Mandat za nieodśnieżone auto to nawet 3000 zł. Kiedy policja może tyle wlepić?

Mandat za nieodśnieżony samochód 2025 - ile punktów za nieodśnieżenie samochodu?

Mandat za nieodśnieżony samochód - jaki w 2025?

Jak zima, to i śnieg, a jak śnieg, to karkołomne odśnieżanie samochodów garażowanych na parkingach zewnętrznych. Wielu nie odśnieża samochodu przed jazdą licząc na to, że szyby same się odmrożą, a wiatr zdmuchnie biały puch. Jednak zimą musimy bardzo uważać. Za jazdę nieodśnieżonym autem można dostać nawet 3000 zł kary. Za co jeszcze można dostać mandat tej zimy?

Mandat za nieodśnieżony samochód, czyli tzw. "jazda na bałwana"

Zima to śliskie ulice i drogi, często bardzo trudne warunki do jazdy. Jakby tego było mało, kierowcy często nie przestrzegają zasad związanych z odśnieżaniem samochodów przed wyruszeniem w drogę. Wielu nie odśnieża - bo się nie chce, bo się śpieszy. To duży błąd. Samochód z czapą śniegu na dachu lub masce stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Już od dwóch lat (od 2023) wymagania związane z odśnieżaniem samochodów są dużo większe - ostrzega policja. To już nie tylko potrzeba, ale obowiązek. Za jazdę "na bałwana", czyli z czapą śniegu na na dachu lub masce samochodu, grozi mandat do 3000 zł.

Co mówią przepisy?

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Mandat za nieodśnieżone auto - za jazdę "na czołgistę" też kara

Co to jest jazda "na czołgistę"? To sytuacja, w której kierowca porusza się samochodem, z niewielką szparą wydrapaną w oblodzonej szybie. Pole widzenia kierowcy jest wówczas bardzo ograniczone. W takiej sytuacji policjant w sezonie zimowym nie zawaha się przed wystawieniem mandatu w wysokości do 3000 zł.

Oblodzone mogą być nie tylko szyby, ale też światła, co powoduje, że samochód jest mniej widoczny na drodze, szczególnie podczas opadów śniegu. Grozi za to 300 zł mandatu oraz 8 punktów karnych.

Nieodśnieżona tablica rejestracyjna? Jaki mandat?

Jeśli poruszamy się samochodem z nieodśnieżoną tablicą rejestracyjną możemy dostać do 300 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dlatego warto zwrócić uwagę w jakim stanie jest nasza tablica, zanim ruszymy w trasę.

Ważne Pamiętajmy o zapewnieniu widoczności sobie oraz dbaniu o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Sypiący się z jadącego samochodu śnieg, bardzo utrudnia jazdę wszystkim kierowcom. Nie mówiąc już o lodzie spadającym z jadących samochodów, który jest niebezpieczny również dla pieszych. Dlatego, zanim wyruszymy w trasę powinniśmy odśnieżyć dach i maskę auta, wszystkie szyby, światła oraz tablice rejestracyjne.

Odśnieżanie samochodu przy odpalonym silniku też karane

Jeżeli kierowca uruchomi silnik w samochodzie na dłużej, aby ciepło silnika rozgrzało auto z zewnątrz i w środku, policjant może za to ukarać mandatem w wysokości od 100 do 300 zł. W tej sytuacji łamane są dwa przepisy: zakaz używania samochodu, gdy praca silnika wiąże się z nadmierną emisją spalin i hałasu oraz zakaz zostawiania samochodu z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym.

