głuchołazach?

10:01

Sytuacja powodziowa w niedzielę 15 września i prognoza pogody. Komunikat spółki Wody Polskie. Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, których suma z kilku dni lokalnie przekroczy 100 l/m². Może dochodzić do lokalnych wezbrań w rzekach. Główne zagrożenie będzie obejmowało obszar dorzecza górnej i środkowej Odry. Mocno padać ma nawet do poniedziałku 16 września. Sztab kryzysowy w Kłodzku, wodospad Szklarka jak Niagara.

Spis treści

Prognozowana sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna. Termin opracowania: 14.09.2024 godz. 22:00

Od kilkunastu godzin centrum ośrodka niskiego ciśnienia (“niżu genueńskiego”), znajduje się w rejonie Polski południowej. Wędrówka ośrodka niskiego ciśnienia została zablokowana w wyniku oddziaływania rozległych układów wyżowych na zachodzie i północnym wschodzie kontynentu. Obserwujemy występowanie zwiększonego gradientu barycznego nad południowo-zachodnią częścią Polski, co przyczynia się do występowania silnego wiatru z kierunków północnych. W kolejnych godzinach niż zacznie się powoli przemieszczać się w kierunku zachodnim nad obszar Polski południowo-zachodniej.

Minionej doby, strefa opadów atmosferycznych obejmowała rozległy obszar południowej Polski. Najwięcej opadów wystąpiło w południowej części woj. dolnośląskiego, opolskiego i woj. śląskim, gdzie sumy dobowe przekraczające 130 mm zostały odnotowane łącznie na 16 stacjach. Na wielu stacjach odnotowano rekordowe sumy dobowego opadu. Najwyższą wartość odnotowano na stacji Kamienica (214,5 mm). Warto zaznaczyć, że zmierzone sumy opadów za 12 h wynosiły na wybranych stacjach ponad 100 mm. Pomiary ze stacji i dane z modelu RainGRS wskazują, że dobowe sumy przekraczające 60 mm dotyczyły znacznych obszarów woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognoza pogody na niedzielę 15 września

W dzień na zachodzie i południu zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na krańcach północno wschodnich małe. Na południu i miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu i do 25 mm na południu Śląska i Małopolski. W górach możliwe burze. Temperatura maksymalna na południu, południowym zachodzie i na wybrzeżu od 17°C do 21°C, na pozostałym obszarze kraju od 21°C do 26°C; w obszarach podgórskich i na przedgórzu od 13°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, na zachodzie i w centrum z kierunków północnych, na wschodzie z kierunków wschodnich. Wiatr w górach w porywach do 70 km/h.

15 września. Sytuacja powodziowa, woj. śląskie i opolskie

Dramatyczna sytuacja w Głuchołazach

Toniemy - powiedział PAP burmistrz Głuchołaz, Paweł Szymkowicz. W niedzielę rano woda przelała się przez wały i zalewa niżej położone tereny. Może wedrzeć się na rynek. Woda przelewa się też przez most tymczasowy. Służby umacniają przyczółki kostką brukową, ale konstrukcja może w każdej chwili runąć.

Niestety Głuchołazy są systematycznie zalewane. Fot. Bartosz Sobierski. pic.twitter.com/LhIRAz3HwD— meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

Na Śląsku coraz gorzej. Woda wdarła się do Bielska-Białej. Źle w Cieszynie i Zebrzydowicach

Prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski ogłosił w nocy pogotowie przeciwpowodziowe. Woda na rzece Białej w Mikuszowicach przekroczyła stan 260 cm. Zagrożone jest Stare Bielsko.

Pogotowie ogłoszone zostało także w powiecie cieszyńskim."Najgorsza sytuacja nadal jest w Żebrzydowicach, gdzie strażacy interweniowali kilkaset razy, a dzisiaj nad ranem zamknięty został wjazd do Zebrzydowic od strony Cieszyna. Została zalana bowiem ul. Dworcowa i Jagiellońska." - donosi Dziennik Zachodni.

Sytuacja powodziowa w sobotę we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

Jest niestety pierwsza ofiara śmiertelna powodzi 2024 - poinformował na porannej konferencji prasowej, obecny w Kłodzku premier Donald Tusk. Po tym, jak przez tamę w Międzygórzu zaczęła przelewać się woda, sytuacja w mieście staje się coraz poważniejsza. Woda wdziera się do miasta. W całym powiecie ewakuowano ponad 1500 osób.

Coraz poważniejsza sytuacja jest także w położonej na północ od Kłodzka miejscowości Bardo. Po drugiej stronie masywu Śnieżnika źle jest w Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju.

Kraków i woj. małopolskie - stan wód w rzekach

Fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie spodziewana jest dzisiaj, w niedzielę, około godziny 15. Najgorzej w tej chwili jest jednak w powiecie oświęcimskim.

Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylania rzek. W akcji są prawie wszystkie jednostki OSP z powiatu wspierane przez jednostki spoza powiatu. Najgorsza sytuacja jest w mieście i gminie Brzeszcze. W Jawiszowicach woda przelała jeden z wałów na lokalnym potoku. Doprowadziło to do zalania kilku posesji. W nocy trwała ewakuacja części mieszkańców - informuje 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy - informuje Gazeta Krakowska.

Najnowsze komunikaty powodziowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych

