Co przyciąga szczury do hal przemysłowych?

Hale produkcyjne, magazyny i zakłady przetwórstwa to prawdziwy raj dla szczurów wędrownych i myszy. Gryzonie znajdują tu łatwy dostęp do pożywienia – resztki surowców, opakowania, a nawet kurz z produkcji. Niezbędna jest też woda z nieszczelnych instalacji czy skroplenia na rurach.

Schronienie zapewniają szczeliny wokół fundamentów, rur wentylacyjnych, drzwi doków załadunkowych i ścian działowych. Jesienią i zimą migracja nasila się – szczury szukają ciepła i bezpiecznego miejsca. Brak regularnego sprzątania i uszczelniania sprawia, że jedna para szybko tworzy dużą kolonię.

Polecamy: Metody ograniczania hałasu w halach przemysłowych

Gryzonie to nie drobiazg – jakie mogą być konsekwencje?

Zagrożenia zdrowotne

Szczury przenoszą różne patogeny, w tym leptospirozę, salmonellozę i hantawirusy. Zanieczyszczają powierzchnie robocze, surowce i gotowe produkty odchodami oraz moczem. W halach spożywczych oznacza to bezpośrednie ryzyko dla pracowników i konsumentów.

Szkody materialne i finansowe

Ostre siekacze gryzoni przegryzają kable elektryczne (ryzyko zwarć i pożarów), rury izolacyjne oraz elementy konstrukcyjne. W magazynach żywności gryzonie mogą niszczyć i zanieczyszczać produkty, co prowadzi do strat finansowych. Jedna większa infestacja może spowodować przestoje linii produkcyjnej i generować koszty rzędu setek tysięcy złotych, choć warto podkreślić, że dokładne wartości zależą od rodzaju produkcji i wielkości obiektu.

Konsekwencje prawne i wizerunkowe

Właściciele, posiadacze oraz zarządcy nieruchomości, w tym hal przemysłowych i magazynów, mają ustawowy obowiązek prowadzenia działań deratyzacyjnych w sposób systematyczny i udokumentowany.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są oni zobowiązani utrzymywać nieruchomość w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w szczególności poprzez zwalczanie gryzoni i innych szkodników. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza obiektów związanych z produkcją i przechowywaniem żywności.

Zaniedbanie deratyzacji może skutkować karami administracyjnymi nakładanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W halach produkcyjnych i magazynach spożywczych brak skutecznych i dobrze udokumentowanych działań grozi dodatkowo utratą certyfikatów HACCP, BRC lub IFS. Jest to szczególnie dotkliwe, ponieważ posiadanie tych certyfikatów jest często warunkiem kontynuowania współpracy z dużymi kontrahentami i sieciami handlowymi. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do czasowego wstrzymania produkcji.

Dodatkowo gminy mogą wprowadzać własne uchwały określające terminy obowiązkowej deratyzacji oraz wymagania dotyczące raportowania działań.

Polecamy: Siatki, kolce czy odstraszacze? Najlepsze sposoby ochrony hal przed ptakami

Różnice między gatunkami szczurów

W halach przemysłowych najczęściej spotyka się dwa gatunki szczurów: szczura wędrownego (Rattus norvegicus) oraz szczura śniadego (Rattus rattus).

Szczur wędrowny jest większy, mocniej zbudowany i przeważnie żyje blisko ziemi. Preferuje piwnice, magazyny i miejsca z łatwym dostępem do wody. Żywi się praktycznie wszystkim, co może znaleźć w otoczeniu człowieka, od resztek żywności po odpady produkcyjne. Jest dobrym kopaczem, co pozwala mu tworzyć gniazda w ziemi lub w szczelinach fundamentów.

Szczur śniady jest smuklejszy, z dłuższym ogonem, i częściej przebywa wyżej – w konstrukcjach dachowych, na regałach czy w sufitach podwieszanych. Preferuje dostęp do suchych miejsc, a jego dieta jest podobna, choć może częściej wybiera produkty roślinne i ziarno.

Zrozumienie tych różnic jest istotne dla skutecznej kontroli: szczury wędrowne łatwiej zwabić do pułapek przy podłodze lub w pobliżu fundamentów, natomiast szczury śniade wymagają monitoringu w górnych częściach obiektu i często innego ustawienia pułapek.

Strategie ograniczania populacji gryzoni w obiektach przemysłowych

Tradycyjna deratyzacja często opiera się na rodentycydach, czyli chemicznych środkach przeznaczonych do ograniczania populacji gryzoni. Ich stosowanie jest regulowane prawnie i wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności, aby chronić ludzi, zwierzęta domowe oraz środowisko. Współczesne standardy, takie jak IPM (Integrated Pest Management), traktują rodentycydy jako jeden z elementów kompleksowej strategii ochrony obiektu, łącząc je z działaniami zapobiegawczymi, monitoringiem oraz metodami fizycznymi i mechanicznymi.

W praktyce większość hal stosuje kombinację działań IPM z dopuszczonymi rodentycydami tam, gdzie to konieczne.

Z czego wynika ograniczenie stosowania chemii w deratyzacji?

Ograniczone stosowanie chemii w nowoczesnej deratyzacji:

Zastosowanie chemii jest kontrolowane i dokumentowane, aby chronić pracowników, zwierzęta oraz środowisko.

Nadmierne poleganie na chemii nie usuwa źródeł problemu – dostęp do pożywienia, kryjówek i brak higieny wciąż sprzyjają rozwojowi populacji gryzoni.

Przewlekłe stosowanie rodentycydów może prowadzić do wykształcenia odporności gryzoni, zmniejszając skuteczność kolejnych działań.

Standardy branżowe, w tym HACCP, BRC i IFS, wymagają łączenia chemii z działaniami prewencyjnymi, monitoringiem i metodami fizycznymi, aby ochrona była skuteczna i bezpieczna.

Jak skutecznie radzić sobie z gryzoniami? Od prewencji po IPM

Uszczelnianie obiektu (proofing)

Polega na dokładnym zamykaniu wszystkich potencjalnych wejść do budynku: szczelin przy rurach, drzwi, okien oraz otworów wentylacyjnych. Ograniczenie dostępu do pożywienia i wody sprawia, że szczury tracą powód, by pozostawać w obiekcie, a zagrożenie dla działalności staje się minimalne.

Monitoring i metody mechaniczne

Stacje deratyzacyjne wyposażone w pułapki mechaniczne lub elektryczne umożliwiają szybkie reagowanie na obecność gryzoni. Nowoczesne systemy cyfrowe, takie jak czujniki aktywności, przekazują informacje w czasie rzeczywistym, pozwalając serwisowi działać skutecznie bez stałego stosowania chemii. Takie podejście zwiększa kontrolę nad sytuacją i ogranicza ryzyko niepożądanych skutków ubocznych.

Pułapki żywołowne

Klatki z przynętą pozwalają na odłowienie gryzoni żywych i są stosowane jako jedna z metod ograniczania populacji w obiektach przemysłowych. Metoda ta jest mniej inwazyjna niż stosowanie rodentycydów i pozwala zachować bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska. Po odłowieniu gryzonie są w bezpieczny sposób usuwane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami higieny. W praktyce w halach przemysłowych po odłowieniu stosuje się humanitarną eutanazję. Relokacja nie jest zalecana, ponieważ zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania chorób i tworzenia nowych kolonii w innych miejscach.

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM)

IPM to uznany standard, rekomendowany przez ekspertów i audytorów. Łączy działania sanitarne, fizyczne, biologiczne i chemiczne, tworząc kompleksową strategię kontroli. Firma DDD najpierw przeprowadza dokładny audyt obiektu, następnie wdraża monitoring, proofing i inne działania fizyczne, a dopiero w uzasadnionych przypadkach stosuje rodentycydy w zabezpieczonych karmnikach. Dzięki temu metoda jest skuteczna, bezpieczna i odpowiedzialna ekologicznie.

Polecamy: Z wirtualnego świata do hali produkcyjnej – jak wykorzystuje się VR i AR w przemyśle?

Jak wdrożyć deratyzację w praktyce przemysłowej? Koszty usług DDD

Ochrona obiektów przed gryzoniami zaczyna się od wyboru doświadczonej firmy DDD, która stosuje nowoczesne metody IPM i posiada odpowiednie certyfikaty. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu obiektu oraz opracowanie indywidualnego planu prewencji, a następnie systematyczne monitorowanie skuteczności działań poprzez regularne raporty.

Podstawę skutecznej ochrony stanowią również szkolenia personelu, codzienne utrzymanie czystości oraz kontrola dostaw surowców i półproduktów. Takie działania profilaktyczne pozwalają zapobiegać problemom, zamiast reagować dopiero po ich wystąpieniu.

Koszt wynajmu profesjonalnej firmy DDD zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to: powierzchnia i charakter obiektu, liczba punktów monitoringu, częstotliwość wizyt serwisowych oraz zakres stosowanych metod (mechaniczne, fizyczne i chemiczne). Ceny mogą być ustalane w formie jednorazowej usługi interwencyjnej, abonamentu miesięcznego lub rocznego, obejmującego audyt, prewencję, monitoring i raportowanie. Inwestycja w profesjonalne działania profilaktyczne, choć różni się w zależności od skali zakładu, jest korzystna finansowo – pozwala ograniczyć straty materialne, minimalizować ryzyko sanitarne oraz chronić certyfikaty jakości, które są kluczowe w branży spożywczej i przemysłowej.

Orientacyjne koszty usług DDD w halach przemysłowych (2026):

Audyt i plan prewencji: 800–3000 zł (w zależności od wielkości obiektu).

Regularny monitoring i przeglądy: 400–1500 zł miesięcznie.

Kompleksowy roczny pakiet (prewencja + monitoring + interwencje): 6000–25 000 zł lub więcej – w zależności od powierzchni hali, stopnia zagrożenia i zakresu usług.

Podsumowanie

Obecność szczurów w hali produkcyjnej niesie poważne ryzyka zdrowotne, materialne i prawne. Dzięki strategii IPM oraz solidnemu proofingowi można skutecznie chronić obiekt bez nadmiernego polegania na chemii. Inwestycja w prewencję i monitoring zwraca się wielokrotnie – chroni produkcję, certyfikaty i reputację firmy. Nie czekaj na pierwsze ślady gryzienia.

Artykuł opracowany przy wykrozystaniu AI

Źródła: gov.pl, rentokil.com, prusator.pl, abcinsekt.pl, deratyzacja-epak.pl, ozon-now.pl, epiotrkow.pl

Przejdź do galerii: Wylewki samopoziomujące – rodzaje, właściwości i techniki wykonania

