Koniec chłodu w szkołach i przedszkolach. Będą dotacje na termomodernizację

Będą dotacje dla szkół na termomodernizację. Skorzystają też przedszkola. 1,3 mld zł dla gmin w całej Polsce

14:57

Autor: Marcin Czechowicz Wielka termomosernizacja placówek oświatowych - od września nabór wniosków o państwowe dotacje

„Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” to priorytetowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcia samorządów lokalnych. Na termomodernizację szkół i przedszkoli w Polsce przeznaczono 1,3 mld zł z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Spis treści

Samorządy już we wcześniejszych latach korzystały z dotacji na przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w placówkach oświatowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ich dysponentem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny tego typu program zostanie ogłoszony w sierpniu 2024 r.

Będą pieniądze z KPO na termomodernizację szkół

Nowy program NFOŚiGW to efekt prac nad wdrażaniem Komponentu B KPO „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Reformy B1.1 „Czyste powietrze i efektywność energetyczna”, Inwestycji B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji pokrywającej do 100% kosztów kwalifikowanych. To duża szansa dla wielu placówek oświatowych.

Program termomodernizacji szkół i przedszkoli – podstawowe zasady

Wsparcie uzyskają inwestycje poprawiające efektywność energetyczną placówek oświatowych – przedszkoli i szkół. Mogą być połączone lub nie z wymianą lub modernizacją źródła ciepła z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Zakres dofinansowania i celowość inwestycji musi być potwierdzone audytem energetycznym, w którym termomodernizacja wykaże redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną o minimum 30%.

Do 10% kosztów kwalifikowanych musi być przeznaczone na działania edukacyjne, które mają podnieść świadomość użytkowników modernizowanego obiektu w zakresie ekologii, zmian klimatycznych i wykorzystania OZE.

Szczegółowe warunki udzielenia dofinansowania zostaną przedstawione po ich ostatecznym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Nie tylko nowe modernizacje z szansą na dotację

Dotacjami będą objęte nie tylko nowe przedsięwzięcia, ale również te rozpoczęte wcześniej, od lutego 2020 r. Ważne jednak, aby nie były ukończone przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednym z warunków udzielenia dotacji, szczególnie na rozpoczęte już prace, ma być zasada „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” – DNSH.

Co poprawia efektywność energetyczną?

Warto przypomnieć, że w zakres prac termomodernizacyjnych nie wchodzi tylko ocieplenie ścian, dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Do zasadniczych elementów poprawy bilansu energetycznego zalicza się też przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej uwzględniającą tam, gdzie jest to możliwe podłączenie do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła.

Można również zainstalować lub przebudować przebudowę systemy chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE), wymianę systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji, a także montaż i zastosowanie systemów zarządzania energią oraz automatyki pogodowej, a także wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

