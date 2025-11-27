Nowoczesne, estetyczne i wygodne – zawory oraz grzałki FERRO do grzejników

Grzałka elektryczna do grzejnika – komfort cieplny przez cały rok

Łazienka to pomieszczenie, które często wymaga dogrzania także poza sezonem grzewczym. Grzałka do grzejnika FERRO pozwala szybko podnieść temperaturę, nawet gdy centralne ogrzewanie w budynku nie jest jeszcze uruchomione. To praktyczne rozwiązanie zarówno w mieszkaniach, jak i w domach jednorodzinnych.

Najważniejsze funkcje i zalety grzałki FERRO:

niezależność – nie wymaga uruchamiania głównego źródła ciepła,

– nie wymaga uruchamiania głównego źródła ciepła, precyzja – możliwość dokładnego ustawienia temperatury w zakresie 10–65°C,

– możliwość dokładnego ustawienia temperatury w zakresie 10–65°C, elastyczność działania – trzy tryby pracy dostosowane do codziennych potrzeb:

– trzy tryby pracy dostosowane do codziennych potrzeb: TURBO – szybkie, intensywne grzanie przez 1, 2 lub 3 godziny, idealne do nagrzania pomieszczenia lub wysuszenia ręczników,

– szybkie, intensywne grzanie przez 1, 2 lub 3 godziny, idealne do nagrzania pomieszczenia lub wysuszenia ręczników,

TIMER – automatyczne wyłączenie po maksymalnie 9 godzinach,

– automatyczne wyłączenie po maksymalnie 9 godzinach,

ANTIFREEZE – ochrona przed zamarzaniem instalacji,

– ochrona przed zamarzaniem instalacji, estetyczne wykończenie – do wyboru dwie maskownice: okrągła lub kwadratowa, które łatwo dopasować do stylu grzejnika i całej łazienki.

Grzałka FERRO to szczególnie wygodne rozwiązanie w okresach przejściowych – wiosną i jesienią – kiedy potrzeba dogrzać tylko jedno pomieszczenie, bez konieczności uruchamiania całej instalacji c.o.

Zawory termostatyczne FERRO – design i precyzyjna regulacja

Dekoracyjne zawory termostatyczne FERRO umożliwiają indywidualne sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu. To element funkcjonalny, a jednocześnie estetyczny detal, który podkreśli dekoracyjny charakter grzejnika.

Co wyróżnia dekoracyjne zawory termostatyczne FERRO?

automatyczna regulacja – głowica termostatyczna kontroluje dopływ ciepła, utrzymując temperaturę wskazaną przez użytkownika,

– głowica termostatyczna kontroluje dopływ ciepła, utrzymując temperaturę wskazaną przez użytkownika, nastawa wstępna – pozwala hydraulicznie zrównoważyć instalację, eliminując problem przegrzewania grzejników blisko źródła ciepła i niedogrzania tych najbardziej oddalonych,

– pozwala hydraulicznie zrównoważyć instalację, eliminując problem przegrzewania grzejników blisko źródła ciepła i niedogrzania tych najbardziej oddalonych, uniwersalność zastosowania – zawory można stosować w instalacjach jedno- i dwururowych, także w grzejnikach z dolnym złączem jednopunktowym, często spotykanych w łazienkach,

– zawory można stosować w instalacjach jedno- i dwururowych, także w grzejnikach z dolnym złączem jednopunktowym, często spotykanych w łazienkach, elastyczność montażu – możliwość instalacji głowicy po lewej lub prawej stronie,

– możliwość instalacji głowicy po lewej lub prawej stronie, atrakcyjny wygląd – zawory są dostępne w czterech popularnych wykończeniach: białym, chromowanym, czarnym matowym i antracytowym.

Montaż bez zbędnych przeróbek – zawór i grzałka FERRO w jednym grzejniku

Jednym z kluczowych atutów zaworów termostatycznych FERRO jest możliwość wygodnego montażu grzałki i zaworu po przeciwnych stronach grzejnika, przy poprowadzeniu zasilania i powrotu jedną rurą. Bez potrzeby stosowania trójników i dodatkowych złączek, co znacznie ułatwia pracę instalatora i pozwala uniknąć ingerencji w istniejące podejście.

W efekcie grzejnik zyskuje nie tylko dodatkową funkcjonalność - zawór kontroluje temperaturę w sezonie grzewczym, a grzałka umożliwia dogrzanie pomieszczenia poza nim - lecz także estetyczny wygląd.

Przemyślane rozwiązania FERRO

Produkty FERRO to odpowiedź na potrzeby użytkowników poszukujących efektywnych, wygodnych i estetycznych rozwiązań. Grzałka do grzejnika sprawdza się wtedy, gdy trzeba szybko podnieść temperaturę w łazience. Zawór termostatyczny dba o komfort cieplny w sezonie grzewczym. Zamontowane w jednym grzejniku tworzą spójny, kompletny system, który sprawdzi się zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach.

i Autor: FERRO Spółka Akcyjna/ Materiały prasowe Link: https://ferro.pl/

FERRO – więcej niż oczekujesz