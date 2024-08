Praca w upale na nowych zasadach. Będą nowe przepisy!

Autor: gettyimages Trawją prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy w upale

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy w upale - poinformowała 30 lipca Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mają być przerwy na schłodzenie, krótszy czas pracy czy obligatoryjny montaż klimatyzacji. W ocenie ministerstwa pracy obecne przepisy nie chronią pracowników w wystarczającym stopniu.

30 lipca w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy zorganizowano konferencję prasową z udziałem szefowej MRPiPS, głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi prof. Jolanty Walusiak-Skorupy oraz dyrektora CIOP Wiktora M. Zawieski. Tematem spotkania była potrzeba doprecyzowania przepisów przepisów regulujących pracę w czasie upałów.

Praca w upale w przepisach BHP

Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. W ocenie ministerstwa pracy obecne przepisy nie chronią pracowników w wystarczającym stopniu.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że w związku ze zmianami klimatycznymi upały stają się codziennością. Według niej praca w skrajnych temperaturach nie jest dobrze zorganizowana, może zagrażać życiu i zdrowiu pracownika. Dlatego – jak poinformowała – zwróciła się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy i do Instytutu Medycyny Pracy, by wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą lepiej chronić pracowników przed upałami.

Ministra przypomniała, że w prawie pracy są przepisy regulujące warunki pracy w wysokich temperaturach, jak obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu do napojów czy możliwość skrócenia czasu pracy, gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 28ºC.

Aktualne przepisy rozproszone i niewystarczające

Jak wspomniała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk obecne przepisy są rozproszone po różnych rozporządzeniach i kodeksach. Resort rozpoczął już pracę nad zmianami ustaw i rozporządzeń po to, by w następnym sezonie letnim można było jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników.

MRPiPS opublikował też na swojej stronie broszurę zbierającą wszystkie przepisy o pracy w upale. Nosi ona nazwę Dobry klimat w pracy.

Klimatyzacja, napoje, przerwy, skrócenie czasu pracy przy 28ºC

- W pierwszej kolejności zabieramy się do zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym chcemy określić jako obligatoryjne pewne działania, które będzie musiał podjąć pracodawca, żeby w sytuacji, kiedy temperatura przekracza 28ºC pozwolić pracownikom na lepsze funkcjonowanie w bezpieczniejszych warunkach - zapowiedziała szefowa resortu.

Proponowane rozwiązania mogą dotyczyć m.in. zainstalowania klimatyzacji w miejscu pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, zapewnienie pracownikom napojów, pomieszczenia chłodzącego, skrócenie czasu pracy czy zorganizowanie przerwy na schłodzenie się - dodała ministra.

PIP popiera zmianę przepisów

Potrzebę zmiany przepisów i zwiększenia ochrony pracownic i pracowników dostrzega również szef PIP Marcin Stanecki.

- To bardzo ważna inicjatywa, bo od wielu lat mówi się o tym, że regulacji wysokich temperatur w miejscu pracy brakuje w polskim prawodawstwie. Dzięki nowym regulacjom inspektor pracy będzie miał realne narzędzia, żeby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia pracownika, które może wynikać z wysokiej temperatury. Celem nas wszystkich jest to, żeby pracownik nie poniósł w pracy uszczerbku na zdrowiu" - powiedział Stanecki.

Źródło: PAP

