II Kongres Edukacji Budowlanej. Przyszłość kształcenia zawodowego

Zapowiedź II Kongresu Edukacji Budowlanej

Po sukcesie pierwszej edycji firma FAKRO ponownie organizuje Kongres Edukacji Budowlanej. W dniach 19–22 marca 2025 roku eksperci branżowi, edukatorzy i przedstawiciele biznesu spotkają się, by wspólnie omówić kierunki rozwoju kształcenia zawodowego. Murator patronuje wydarzeniu medialnie.

Spis treści

II Kongres Edukacji Budowlanej – kształcenie zawodowe przyszłości

FAKRO od lat angażuje się w inicjatywy edukacyjne. Już w 2000 roku firma organizowała Konferencję dla Dyrektorów Szkół Budowlanych, cieszącą się dużym zainteresowaniem. Współpraca z Polską Izbą Budownictwa zaowocowała nową formułą wydarzenia – tak narodził się Kongres Edukacji Budowlanej.

Pierwsza edycja pokazała, jak istotne jest połączenie edukacji zawodowej z realnymi potrzebami rynku. Tegoroczna odsłona ponownie zgromadzi dyrektorów szkół i przedstawicieli branży, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i budowania współpracy.

Kształcenie zawodowe a rynek pracy

Kongres to okazja do dyskusji nad praktycznymi rozwiązaniami na styku edukacji i biznesu. Kluczowym celem wydarzenia jest rozwój kształcenia zawodowego i jego lepsza integracja z rynkiem pracy. Budownictwo jako jedna z kluczowych gałęzi gospodarki stoi przed wyzwaniem kształcenia wykwalifikowanych specjalistów. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do rozmów o przyszłości edukacji zawodowej, nowoczesnych metodach nauczania oraz współpracy z firmami wspierającymi przyszłych fachowców.

II Kongres Edukacji Budowlanej

Eksperci i tematyka wystąpień

W tegorocznej edycji Kongresu udział wezmą przedstawiciele najważniejszych instytucji branżowych, m.in. Polskiej Izby Budownictwa, Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Nie zabraknie także ekspertów z Instytutu Nauki Lektikon, zajmującego się doskonaleniem nauczycieli. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:

Przyszłość zawodu dekarza – czy to kierunek wart promowania?

Nowoczesne sposoby wspierania kształcenia zawodowego

Rola Sekcji Szkół Budowlanych w Izbie Budownictwa

Efektywne zarządzanie zespołem nauczycieli

Dodatkowo Wojciech Herra – psycholog i mówca motywacyjny – poprowadzi wystąpienie na temat triady komunikacyjnej: Nauczyciel – Uczeń – Rodzic. Omówi również model przywództwa oraz sposoby budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespołach.

Przyszłość kształcenia zawodowego

II Kongres Edukacji Budowlanej to miejsce, w którym kształtowane są przyszłe standardy nauczania w branży budowlanej. Wydarzenie stanowi pomost między teorią a praktyką, łącząc nauczycieli, przedsiębiorców i ekspertów w celu wypracowania rozwiązań dostosowanych do współczesnych realiów rynku pracy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.fakro.pl