Działalność nierejestrowana z nowym limitem dochodu od lipca 2024. Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana nie wymaga płacenia ZUS ani wykonywania miesięcznych obowiązków, jak w przypadku tradycyjnej działalności gospodarczej. Od lipca można w ten sposób zarobić więcej

Dla działalności nierejestrowanej, czyli takiej, której nie trzeba rejestrować w urzędzie i opłacać ZUS, obowiązują nowe limity dochodu. Czym jest działalność nierejestrowana? Jakie usługi można wykonywać w ramach działalności nierejestrowanej? Jaki jest nowy limit dochodu od lipca 2024 dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną?

Spis treści

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowaną można prowadzić bez wpisu do ewidencji i potrzeby odprowadzania składek na ubezpieczenie. Z tego też powodu okres pracy nierejestrowanej nie wlicza się do stażu i innych świadczeń pracowniczych.

Praca nierejestrowana ma wszystkie cechy działalności gospodarczej, ale do określonej kwoty przychodów nie jest traktowana jako forma działalności gospodarczej. Można wykonywać usługi nieewidencjonowane, jako uzupełnienie pracy na etacie lub lub innej umowie. Nie można jednak skorzystać z tej formy zarabiania pieniędzy, jeśli w ostatnich 60 miesiącach prowadziło się działalność gospodarczą, chociaż jeżeli była ona zawieszona przez ten okres to jest to dozwolone.

Osoba ją podejmująca wykonuje zlecenie, otrzymuje zapłatę i nawet może wystawić za to rachunek. Brak wpisu do ewidencji nie zwalnia jednak osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną z prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży towarów i usług. Dokumentację można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej (zapisując kolejną pozycję, datę, otrzymaną zapłatę i sumę wszystkich wpłat od klientów od początku roku lub początku rozpoczęcia działalności do końca roku).

Jakie prace zaliczają się do działalności nierejestrowanej?

Z założenia wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowanej miało na celu ułatwienie i uproszczenie dla osób, które chciały rozpocząć aktywność zawodową na jakimś polu i jednocześnie nie pozostawać w szarej strefie gospodarczej. Jednak, jak się okazało interpretacja wykonywania różnych rodzajów działalności może wymusić w określonych warunkach konieczność rejestracji. Dlatego też trzeba uważać, bo wykonywanie usług, np. prac remontowych może zostać uznana nie za działalność nierejestrowaną a umowę zlecenie, od której już bez względu na wysokość wynagrodzenia trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie. Nie można także wykonywać prac:

wymagających zezwoleń i koncesji, np. ochrona osób, sprzedaż alkoholu;

wpisu do rejestru działalności regulowanej, np. zbieranie odpadów, usługi turystyczne;

zdefiniowanych, jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, np. usługi księgowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Aby nie wpaść na prawną mieliznę lista bezpiecznych zajęć nie podlegająca potrzebie rejestracji to przede wszystkim wytwarzanie lub sprzedaż towarów, na przykład:

wyrób drobnej galanterii, biżuterii, wyposażenia wnętrz

wykonywanie ubrań – szycie, szydełkowanie, roboty na drutach;

prace graficzne i fotograficzne, papiery okolicznościowe, wizytówki;

sprzedaż towarów, np. używanych

wytwarzanie produktów żywnościowych: wypieków, kanapek, potraw itp., ale do tego wymagany jest wpis w oddziale Sanepidu. Mogą go uzyskać również osoby fizyczne; zamiast danych firmy zapisuje się dane personalne. Ten rodzaj działalności podlega rygorom sanitarnym i jest kontrolowany.

Do działalności nieewidencjonowanej zalicza się także szereg drobnych usług:

drobnych napraw sprzętów domowych, motoryzacyjnych itp

fryzjerskich i kosmetycznych

sprzątania.

Działalność nierejestrowana - jak zacząć?

Rozpoczęcie działalności nie wiąże się z żadnymi krokami formalnymi. Nie trzeba jej zgłaszać w ewidencji gospodarczej, urzędzie skarbowym, ZUS. W większości przypadków po prostu należy ją rozpocząć, realizując pierwsze zlecenie. Trzeba jednak pamiętać o:

ewidencjonowaniu zleceń

przestrzeganiu praw konsumenta

wystawieniu rachunku, faktury za zlecenie w przypadku żądania klienta

rozliczeniu działalności w rocznym zeznaniu PIT.

Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej od lipca?

Wysokość dochodu, który można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej w 2024 roku, wynosi:

od stycznia do 30 czerwca 2024 roku - 3181,50 zł miesięcznie,

od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku - 3225 zł miesięcznie.

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą pamiętać, że limit liczy się osobno na każdy miesiąc i bierze pod uwagę przychód należny, czyli faktyczną kwotę sprzedaży.

Wysokość limitu to 75% najniższego wynagrodzenia brutto, które od 1 lipca 2024 roku wynosi 4300 zł. W przypadku przekroczenia przychodu należy w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą.

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Do prowadzenia tego typu działalności ma zastosowanie zarówno ustawa o VAT jak i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 30 listopada 2023 r.

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli będzie spełniał warunki przewidziane w tym rozporządzeniu. Nie muszą więc posiadać kasy fiskalnej osoby, których wartość sprzedaży za poprzedni rok nie przekroczyła 20 000 zł i rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej po 31 grudnia 2023 r. przez pierwsze sześc miesięcy prowadzenia działalności lub do końca roku jeśli całkowity okres prowadzenia w roku będzie krótszy niż sześć miesięcy. Pomimo spełnienia powyższych warunków są rodzaje działalności, które wymagają posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich m.in. sprzedaż sprzętu komputerowego, fotograficznego czy usługi fryzjerskie, kosmetyczne, napraw motoryzacyjnych, mycia i czyszczenia samochodów. Pełna lista w rozporządzeniu.