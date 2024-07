Dofinansowanie do klimatyzacji w mieszkaniu w bloku - czy można dostać i ile?

Czy można dostać dofinansowanie do klimatyzacji w bloku? Czy klimatyzację w mieszkaniu można odliczyć od podatku? W jakich przypadkach i jak to zrobić? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowania do zakupu i montażu klimatyzacji w blokach, która przydaje się coraz bardziej.

Spis treści

Klimatyzacja w bloku - na balkonach, czy elewacjach - to coraz częstszy widok. Z upałem w mieszkaniu trzeba sobie jakoś radzić, a klimatyzacja to najskuteczniejsze rozwiązanie, choć wcale nie tanie. Koszt zakupu klimatyzatora wraz z montażem dobrej firmy to nawet 10 000 zł, choć znajdziemy też tańsze oferty.

Jeśli chodzi o montaż klimatyzacji w domach jednorodzinnych, tej z funkcją grzania, czyli działającą jak pompa ciepła, mamy nawet kilka programów dopłat, z których można postarać się o finansowe wsparcie. chodzi tu o programy, takie jak: Czyste powietrze, Moje ciepło czy Mój prąd, który ma ruszyć w nowej edycji we wrześniu 2024. O dopłatach do klimatyzacji w domach dokładniej piszemy poniżej:

A czy montując klimatyzację w mieszkaniu w bloku, możemy liczyć na jakieś dofinansowanie, zwrot części poniesionych kosztów inwestycji?

Czy można dostać dofinansowanie do klimatyzacji w bloku? Z jakiego programu?

Jeśli chodzi o nowe budynki, od razu trzeba powiedzieć, że nie ma takiej możliwości i takiego programu dopłat, który wspiera zakup klimatyzacji do mieszkania. Inaczej jest natomiast z budynkami wielorodzinnymi wymagającymi termomodernizacji. W tym przypadku mamy program Ciepłe Mieszkanie. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, również najemcy lokali mieszkalnych będących własnością gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali.

Trzeba jednak wiedzieć, jak wskazuje NFOŚiGW, w ramach programu Ciepłe Mieszkanie nie jest możliwy zakup klimatyzacji bez wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (np. pieca węglowego).

Natomiast oczywiście istnieje możliwość wymiany w lokalach budynków wielorodzinnych tzw. kopciucha na pompę ciepła - po spełnieniu warunków programu może nią być np. klimatyzacja (urządzenie znajdujące się na liście ZUM).

NFOŚiGW przypomina, że w ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu mieszkalnego do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

Poziom dofinansowania zależy w tym programie od wysokości dochodu beneficjenta i wynosi od 16 500 zł do nawet 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dofinansowanie możliwe jest jednak tylko w gminach, które skorzystały z I lub II naboru programu, a jest ich 886 w całej Polsce.

Czy montaż klimatyzacji w bloku można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać, ponosząc wydatki na tzw. termomodernizację, czyli inwestycje na:

zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz budynków,

wymianę źródła energii na źródła odnawialne lub zastosowane wysokosprawnej kogeneracji,

likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła do budynków mieszkalnych

Szczegółowe informacje o tym, jakie obowiązują zasady, znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

W wykazie pojawiają się konkretne materiały budowlane i urządzenia podlegające odliczeniu. Lista ma formę katalogu zamkniętego w postaci załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Klimatyzacja nie jest jednak wymieniona w katalogu wydatków kwalifikujących do ulgi termomodernizacyjnej. Choć nie jest to powiedziane wprost, to interpretacja zarówno Ministerstwa Finansów, jak i Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że podatnikowi nie przysługuje odliczenie w PIT takiej inwestycji.

Resort przedstawie sprawę jasno: ,,Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej”.

Kiedy klimatyzację w mieszkaniu można odliczyć od podatku?

Są jednak indywidualne przypadki, które Dyrektor KIS rozpatruje na korzyść podatnika, jeśli chodzi o rozliczenie klimatyzacji w zeznaniu podatkowym. Tak jest w przypadku osób z niepełnosprawnością. Montaż klimatyzacji można uznać za adaptację mieszkania na potrzeby takiej osoby. Wówczas wydatek na zakup i montaż klimatyzacji można odliczyć nie w ramach ulgi termomodernizacyjnej, a ulgi rehabilitacyjnej.

Trzeba też wiedzieć, że koszty poniesione na przystosowanie mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością zaliczają się do grupy wydatków nielimitowanych, co oznacza, że podatnik może odliczyć całą kwotę związaną z zakupem i montażem klimatyzacji. Z ulgi rehabilitacyjnej podatnik może skorzystać, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub poniósł wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Więcej o uldze rehabilitacyjnej i jej rozliczeniu piszemy w:

Dobrze wiedzieć W przypadku wątpliwości, czy dane przedsięwzięcie można odpisać od podatku, zawsze można zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o interpretację. Interpretacja jest indywidualna. Nie można więc zakładać, że jeśli jeden inwestor w podobnej sytuacji skorzystał z ulgi, to i nam zostanie ona przyznana. Można jednak w uzasadnieniu wniosku o interpretację przywołać podobne orzeczenie dyrektora KIS. Od interpretacji dyrektora KIS można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

