Od kiedy rozliczenie PIT 2025? Kiedy można złożyć PIT za 2024? Te terminy obowiązują

17:09

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Deklaracje roczne PIT - do kiedy i jak złożyć PIT?

Sezon rozliczeń PIT coraz bliżej. Każda osoba fizyczna musi złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne zeznanie podatkowe. Od kiedy rusza rozliczenie PIT 2025? Kto nie musi rozliczać się z fiskusem za 2024?

Pracownicy etatowi, wykonujący prace na umowy cywilnoprawne, emeryci, renciści, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych i cywilnych płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. W ciągu roku pobierane są od ich przychodów zaliczki na jego poczet, ale ostateczne jego wyliczenie następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego.

Jakie pity?

Do rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym stosowane są formularze:

PIT-37 – korzystają z niego osoby rozliczające się za pośrednictwem płatnika: etatowi pracownicy i pracujący na umowy zlecenia, o dzieło, z tytułu praw autorskich, a także emeryci i renciści;

PIT-36 – rozliczający się bez pośrednictwa płatnika, czyli prowadzący działalność gospodarczą i rozliczają się według skali podatkowej;

PIT-36 – jak wyżej, ale działalność gospodarcza jest rozliczana podatkiem liniowym;

PIT-28 – osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na przykład działalność gospodarcza na ryczałt, najem, dzierżawa;

PIT-38 – dla podatników osiągających przychody ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach itp.;

PIT-39 – wszyscy, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody ze zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Kiedy można się rozliczyć z pitu?

W wersji papierowej, wypełniając fizyczny formularz lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem ogólnodostępnych aplikacji, można wypełniać PIT po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji o przychodach, odliczeniach i innych wymaganych danych. Jeśli zrobimy to zaraz na początku roku i wyślemy listem lub dostarczymy osobiście do Urzędu Skarbowego, niestety, nie możemy liczyć na wcześniejsze rozpatrzenie. Urzędy bowiem czekają aż spłyną wszystkie pośrednie dokumenty, np. PIT-11 - pracodawcy mają obowiązek wysłania go do 31 stycznia 2025.

Rozliczanie i pierwsze przelewy w przypadku zwrotów rozpoczynają się bowiem 15 lutego 2025 r. Oczywiście dostarczając wcześniej można liczyć na wcześniejsze decyzje, ale trzeba się liczyć, że weryfikacja papierowych pitów pod kątem zgodności może potrwać i z reguły warto poczekać do 15 lutego, kiedy można skorzystać z platformy elektronicznej Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Korzysta ona z kompletu danych, którymi dysponuje urząd i wypełnianie jest przez to krótsze, a dodatkowo od razu jest weryfikowane przez system; otrzymujemy natychmiast informację o błędach w formularzach i możemy je od razu poprawić.

Do kiedy można rozliczyć PIT 2024?

Nieprzekraczalnym terminem dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli PIT jest data 30 kwietnia 2025 r. Do tego dnia należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie podatku dochodowego. W przypadku dostarczenia listownego decyduje data stempla pocztowego dnia nadania listu poleconego do urzędu.

Kiedy nie trzeba rozliczać się z Urzędem Skarbowym?

Rocznego zeznania nie muszą składać osoby fizyczne, które w danym roku nie osiągnęły żadnych przychodów, studenci i osoby będące na utrzymaniu rodziców, współmałżonka. Osoby takie mogą złożyć tzw. PIT zerowy, który ma znaczenie przy różnych formalnościach urzędowych, np. występowaniu o zaświadczenie o dochodach. Ma też funkcję informacyjną dla Urzędu Skarbowego i może uchronić np. przed kontrolą, wezwaniem i składaniem wyjaśnień.

PIT nie muszą wypełniać również osoby, które nie ukończyły 26. roku życia a ich przychody nie przekraczają kwoty 85 528 zł pod warunkiem ich osiągania z umów:

o pracę;

cywilnoprawnych;

stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy;

pracy nakładczej.

Zwolnione z rocznej deklaracji PIT są także przychody zwolnione z opodatkowania. Pełną ich listę zawiera Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Między innymi są to: odszkodowania, świadczenia kompensacyjne, niektóre wygrane w grach liczbowych i na automatach, świadczenia rodzinne, zasiłki pogrzebowe, alimenty, niektóre stypendia.

Jak dostarczyć PIT do urzędu?

Wypełnione formularze w wersji papierowej można dostarczyć do urzędu osobiście bądź za pośrednictwem poczty wysyłając list polecony na adres urzędu. Decyduje data stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania.

Większość podatników opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych korzysta z możliwości złożenia rocznego zeznania drogą elektroniczną. W zeszłym roku zrobiło to 20 mln. osób, czyli 94% podatników.

Korzystanie z dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów elektronicznej platformy podatkowej Twój e-PIT usprawnia proces wypełniania rocznego zeznania i skraca drogę do urzędu i uzyskania ewentualnego zwrotu. Wypełniony formularz po wysłaniu drogą elektroniczną automatycznie trafia do urzędu a osoba wysyłająca otrzymuje informację potwierdzającą wysłanie.

Pamiętać należy, że niektóre programy do wypełnienia rocznego PIT dostępne na stronach internetowych lub dostarczane na płytkach, jako dodatek do tytułów prasowych generują formularze i ułatwiają wyliczenia, ale po wypełnieniu nie można ich wysyłać drogą elektroniczną do urzędu. Trzeba je wydrukować i wysłać lub osobiście dostarczyć.

