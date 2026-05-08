Znaczenie drzwi w procesie ewakuacji

Drzwi stanowią ostatni, ale jeden z najważniejszych elementów drogi ewakuacyjnej. W sytuacji pożaru, zadymienia lub innego zagrożenia to właśnie one decydują o przepustowości strumienia ludzi. Niewłaściwa konstrukcja może spowodować zatory, wydłużyć czas ewakuacji i zwiększyć ryzyko narażenia na dym oraz wysoką temperaturę.

W budynkach publicznych, takich jak centra handlowe, szkoły, szpitale czy urzędy, gdzie jednocześnie przebywają setki osób, każdy centymetr szerokości i sekunda opóźnienia mają ogromne znaczenie. Dobrze zaprojektowane drzwi minimalizują chaos i umożliwiają sprawne opuszczenie strefy zagrożenia.

Wymagania prawne i normy techniczne

Podstawą regulacji w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). Istotne zapisy znajdują się w § 239, który precyzuje wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymagania norm europejskich, m.in. PN-EN 14351-1+A2 (drzwi zewnętrzne) oraz krajowych ocen technicznych. Dodatkowo, w przypadku drzwi przeciwpożarowych (PPOŻ) obowiązują klasy odporności ogniowej EI według PN-EN 13501-2.

Szerokość i wymiary drzwi ewakuacyjnych (§ 239 i 240 WT)

Łączna szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna być obliczana proporcjonalnie do liczby osób przebywających w pomieszczeniu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości w świetle na 100 osób.

Minimalna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi:

0,9 m – w standardowych przypadkach,



0,8 m – dla drzwi przeznaczonych do ewakuacji maksymalnie 3 osób.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku lub drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej nie może być mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej.

Wysokość drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 2,0 m. (§ 62 ust. 1.)

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości w świetle nie mniejszej niż 0,9 m. Skrzydło bierne nie może być na stałe zablokowane – musi być możliwe jego łatwe odblokowanie w sytuacji awaryjnej. Po otwarciu skrzydeł drzwi nie mogą zmniejszać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.

Kierunek otwierania i typy konstrukcji

Drzwi ewakuacyjne w budynkach przeznaczonych dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych (rolowanych) jako wyjść ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane są dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu dodatkowych wymogów.

Konstrukcja musi zapewniać, że po otwarciu skrzydła nie zmniejszają one efektywnej szerokości drogi ewakuacyjnej. Materiały – stal, aluminium lub specjalne drewno – powinny gwarantować wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki pożarowe.

Okucia antypaniczne – normy PN-EN 179 i PN-EN 1125

Normy te określają wymagania dla okuć drzwi ewakuacyjnych:

PN-EN 179 – Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1125 – Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań.

Urządzenia muszą umożliwiać otwarcie jednym ruchem, nawet pod naciskiem tłumu, bez potrzeby znajomości mechanizmu.

PN-EN 179 określa zamknięcia awaryjne uruchamiane klamką lub płytką naciskową (dla osób znających wyjście), natomiast PN-EN 1125 dotyczy zamknięć przeciwpanicznych uruchamianych poziomym prętem (panic bar), przeznaczonych do obiektów publicznych, w których może dojść do paniki i tłoku.

Drzwi przeciwpożarowe a drogi ewakuacyjne

W kontekście ewakuacji drzwi przeciwpożarowe nie są wyłącznie barierą ogniową, ale również elementem wpływającym na organizację ruchu ludzi w warunkach zagrożenia. Ich konstrukcja musi zapewniać nie tylko odporność na działanie ognia, lecz także pełną funkcjonalność w trakcie intensywnego użytkowania podczas ewakuacji.

Istotne znaczenie ma niezawodność mechanizmów zamykania i otwierania – drzwi nie mogą stawiać oporu przy przejściu ani blokować się w wyniku odkształceń termicznych czy błędów montażowych. W praktyce oznacza to konieczność stosowania rozwiązań, które pozostają w pełni operacyjne nawet w warunkach wysokiej temperatury i silnego zadymienia.

Równie ważna jest integracja drzwi PPOŻ z systemem okuć ewakuacyjnych oraz kontrolą dostępu. W sytuacji zagrożenia każdy dodatkowy element wymagający użycia klucza lub specjalnej procedury stanowi istotne ryzyko opóźnienia ewakuacji. Dlatego konstrukcja powinna umożliwiać intuicyjne i natychmiastowe otwarcie, bez konieczności znajomości mechanizmu.

Warto również podkreślić, że błędy montażowe lub niewłaściwy dobór skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych mogą prowadzić do ograniczenia światła przejścia, co bezpośrednio wpływa na przepustowość drogi ewakuacyjnej. W warunkach paniki nawet niewielkie zwężenia znacząco zwiększają ryzyko zatorów.

Równie krytycznym aspektem jest integracja drzwi ewakuacyjnych z systemami bezpieczeństwa budynku. W obiektach publicznych jednym z najczęstszych błędów projektowych i wykonawczych jest niewłaściwa współpraca z kontrolą dostępu, systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO). Elektrozaczepy, czytniki kart lub inne blokady nie mogą uniemożliwiać otwarcia drzwi w trybie awaryjnym – muszą automatycznie odblokowywać się natychmiast po sygnale alarmu pożarowego. Brak takiego automatycznego zwalniania blokad znacząco wydłuża ewakuację i stanowi jedno z najpoważniejszych uchybień spotykanych podczas odbiorów i kontroli.

Najczęstsze błędy i ich konsekwencje

Do najpoważniejszych błędów należą:

zbyt wąskie drzwi ewakuacyjne powodujące powstawanie zatorów,

drzwi otwierające się do wewnątrz w obiektach przeznaczonych dla dużej liczby osób,

montaż krat, zamków lub innych zabezpieczeń wymagających użycia klucza bądź dodatkowych czynności w trakcie ewakuacji,

brak certyfikowanych okuć antypanicznych,

blokowanie skrzydeł biernych w drzwiach dwuskrzydłowych,

niewystarczające wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych w okucia antypaniczne – w praktyce coraz częściej wymaga się, aby oba skrzydła (czynne i bierne) były zaopatrzone w certyfikowane okucia przeciwpaniczne albo aby system kontroli dostępu lub sygnalizacji pożarowej automatycznie odblokowywał skrzydło bierne w momencie uruchomienia alarmu pożarowego.

Takie uchybienia mogą znacząco wydłużyć czas ewakuacji, zwiększyć ryzyko obrażeń oraz skutkować sankcjami administracyjnymi, a w przypadku zdarzeń z ofiarami również odpowiedzialnością karną.

Podsumowanie

Konstrukcja drzwi ewakuacyjnych to nie detal techniczny, lecz ważny element systemu bezpieczeństwa pożarowego. Spełnienie wymagań szerokości, kierunku otwierania, okuć i odporności ogniowej bezpośrednio przekłada się na szanse przeżycia w sytuacji kryzysowej. Inwestorzy, projektanci i zarządcy obiektów publicznych powinni traktować te elementy priorytetowo już na etapie projektowania i modernizacji.

***

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

