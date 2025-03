Jak dobrze dopasować drzwi zewnetrzne? TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ

Przy wyborze drzwi zewnętrznych do domu często stoimy przed wyzwaniem dopasowania ich do niestandardowego otworu wejściowego oraz określonej stylistyki wnętrza i wyglądu elewacji budynku. Na szczęście dostępne rozwiązania pozwalają na niemal pełną personalizację drzwi – od wymiarów po kolorystykę i detale wykończeniowe. Przyjrzymy im się bliżej. Muratorplus jest patronem medialnym kampanii „Termomodernizacja plus Dobry montaż”.

Na drzwi zewnętrzne warto spojrzeć w szerszym kontekście – jako element łączący wnętrze domu z jego najbliższym otoczeniem. Ich odpowiednie dopasowanie wpływa na komfort użytkowania, estetykę, bezpieczeństwo i oszczędność energii. Jak dobrać drzwi, żeby dobrze spełniały wszystkie swoje funkcje?

Dopasowanie wymiarów drzwi – precyzja, która ma znaczenie

W starszych budynkach wymiary otworu wejściowego często są niestandardowe, a w nowoczesnych projektach architekci stawiają na szerokie i wysokie wejścia. W takich przypadkach typowe drzwi z katalogu mogą nie pasować. Możemy jednak skorzystać z rozwiązań pozwalających na dopasowanie konstrukcji do konkretnego projektu – zarówno pod względem rozmiarów, jak i wyglądu. Dzięki temu zyskujemy konkretne korzyści:

brak problemów z montażem – unikamy dodatkowych prac budowlanych, takich jak poszerzanie lub zwężanie otworu drzwiowego, których wykonanie jest kosztowne i czasochłonne

– unikamy dodatkowych prac budowlanych, takich jak poszerzanie lub zwężanie otworu drzwiowego, których wykonanie jest kosztowne i czasochłonne ograniczenie strat ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku – zmniejszamy ryzyko powstawania nieszczelności, przez które ucieka ciepło z wnętrza budynku i związanych z tym wyższych rachunków za ogrzewanie domu zimą i jego klimatyzację latem

– zmniejszamy ryzyko powstawania nieszczelności, przez które ucieka ciepło z wnętrza budynku i związanych z tym wyższych rachunków za ogrzewanie domu zimą i jego klimatyzację latem estetyczny wygląd – precyzyjne dopasowanie wymiarów pozwala uniknąć konieczności stosowania nieestetycznych wypełnień oraz listew maskujących. Dzięki temu drzwi wyglądają elegancko oraz dobrze współgrają z architekturą budynku

– precyzyjne dopasowanie wymiarów pozwala uniknąć konieczności stosowania nieestetycznych wypełnień oraz listew maskujących. Dzięki temu drzwi wyglądają elegancko oraz dobrze współgrają z architekturą budynku komfort użytkowania – źle dopasowane drzwi mogą ocierać o podłogę, trudniej się zamykać lub otwierać, co na dłuższą metę powoduje ich szybsze zużycie. Ponadto mogą pojawiać się szczeliny, przez które dostają się przeciągi i hałas z zewnątrz. Wybierając drzwi w odpowiednim rozmiarze, zapewniamy sobie wygodę użytkowania i cichą pracę skrzydła

– źle dopasowane drzwi mogą ocierać o podłogę, trudniej się zamykać lub otwierać, co na dłuższą metę powoduje ich szybsze zużycie. Ponadto mogą pojawiać się szczeliny, przez które dostają się przeciągi i hałas z zewnątrz. Wybierając drzwi w odpowiednim rozmiarze, zapewniamy sobie wygodę użytkowania i cichą pracę skrzydła bezpieczeństwo – drzwi, które nie są idealnie dopasowane do otworu, mogą być słabszym punktem w zabezpieczeniach budynku. Nieszczelności czy nieprecyzyjne osadzenie mogą ułatwiać włamanie. Modele o dobrze dobranych wymiarach, z solidnym systemem zamków i odpowiednim osadzeniem w ościeżnicy, zwiększają poziom bezpieczeństwa.

Skrojone na miarę i dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb wejście do domu uzyskamy wybierając drzwi PORTA THERMO, które umożliwiają regulację szerokości i wysokości skrzydła co 1 cm, bez żadnych dodatkowych opłat.

Szerokość drzwi dostępna jest co 1 cm w zakresie „80-100” cm, możemy również zwiększyć ich wysokość nawet o 30 cm względem standardu.

Oprócz samego skrzydła drzwiowego, w tej samej konfiguracji dobierzemy również dodatkowe elementy, takie jak naświetla boczne i górne, które poprawiają estetykę wejścia i doświetlają wnętrze naturalnym światłem.

Jak dopasować drzwi do wyglądu wnętrza i elewacji?

Poza wymiarami drzwi zewnętrznych, bardzo ważne jest również ich dopasowanie do wyglądu wnętrza i elewacji domu. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają na pełną personalizację także w tym zakresie. Drzwi mogą więc podkreślić charakter budynku lub subtelnie wtapiać się w otoczenie.

Dla domów w stylu loftowym dobrym wyborem są drzwi o prostych liniach, np. modele z kolekcji PORTA THERMO MODERN, które można zestawić z drzwiami wewnętrznymi o podobnym designie, np. z serii PORTA LOFT. Sprawdzą się tu drzwi z pełną przeszkloną taflą, przeszkleniami ze stalowymi szprosami oraz stalowe ościeżnice.

W budynkach inspirowanych stylem vintage dobrym wyborem są natomiast klasyczne drzwi zewnętrzne PORTA THERMO CLASSIC, które pasują do drzwi wewnętrznych w tradycyjnych formach, jak PORTA ROYAL czy PORTA GRANDE. Do takich aranżacji odpowiednie będą drzwi w odcieniach bieli, subtelnych szarościach i pastelach.

W stylu minimalistycznym drzwi wejściowe mogą posiadać uniwersalną estetykę i proste formy, które znajdziemy np. w kolekcji PORTA THERMO LINE. Wnętrza utrzymane w tym klimacie najlepiej uzupełnić drzwiami wewnętrznymi w kolorze białym, z pionowym, szerszym frezowaniem.

Tam, gdzie dominuje nowoczesna architektura z geometrycznymi formami oraz surowymi materiałami, jak beton, stal i naturalne drewno można postawić na drzwi z okleiną WOODEC DĄB TURNER, która idealnie odwzorowuje rysunek drewna. Uzupełnienie aranżacji będą stanowić drzwi płaskie z kolekcji PORTA DECOR w kolorze dąb matowy lub NATURA CLASSIC w jasnych odcieniach forniru z czarnymi akcesoriami.

Personalizacja drzwi zewnętrznych to dobre rozwiązanie, jeśli cenimy sobie estetykę i funkcjonalność. Możliwość precyzyjnego dostosowania wymiarów pozwala dopasować drzwi do otworu wejściowego, a szeroki wybór wzorów i kolorów umożliwia stworzenie spójnej aranżacji z elewacją i wnętrzem budynku. Inwestując w drzwi dopasowane do własnych potrzeb, nie tylko podnosimy komfort użytkowania domu, lecz także zwiększamy jego wartość.

