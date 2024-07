Nowa opłata środowiskowa – UE zobowiązała Polskę do jej wprowadzenia zamiast podatku od aut spalinowych

Autor: Szymon Starnawski Opłata środowiskowa za auto spalinowe

Komisja Europejska zaakceptowała polską rewizję KPO, ale jest jedno „ale”. Podatku od aut spalinowych, który miał obowiązywać od II kwartału 2026 r. nie będzie, ale zastąpi go nowa opłata środowiskowa. Opłacać ją będą polscy przedsiębiorcy.

Spis treści

Korzystasz ze środowiska – wnosisz opłaty

Od 2018 r. prowadzący działalność, jak też jednostki organizacyjne, np. spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły już obecnie są zobowiązane do opłat środowiskowych w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Źródłami mogą być m.in.:

kotłownia,

procesy technologiczne (lakierowanie, spawanie),

spalanie paliw w silnikach spalinowych.

Opłaty za dany rok wnosi się do 31 marca kolejnego roku. Wykaz źródeł i opłaty wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Każdy zobowiązany do opłaty musi sam wyliczyć należną kwotę.

Samochód, ciągnik, statek – trzeba zapłacić, ale są wyjątki

Aktualne opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do środowiska znajdują się w załączniku do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024. W tabeli D tego załącznika znaleźć można wysokości jednostkowych stawek opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Są one uzależnione od rodzaju paliwa a także rocznika pierwszej rejestracji pojazdu, masy, normy emisji spalin silnika. Znajdują się tam stawki dla samochodów, ciągników i jednostek pływających.

Opłata jest zobowiązaniem podatkowym i podlega przymusowej ściągalności w przypadku gdy nie zostanie uiszczona. Są jednak zwolnienia. Nie trzeba wnosić opłat jeśli wyliczona suma za wprowadzone gazy lub pyły w roku dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Jeśli jest niższa niż 100 zł nie trzeba także składać wykazu.

Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133

Nowa oplata środowiskowa

W komunikacie Komisji Europejskiej znajduje się informacja, że rezygnacja z podatku od aut spalinowych nakłada obowiązek wprowadzenia w I kwartale 2026 r. opłaty środowiskowej od samochodów spalinowych zależną od emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu według zasady „zanieczyszczający płaci”. Nowa regulacja zastąpi więc obecnie obowiązującą opłatę tego typu. Zapłacą ją tylko przedsiębiorcy, podobnie jak dotychczas. Nie wiadomo jeszcze jakie mogą być jej stawki i jak będzie ona będzie wnoszona. Prawdopodobnie prowadzący działalność posiadacze tylko jednego samochodu firmowego będą zwolnieni z opłaty.

źródła: www.gov.pl

