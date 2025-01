Tu PGE Baltica i Ørsted zbudują pierwszą polską morską farmę wiatrową na Bałtyku

Budują w Ustce bazę morskich farm wiatrowych PGE Baltica. Sweco oficjalnie inżynierem kontraktu - jest umowa

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: PGE Baltica Baza operacyjno-serwisowa PGE Baltica w Ustce

Do 2030 r. PGE Baltica we współpracy z firmą Ørsted planują wybudować pierwszą polską morską farmę wiatrową na Bałtyku. Centrum zaopatrzeniowym będzie port w Ustce, gdzie wybudowana zostanie baza operacyjno-serwisowa z nabrzeżami przygotowanymi do cumowania i załadunku statków i szybkich łodzi z elementami wyposażenia morskich instalacji.

Prezentacja projektu utworzenia bazy odbyła się już w 2022 r., ale dopiero w tym roku PGE Baltica rozpoczęła prace porządkowe na nabrzeżach portu zajmowanych niegdyś przez przedsiębiorstwo rybackie Korab. Firma ogłosiła właśnie przetarg na generalnego wykonawcę tej inwestycji. Prace budowlane mają ruszyć na początku 2025 r., a koniec inwestycji planowany jest na koniec 2026 r. PGE podpisało umowę z firmą Sweco na nadzór inżynierski budowy bazy w Ustce.

Sweco z nadzorem inżynierskim

Inżynier kontraktu dla PGE Baltica ma określony zakres obowiązków. Jest odpowiedzialny m. in. za:

weryfikację dokumentacji projektowej;

zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadań związanych z wykonaniem inwestycji;

monitoring, raportowanie i archiwizację dokumentów oraz danych;

pełną kontrolę realizacji inwestycji, w tym jej rzeczowe i finansowe rozliczenie.

Projekt bazy morskiej dla farm wiatrowych obejmuje budowę infrastruktury portowej i lądowej.

Dlaczego Ustka?

Położenie Ustki zapewni najlepsze z punktu widzenia ekonomicznego warunki logistyczne dla farm wiatrowych PGE Baltica na Bałtyku zarówno podczas budowy, jak później podczas eksploatacji. Farmy morskie wymagają bowiem stałego dozoru i konserwacji. Port w Ustce ma dobre warunki nawigacyjne i zaplecze, a także odpowiedniej głębokości podejście i kanał portowy. Dodatkowo jest także dobrze skomunikowany zresztą kraju, dzięki linii kolejowej i połączeniom drogowym.

Morska farma wiatrowa PGE

Baza w Ustce będzie zapleczem techniczno-magazynowym dla trzech lokalizacji skupisk wiatraków Baltica 1, 2 i 3, które w sumie mają generować moc 2,5 GW. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane projekty Baltica 2 i 3, odpowiednio do końca 2027 r. i do 2030 r. Morska farma wiatrowa Baltica 1 ma zostać uruchomiona po 2030 r.

Morska farma Baltica 2, która ma powstać w pierwszej kolejności będzie składać się ze 107 wiatraków o mocy 14 MW każdy rozmieszczonych na powierzchni 190 km2 w odległości 40 km od lądu na wysokości Łeby. Przesył energii umożliwi lądowa stacja transformatorowa zlokalizowana w Osiekach Lęborskich pod Choczewem.

Baza zaopatrzeniowa i kuźnia kadr

Stąd będą transportowane elementy wiatraków podczas budowy, a później części zamienne i inna narzędzia do prac serwisowych. Tu będą stacjonować załogi budowlane i jednostek serwisowych. Będzie tu zaplecze biurowe, socjalne i szkoleniowe, gdyż w Ustce zaplanowane zostało Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w którym doświadczenie zawodowe będą zdobywać kadry energetyki wiatrowej wszystkich szczebli.

Składać się będzie z budynku administracyjnego, budynku magazynowego, placu manewrowego oraz nabrzeża, przy którym cumować będą specjalne, szybkie statki serwisowe do transportu załóg na obszar farm wiatrowych na morzu (CTV – crew transfer vessel). Budynki zaprojektowano w formie, która harmonijnie i estetycznie wpisywać się będzie w charakter zabytkowej zabudowy w otoczeniu nabrzeży portu.

źródło: ustka.pl, PGE Baltica

