Czym jest ochrona odgromowa i po co jej potrzebujemy?

Ochrona odgromowa, określana jako system LPS (Lightning Protection System), to zestaw rozwiązań technicznych mających na celu przechwycenie wyładowania atmosferycznego i bezpieczne odprowadzenie jego energii do gruntu. Głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, konstrukcji budynku oraz znajdujących się wewnątrz instalacji i urządzeń przed skutkami uderzenia pioruna.

System zmniejsza ryzyko pożaru, eksplozji, uszkodzeń mechanicznych oraz indukowanych przepięć, które mogą zniszczyć wrażliwą elektronikę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami serii PN-EN IEC 62305, w wielu przypadkach instalacja odgromowa jest wymagana – szczególnie w obiektach o podwyższonym ryzyku.

Elementy systemu LPS – budowa od A do Z

Zwody – pierwszy bastion obrony

Zwody, zwane też układem przechwytującym, montuje się na dachu i najwyższych punktach budynku. Mogą to być pręty pionowe, taśmy, siatki lub przewody poziome. Ich rolą jest przechwycenie wyładowania piorunowego, zanim uderzy ono bezpośrednio w konstrukcję.

Projektowanie opiera się na metodzie toczącej się kuli, kąta ochronnego lub siatki zwodów – w zależności od klasy LPS. Najczęściej stosuje się materiały takie jak miedź, aluminium lub stal ocynkowana, zachowując minimalne przekroje określone w normie. Zwody muszą zapewniać pełną ochronę powierzchni dachu.

Przewody odprowadzające – bezpieczna droga prądu

Przewody odprowadzające łączą zwody z uziomami. Biegną zazwyczaj po elewacji lub wewnątrz konstrukcji, prowadząc prąd pioruna najkrótszą możliwą drogą do ziemi. Ich prawidłowe rozmieszczenie jest bardzo ważne – zbyt duże odstępy mogą powodować niebezpieczne iskrzenie lub indukowane przepięcia.

Norma określa wymaganą liczbę przewodów oraz minimalne przekroje (np. drut okrągły Ø8 mm lub taśmy). Istotne jest również zachowanie odpowiednich odstępów separacyjnych od innych instalacji.

Uziomy – serce rozproszenia energii

Uziomy to końcowy element systemu, umieszczony w gruncie. Mogą mieć postać prętów pionowych, taśm, uziomów fundamentowych lub otokowych. Zadaniem uziomów jest rozproszenie energii pioruna w ziemi, dzięki czemu nie powstają niebezpieczne napięcia krokowe ani dotykowe.

Zalecana wartość rezystancji uziemienia odgromowego to maksymalnie 10 Ω. Jest to wartość orientacyjna – norma kładzie nacisk na skuteczne rozproszenie energii, a ostateczny parametr zależy od klasy LPS, metody projektowania i warunków gruntowych. Materiały uziomów muszą być kompatybilne elektrochemicznie z resztą instalacji, aby zapobiec korozji.

Polecamy: Systemy sygnalizacji pożaru i ewakuacji w nowych blokach – bezpieczeństwo, przepisy i praktyka

Jak działa ochrona odgromowa w praktyce?

Gdy wyładowanie atmosferyczne trafia w zwód, prąd pioruna o bardzo dużej wartości szczytowej (nawet do 200 kA w najwyższej klasie ochrony LPS I) jest przechwytywany i kierowany przewodami odprowadzającymi do uziomów. Tam energia rozprasza się bezpiecznie w gruncie, nie powodując szkód w budynku.

Zewnętrzna część LPS chroni przed fizycznymi skutkami uderzenia. Wewnętrzna ochrona (połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć SPD) zapobiega przepięciom indukowanym w instalacjach elektrycznych i teleinformatycznych. Całość tworzy strefy ochrony odgromowej (LPZ), w których poziom zagrożenia jest stopniowo obniżany.

Dlaczego przewody i uziemienie decydują o skuteczności systemu?

Nawet najlepsze zwody nie zapewnią ochrony, jeśli prąd nie zostanie bezpiecznie odprowadzony. Przewody odprowadzające muszą być ciągłe, dobrze połączone i rozmieszczone tak, aby minimalizować impedancję.

Uziemienie jest kluczowe – bez niego energia „szuka” innej drogi, co może prowadzić do przebicia izolacji, pożaru lub porażenia prądem. Dlatego norma kładzie ogromny nacisk na jakość uziomów i ich rezystancję. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ przewodów + uziomów to gwarancja, że system LPS spełni swoje zadanie w każdej klasie ochrony.

Polecamy: Nieproszony gość w hali produkcyjnej – jak zapobiegać i radzić sobie ze szczurami?

Klasy LPS i normy PN-EN 62305

Podstawą projektowania ochrony odgromowej jest seria norm PN-EN 62305 (głównie edycja z lat 2008–2012, która nadal jest przywoływana w prawie budowlanym). Norma określa cztery klasy LPS (I, II, III i IV). Im wyższa klasa, tym gęstsza siatka zwodów i wyższe wymagania materiałowe – co oznacza lepszą ochronę budynku.

W praktyce w 2026 roku projektanci korzystają zarówno ze starszej edycji, jak i z nowej edycji 2025 (opublikowanej jako wersje angielskie PN-EN IEC 62305). Nowa edycja stopniowo wchodzi do stosowania, szczególnie w najnowszych realizacjach.

Kiedy ochrona odgromowa jest obowiązkowa?

Ochrona odgromowa (LPS) nie jest wymagana w każdym budynku. Zgodnie z § 53 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, instalację odgromową należy wykonać, jeżeli wynika to z oceny ryzyka przeprowadzonej według normy PN-EN IEC 62305.

W praktyce system LPS najczęściej montuje się w następujących przypadkach:

budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wyższych niż 15 metrów,

wszystkich budowlach powyżej 35 metrów,

obiektach z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem lub pożarem,

stacjach paliw,

halach sportowych i widowiskowych dla ponad 500 osób,

budynkach z instalacją fotowoltaiczną o mocy powyżej 10 kW.

W typowych domach jednorodzinnych poniżej 15 m wysokości ochrona nie jest obowiązkowa z mocy samego prawa. Jednak wiele ubezpieczycieli wymaga jej, zwłaszcza przy fotowoltaice lub w miejscach o dużej liczbie burz.

Nawet w niższych budynkach obowiązek może pojawić się po przeprowadzeniu analizy ryzyka według normy PN-EN 62305-2 (edycja 2025). Jeśli obliczone ryzyko przekracza wartość dopuszczalną – system LPS staje się konieczny.

Polecamy: Jak działają systemy rozpoznawania twarzy w obiektach przemysłowych?

Wewnętrzna ochrona – nie zapominaj o urządzeniach i instalacjach

Ochrona odgromowa to nie tylko elementy zewnętrzne. Wewnętrzny system LPS zapobiega niebezpiecznym różnicom potencjałów wewnątrz budynku poprzez połączenia wyrównawcze i zachowanie odstępów separacyjnych.

Dodatkowo stosuje się ochronę przeciwprzepięciową za pomocą ograniczników przepięć (SPD), które montuje się na granicach stref ochrony odgromowej (LPZ). Oba elementy są ze sobą ściśle powiązane, ale pełnią nieco inne role: wewnętrzny LPS chroni głównie przed skutkami prądu pioruna w konstrukcji, a SPD ogranicza przepięcia indukowane w instalacjach elektrycznych i elektronicznych.

W budynkach z dużą ilością elektroniki, systemach inteligentnych czy instalacjach PV wewnętrzna ochrona jest równie istotna jak zewnętrzna.

Projektowanie, montaż i konserwacja – praktyczne wskazówki

Projekt powinien przygotować uprawniony specjalista z doświadczeniem w normie PN-EN 62305. Montaż wymaga precyzyjnych, trwałych połączeń (spawanie, zaciskanie) i certyfikowanych komponentów. Po zakończeniu prac system wymaga regularnych przeglądów. Częstotliwość kontroli zależy od klasy LPS, przeznaczenia obiektu i warunków eksploatacji – zazwyczaj co kilka lat, a w obiektach o podwyższonym ryzyku częściej.

Podsumowanie

Ochrona odgromowa LPS to sprawdzony, wieloetapowy system, który skutecznie chroni budynki przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Kluczem do skuteczności jest prawidłowe dobranie klasy LPS, staranne wykonanie zwodów, przewodów odprowadzających i przede wszystkim uziomów. Nawet najlepszy zwód bez sprawnego uziemienia nie spełni swojej roli. Inwestycja w profesjonalny system LPS to inwestycja w bezpieczeństwo osób i mienia.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI

Źródła: PN-EN IEC 62305-1:2025-09 – Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (wersja angielska, PKN), PN-EN IEC 62305-2:2025-09 – Zarządzanie ryzykiem (wersja angielska), algrom.pl, ah.com.pl, rst.pl, elektro.info.pl, onninen.pl

Przejdź do galerii: Pokrycia dachowe – rodzaje, trwałość, ciężar i dopasowanie do nachylenia połaci

