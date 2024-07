Dofinansowanie do termomodernizacji. 3 programy dla gmin, spółdzielni i wspólnot

Termomodernizacja budynku – dofinansowanie 2024 dla gmin, spółdzielni i wspólnot. Jakie programy i kwoty?

Autor: gettyimages W planach jest dofinansowanie termomodernizacji dla instytucji i samorządów.

Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska to nadrzędne cele przyświecające idei termomodernizacji. Gminy, spółdzielnie, instytucje i jednostki użyteczności publicznej mogą o to zadbać, wykorzystując środki z programów rządowych dotacji. Jakie programy są dostępne?

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus

Ten program ma pomóc w dofinansowaniu remontów i poprawę bilansu energetycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Program jest skierowany do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, samorządów i spółek prawa handlowego z 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mają zostać objęte remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7 lokali. W wyniku modernizacji ma zostać osiągnięta przynajmniej 30-procentowa poprawa bilansu energetycznego budynku w stosunku do stanu sprzed remontu, a zapotrzebowanie budynku na energię ma wynieść nie więcej niż 85 kWh/m² rocznie.

W przypadku obiektów samorządowych zapotrzebowanie budynków na energię końcową po remoncie wynosić ma nie więcej niż 75 kWh/m² rocznie.

Wysokość dotacji zależy od standardu modernizacji, w którym wyróżniono trzy poziomy:

minimalny zakres lub wymiana instalacji grzewczej,

optymalny ze zmniejszeniem energii końcowej o 45% lub więcej,

wysoki ze zmniejszeniem energii końcowej o 60% lub więcej.

W zależności od założonego standardu termomodernizacji maksymalna wysokość dotacji będzie wynosiła 29%, 39% lub 49% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Można otrzymać dofinansowanie od 125 zł do 1500 zł na metr kwadratowy powierzchni użytkowej remontowanych obiektów.

Termin składania wniosków wstępnych minął co prawda 1 czerwca 2024 r., a pozytywne ich rozpatrzenie jest warunkiem dopuszczenia do złożenia ostatecznego wniosku, ale w regulaminie jest możliwość złożenia od razu tylko wniosku. Wnioski można składać do 30 sierpnia 2024 r. To kolejna edycja programu i należy się spodziewać, że w przyszłości będą następne.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Od 1 lipca 2024 r trwa nabór do programu dofinansowania termomodernizacji dla instytucji publicznych. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył fundusze z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Mogą z niego skorzystać państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa wraz z nadzorowanymi lub podległymi jej organami i jednostkami organizacyjnymi, w tym przychodnie i szpitale. Projekty mogą dotyczyć też budynków mieszkalnych, które nie są zabytkami, ale tylko te należące do państwowych jednostek budżetowych.

Dofinansowaniem będą objęte projekty poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii, w tym wykonanie izolacji cieplnej budynków, instalacja OZE czy magazynu energii.

Wsparciem objęte są też projekty realizujące szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji, np. zwiększenie powierzchni zielonych czy rozwoju elektromobilności przez instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch trybach: konkurencyjnym z większym budżetem i niekonkurencyjnym.

Program termomodernizacji szkół i przedszkoli

Program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ruszy we wrześniu 2024 r. Fundusze na niego pochodzą z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Wsparcie uzyskają inwestycje poprawiające efektywność energetyczną placówek oświatowych – przedszkoli i szkół. Mogą być połączone lub nie z wymianą lub modernizacją źródła ciepła, z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Zakres dofinansowania i celowość inwestycji musi być potwierdzone audytem energetycznym, w którym termomodernizacja wykaże redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną o minimum 30%.

Do 10% kosztów kwalifikowanych musi być przeznaczone na działania edukacyjne podnoszące świadomość użytkowników modernizowanego obiektu w zakresie ekologii, zmian klimatycznych i wykorzystania OZE.

