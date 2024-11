Ciepło z węgla i lokalnej sieci zamienili na pompy ciepła. Koszty spadły im o 68%. W 4 miesiące

14:16

Pompy ciepłą w bloku w Urszulinie zastąpiły kołownię węglową i lokalną sieć ciepłowniczą

Mieszkańcy tego bloku za ogrzewanie i ciepłą wodę płacili rocznie 224 tys. zł. Teraz zapłacą ok. 72 tys. zł. Mowa o budynku wielorodzinnym w Urszulinie w woj. lubelskim. Kotłownię węglową i lokalną siec ciepłowniczą zamienili na kaskadę 6 powietrznych pomp ciepła. Termomodernizację sfinansowali w połowie z Grantu OZE. Inwestycja zwróci im się w zaledwie 1,5 roku.

Spis treści

Mieszkańcy bloku w Urszulinie w 4 miesiące obniżyli koszty ogrzewania o 68%. Od tego sezonu grzewczego korzystają ze zmodernizowanego systemu ogrzewania.

Zrezygnowali z węgla i sieci ciepłowniczej

Dla 80 mieszkańców bloku w Urszulinie to w zasadzie eksperymentalny sezon grzewczy. Do tej pory korzystali Dotychczas z kotłowni węglowej i lokalnej sieci ciepłowniczej. Za ciepło płacili rocznie niemało, bo ponad 224 tys. zł.Stąd decyzja o termomodernizacji.

Budynek ma powierzchnię 1600 m², na pięciu kondygnacjach znajdują się 32 lokale, które zamieszkuje w sumie 80 osób. Zapotrzebowanie na ciepło budynku (do wyliczeń przyjęto temperaturę -20ºC) obliczono na poziomie 60 kW. Średnie dobowe zużycie c.w.u. w budynku, na podstawie danych z wodomierza, wynosiło ok. 2m³, a w szczytowym momencie dnia było to maks. 800 l na godzinę.

– Okazją do sprawdzenia poprawności wyliczeń w zakresie potrzeb cieplnych były warunki panujące podczas przygotowywania założeń nowego systemu grzewczego. Przez kilka dni temperatura w Urszulinie wynosiła -15ºC i wówczas potrzeby cieplne budynku były na poziomie 40 kW, co pozwoliło potwierdzić poprawność założonych wartości – mówi Łukasz Goleniewski odpowiedzialny za koncepcję i projekt nowego systemu grzewczego oraz nadzorujący montaż i zapewniający obsługę serwisową instalacji.

Blok ogrzewa kaskada pomp ciepła

Nieokonomiczne i nieekologiczne ogrzewanie zastąpiła kaskada sześciu powietrznych pomp ciepła Stiebel Eltron HPA-O 13 Premium, o mocy 13 kW. Pompy ciepła stanęły na trawniku pod blokiem, zajmując ok. 30 m² powierzchni terenu. Moc całego układu to 78 kW. Instalację uzupełnił zbiornik buforowy o pojemności 700 l i trzy zbiorniki na ciepłą wodę użytkową po 500 l każdy. Taki dobór zbiorników wynikał z wielkości piwnicy, w której były montowane (ok. 20 m²). Co warto dodać, pompy ciepła współpracują w budynku z grzejnikami, które nie były wymieniane.

Prace związane z modernizacją systemu grzewczego w bloku trwały ok. 2 miesięcy.

Oszczędności na poziomie 68%

Potrzeby energii elektrycznej niezbędnej do obsługi zamontowanej kaskady pomp ciepła i pozostałych elementów nowego systemu ogrzewania i wytwarzania c.w.u. wynoszą 43971 kWh (tj. dla jednej pompy ok. 7300kWh). Na etapie obliczeń kosztów (co odbywało się przed ogłoszeniem nowych cen prądu od 1.07.2024 roku) przyjęto stawkę 1,5 zł/kWh, co oznacza rocznie 65,9 tys. zł. Po doliczeniu kosztów umowy serwisowej, w wysokości ok. 6 tys. zł brutto, łączny koszt wyniesie ok. 72 tys. zł/rok.

Nowy system grzewczy został oddany do użytku w czerwcu 2024, a po 4 miesiącach funkcjonowania zużycie energii na potrzeby c.w.u. wyniosło ok. 4400 kWh. Średni koszt przygotowania c.w.u. latem wyniósł 13 zł/m³.

– System jest sprawny. Choć zużycie wody jest o ok. 40 proc. wyższe niż przyjęte w założeniach to ilość energii niezbędnej do przygotowania c.w.u. nie przekracza wielkości ujętej w planie. Dopiero wkraczamy w sezon grzewczy, więc na potwierdzenie w zakresie grzania z wykorzystaniem pomp ciepła trzeba jeszcze poczekać, jednak podczas pierwszych chłodniejszych dni w październiku dzienne koszty ogrzewania całego bloku wynosiły ok. 100 zł, czyli 3 zł na lokal – mówi Łukasz Goleniewski.

Jakie były koszty modernizacji ogrzewania? Skąd pieniądze?

Montaż pomp ciepła i węzła cieplnego wynosił ok. 310 tys. złotych netto. Połowę tej kwoty objęło dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Grant OZE, przeznaczonego dla budynków wielorodzinnych - spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Inwestor musiał w całości pokryć VAT, którego kwota przy 8 proc. stawce wyniosła ok. 24 tys. zł. Realne wydatki członków wspólnoty w Urszulinie to ok. 180 tys. złotych (kwota uwzględnia VAT), co oznacza 11 tys. na lokal mieszkalny.

– Jeśli realne wydatki poniesione w związku z budową nowej, znacznie bardziej efektywnej kotłowni porównamy do różnicy kosztów użytkowania starego i nowego systemu wynoszącej ok. 150 tys. zł rocznie, to przekonamy się, że zwrot z inwestycji nastąpi po 14 miesiącach. Po tym czasie dla wspólnoty z Urszulina pojawią się zyski, które w ujęciu 5 lat okresu gwarancyjnego dla pomp ciepła, wyniosą ponad 500 tys. złotych. A w okresie 10 lat, nawet z uwzględnieniem kosztów ewentualnych awarii pomp, choć zakładamy żywotność układu na dwie dekady, będzie to ok. 1,3 mln zł – podkreśla Łukasz Goleniewski.

