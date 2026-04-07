Samochody dostawcze Opla siłą napędową twojej firmy. Auto idealne do zadań małych i dużych

Samochody dostawcze są szeroko wykorzystywane również przez małych przedsiębiorców, którzy często przewożą nie tylko ładunki, ale też własną ekipę pracowników. Znając potrzeby swojego biznesu, warto przyjrzeć się, co oferuje jeden z największych producentów samochodów w Europie.

Wyjątkowe trio w ofercie LCV

Niemiecka marka z błyskawicą oferuje lekkie pojazdy użytkowe (LCV) nowej generacji. Wszystkie modele tj. Opel Combo, Opel Vivaro i Opel Movano są wyposażone w silniki diesla oraz mają swoje elektryczne odpowiedniki (Opel Combo jest dostępny również w wersji z silnikiem benzynowym). Auta zmieniły wygląd, czego dowodem jest m.in. charakterystyczny przedni pas samochodu Opel Vizor czy odświeżone kokpity. Ale to nie wszystko.

Autor: Opel/ Materiały prasowe Opel Movano

Aż do 22. systemów wspomagania kierowcy

Pojazdy dostawcze Opla mają do 22 systemów ADAS, w tym m.in.:

inteligentny asystent prędkości (informacje o ograniczeniu prędkości),

asystent utrzymania pasa ruchu,

system ostrzegania przed kolizją i zaawansowany system hamowania awaryjnego,

system autonomicznej jazdy poziomu 2 (w tym: ACC z funkcją stop&go, utrzymywanie środka pasa i asystent w korku),

system wykrywania zmęczenia kierowcy,

system stabilizacji toru jazdy przyczepy,

system wspomagający parkowanie i manewrowanie (Flank Guard) z czujnikami przedniego parkowania i wykrywaniem martwego pola,

system monitorowania martwego pola i wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu,

Dynamic Surround Vision (w Oplu Combo i Vivaro) – składają się na niego dwie kamery zewnętrzne i cyfrowe lusterko wsteczne. System zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i ładunku podczas skręcania czy wykonywania skomplikowanych manewrów w ograniczonej przestrzeni, np. na placu budowy. Wystarczy aktywować system za pomocą kierunkowskazu, aby obrazy z obu kamer (tej nad tylnymi drzwiami i tej z bocznego martwego pola) wyświetliły się w lusterku wstecznym,

system bezkluczykowego zamykania i uruchamiania pojazdu.

Kompaktowy samochód dostawczy

Opel Combo to idealny wybór dla osób, które przewożą małe lub średnie ładunki i zależy im na tym, aby ich transport był ekonomiczny. Combo Van jest dostępny w dwóch wersjach długości nadwozia – 4.41 m i 4.76 m. Firmy usługowe czy brygadziści docenią wariant z kabiną załogową, która pomieści nawet 5 osób. Combo jest też wyposażony w system stabilizacji toru jazdy przyczepy, a dzięki układowi IntelliGrip jazda nawet po trudnych nawierzchniach np. błocie czy piasku nie sprawia żadnego problemu. W tym modelu po raz pierwszy marka zastosowała nową technologię oświetlenia przedniego – nieoślepiające reflektory matrycowe Intelli-Lux LED®. W sytuacji wykrycia świateł samochodu nadjeżdżającego z przeciwka – system sam wyłącza część diod LED, aby nie oślepiać innych kierowców. Gdy światła innych pojazdów znikną, wówczas ponownie włączają się światła długie. Zaletą Combo jest otwierana kabina załogowa, praktyczna w czasie załadunku (do 916 kg w autach spalinowych i do 706 kg w elektrycznych). Pojemność ładunkowa Combo wynosi do 4,4 m3. Ten model w trakcie jazdy spełnia standardy osobówki i pozwala się rozpędzić na trasie do 184 km/h.

Autor: Opel/ Materiały prasowe Opel Vivaro

Większa przestrzeń bagażowa

Jeśli zależy ci na nieco większym aucie, warto wziąć pod lupę Opla Vivaro. Sprawdzi się podczas przewozu wielkogabarytowych i ciężkich ładunków (ładowność powyżej tony) np. mebli czy materiałów budowlanych. Jednocześnie jego wysokość (ok. 1,9 m) umożliwia parkowanie np. na parkingu podziemnym. Nadwozie jest dostępne w dwóch długościach: 4,98 m oraz 5,33 m i różnych rodzajach (furgony, wersje z kabiną brygadową, platforma do zabudowy). Vivaro ma większą od Combo pojemność ładunkową (do 6,6 m3) i pozwala na przewożenie dłuższych przedmiotów (rury, listwy) – osiąga do 4 m maksymalnej długości przestrzeni bagażowej. Jest to możliwe za sprawą przegrody FlexCargo® - w połączeniu z dwuosobowym siedzeniem pasażera z przodu. Komfort podróży poprawiają podgrzewana kierownica i fotele oraz schowek z funkcją chłodzenia. Bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i ładunku zwiększają m.in. system ostrzegania przed kolizją z automatycznym hamowaniem awaryjnym (pomocne, gdy utkniesz w korku) czy tempomat dający wytchnienie w czasie długiej podróży.

System autonomicznej jazdy poziomu 2

Największym autem w ofercie lekkich samochodów dostawczych Opla jest Movano, oferujący nawet 17 m3 przestrzeni. To auto pomieści 5 europalet! Do wyboru są różne typy nadwozia: furgon, podwozie do zabudowy, podwozie brygadowe do zabudowy, platforma do zabudowy oraz zabudowy fabryczne: skrzynia, skrzynia brygadowa, wywrotka 1- oraz 3-stronna oraz kontener. Movano wyróżnia zautomatyzowana jazda na poziomie 2. Co to oznacza? Dzięki połączeniu tempomatu z funkcją „Stop & Go”, funkcją asystenta utrzymania na pasie ruchu i asystenta jazdy w korku - auto do prędkości 30 km/h jedzie samodzielnie – wystarczy trzymać ręce na kierownicy, a w razie potrzeby przejąć kontrolę nad pojazdem. W Movano twoje bezpieczeństwo zwiększa system rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania przed kolizją z funkcją hamowania awaryjnego i wspomaganie parkowania. Co ważne, zwiększenie aerodynamiki auta wpłynęło na redukcję zużycia paliwa nawet o 9 proc. (w porównaniu z poprzednimi silnikami).

Autor: Opel/ Materiały prasowe Opel Combo

Elektryczny Opel przyjazny środowisku

Elektryczne samochody dostawcze, ze względu na bezemisyjność i cichą pracę, są przyszłością transportu miejskiego i podmiejskiego. Jeśli twojej firmie zależy na mniejszym śladzie węglowym i proekologicznym wizerunku, warto rozważyć elektryczne modele Opla - lidera w redukcji emisji dwutlenku węgla. Wszystkie modele mają zdolność odzyskiwania energii podczas hamowania, to tzw. hamowanie rekuperacyjne. Podczas zwalniania pojazdu akumulator się ładuje, a energia nie jest tracona jako ciepło, lecz wykorzystana, co zwiększa zasięg auta. W elektrycznych pojazdach dostawczych Opla kierowca może regulować rekuperację na trzech poziomach za pomocą łopatek zmiany biegów (znajdujących się za kierownicą). Tryb B (jazdy przy najwyższym poziomie rekuperacji) pozwala oszczędzić zużycie standardowych hamulców. Spośród wszystkich aut LCV marki największy zasięg (do 420 km) ma Movano Electric. Z kolei decydując się na Vivaro Electric – w zależności od akumulatora (49 kWh lub 75 kWh) – przejedziesz nim od 224 km do 350 km. Dodatkowo pracuje tak cicho, że konieczność przewozu ładunku nocą, nie zakłóci spokoju Twoich sąsiadów. Aby podładować akumulator do 80 proc. wystarczy niecała godzina (z kolei w elektrycznej wersji Combo to zaledwie pół godziny). Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Opel oferuje elektryczne wersje czołowych modeli dostawczych w cenie wariantów z silnikiem diesla. Wybór pojazdów elektrycznych może więc okazać się nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny.