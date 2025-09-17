Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Z jakich elementów składa się instalacja przeciwoblodzeniowa? Jak wykonać jej montaż?

Główne elementy elektrycznych instalacji przeciwoblodzeniowych to:

kable grzewcze – elektryczne przewody montowane zwykle wzdłuż krawędzi dachu, na rynnach i rurach spustowych. Dostępne są kable z funkcją samoregulacji, dzięki czemu automatycznie dostosowują się do warunków pogodowych. Kable posiadają izolację odporną na wodę i promieniowanie UV.

maty grzewcze – złożone z połączonych taśmami przewodów grzewczych, przeznaczone do stosowania na większych powierzchniach typu podjazdy, chodniki czy dachy. W przypadku dachów maty mogą być montowane na stałe lub wyłącznie na okres zimowy.

sterowniki/termostaty – manualne lub programowalne regulatory, umożliwiające ustawienie temperatury (lub zakresu temp.) aktywacji, w zależności od typu umożliwiają monitorowanie jednej lub kilku stref oraz ustawianie dla nich niezależnie parametrów pracy. Współpracują z czujnikami temperatury i wilgotności.

czujniki temperatury i wilgoci – występują jako oddzielne urządzenia lub też 2w1. Montuje się je w miejscach występowania najniekorzystniejszych (najniższych) temperatur i najniższych punktach instalacji rynnowych. To one przekazują sygnał do sterownika, który załącza instalację grzewczą.

uchwyty montażowe, puszki instalacyjne, taśmy montażowe, łańcuchy do rynien – akcesoria do montażu instalacji, dobiera się je w zależności od zastosowanych w obiekcie materiałów i od trasy samej instalacji.

Możliwe do zastosowania są również instalacje hydrauliczne – system rurociągów z tworzywa sztucznego (PE) wypełnionych mieszanką wody i glikolu. Współpracują z kotłem, węzłem chłodu lub pompą ciepła. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć fakt, że czynnik w rurociągach utrzymuje temperaturę jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu źródła zasilania, w odróżnieniu od instalacji elektrycznych. Pozwala to na oszczędność energii. [1] Na rynku dostępne są także aluminiowe maty grzewcze – przewody umieszczone są w kilkuwarstwowej, zbrojonej macie aluminiowej, co zapewnia bardzo dobre rozprzestrzenianie się ciepła, a jednocześnie chroni same kable. Moc tego rodzaju mat wynosi 185 W/mkw.. [4] Aby odpowiednio zaprojektować instalację tego typu, konieczne jest zapoznanie się z warunkami klimatycznymi i pogodowymi w danym rejonie. Warto wziąć też pod uwagę otoczenie obiektu, które może potęgować problem lub zupełnie odwrotnie. W tej samej strefie klimatycznej inaczej będą się przedstawiały warunki śniegowe w centrum miasta, a inaczej na pustej przestrzeni z dala od zabudowań. Dobór systemu należy dostosować do typu i specyfiki obiektu, a także jego wielkości.

W zależności od wielkości i stopnia rozbudowania instalacji, należy przewidzieć potrzebną moc w obiektowej instalacji elektrycznej do zasilenia systemu przeciwoblodzeniowego. W przypadku chodników i podjazdów przyjmuje się moc instalacji na poziomie 300-400W/mkw. Dla instalacji dachowych jest to ok. 200 - 400W/mkw. Przy projektowaniu koniecznie należy uwzględnić typ dachu. Wyróżniamy tzw. dachy zimne (dobrze izolowane, charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła) i ciepłe (słabo izolowane, topnienie śniegu i lodu następuje w wyniku przenikania ciepła z wnętrza budynku) [3]. Każde z tych pokryć będzie wymagało innego podejścia i zapotrzebowania na moc grzewczą. Warto pamiętać, aby przewidzieć instalację na całym użytkowanym obszarze lub całej długości rurociągów zagrożonych zamarzaniem, inaczej system nie będzie pracował efektywnie. W przypadku dróg, chodników i podjazdów, czyli wariantów, gdzie na kablach grzejnych układana jest nawierzchnia, niezwykle istotne jest właściwe przymocowanie przewodów (unieruchomienie ich) np. do zbrojenia przed zakryciem. Należy dopilnować, by przestrzenie między przewodami zostały szczelnie wypełnione – bez pęcherzy powietrza. [3]

Wyposażenie dachu i rynien w instalację przeciwoblodzeniową ma na celu zapobieganie gromadzenia się śniegu i lodu, co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzeń konstrukcji, ponadnormatywnego obciążenia dachu czy też niedrożności rynien. Ponadto, zamarzająca woda w systemie rynien i rur spustowych wywołuje uszkodzenia i pęknięcia tych rurociągów. Utrzymujący się przez dłuższy czas lód generuje też powstawanie zwisających sopli, niebezpiecznych dla przechodniów i pojazdów. Dodatkowo, zalegający śnieg przy topnieniu często powoduje występowanie przecieków konstrukcji obiektu oraz systemu odwodnienia dachu, co również jest zjawiskiem niepożądanym.

Dachowa instalacja przeciwoblodzeniowa składa się z przewodów lub mat grzewczych i sterowników, a całość zasilana jest z instalacji elektrycznej w obiekcie. W przypadku rynien sytuacja wygląda analogicznie, nie stosuje się jednak mat, a wyłącznie kable grzejne ze względu na liniowość instalacji.

Instalacje przeciwoblodzeniowe dla dróg wewnętrznych

Śnieg i lód mogą istotnie wpłynąć na płynność ruchu na terenie obiektu i możliwość dojazdu. Aby temu zapobiec, warto zastosować instalacje przeciwoblodzeniowe na drogach, rampach i podjazdach – szczególnie w strefach załadunkowych i wyładunkowych. Instalacja przeciwoblodzeniowa drogi złożona jest z mat grzewczych układanych pod nawierzchnią (asfalt, kostka brukowa) lub rurociągów grzewczych działających w oparciu o roztwór wodno-glikolowy i współpracujących np. z węzłem chłodu lub pompą ciepła. System wyposażony jest w czujniki temperatury i opadów, które w przypadku wykrycia zadanych parametrów granicznych uruchamiają ogrzewanie.

Korzyści z zastosowania tego typu instalacji to utrzymanie ruchu bez konieczności używania soli lub piasku, a także zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadków i uszkodzeń pojazdów.

Podsumowanie

Zalety zastosowania instalacji przeciwoblodzeniowych:

System działa automatycznie, jest praktycznie bezobsługowy. Instalacja załącza się samoczynnie przy temperaturze zadanej na termostacie, zwykle jest to 2-5ºC.

Jest to rozwiązanie ekonomiczne, szczególnie przy podziale instalacji na strefy, które pracują niezależnie. Dzięki systemom przeciwoblodzeniowym generowane są oszczędności na usługach odśnieżania lub też sprzęcie do tego celu, paliwie, transporcie zrzuconego śniegu oraz środkach takich jak sól czy piasek do posypywania śliskich chodników i jezdni. Minimalizowane są też koszty ewentualnych napraw uszkodzonych elementów konstrukcji czy instalacji.

Bezpieczeństwo – zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych pracowników, dostawców czy klientów. Z punktu widzenia przepisów BHP w miejscu pracy jest to inwestycja zdecydowanie warta rozważenia.

Brak ryzyka uszkodzenia np. konstrukcji dachu wskutek odśnieżania czy też nawierzchni kamiennych lub elementów odwodnień liniowych przez agresywną sól lub zapychania piaskiem kanalizacji deszczowej czy też dylatacji obiektu.

Literatura: www.ogrzewnictwo.pl www.thermoval.pl www.ogrzewanie-elektryczne.pl www.awip.com.pl

