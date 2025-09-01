Rusztowanie modułowe BRIO to jeden z flagowych produktów firmy ULMA. System ten charakteryzuje się dużą elastycznością, z łatwością dopasowuje się do zadanej geometrii obiektu i pozwala na skonstruowanie dowolnych form przestrzennych. Jest to idealne rusztowanie zarówno dla budownictwa kubaturowego, jak i przemysłowego i inżynieryjnego. Jego montaż jest niezwykle prosty i intuicyjny. Elementy systemu BRIO są wykonywane ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości i zabezpieczone przed korozją metodą cynkowania ogniowego. Ponadto podczas ich projektowania zadbano o łatwość montażu, transportu i magazynowania. System jest w pełni certyfikowany.

Autor: ULMA Construction/ Materiały prasowe

Podesty robocze BRIO

System rusztowaniowych podestów roboczych BRIO pozwala na tworzenie bezpiecznych miejsc pracy na wysokości. Ich konstrukcja umożliwia osadzenie elementów we wszystkich kierunkach, pozwalając na efektywną zabudowę obiektów o złożonej geometrii. Bezpieczny montaż systemu gwarantują specjalnie zaprojektowane słupki i barierki wyprzedzające. Rusztowanie to może być wznoszone zarówno jako pojedyncze wieże, jak i konstrukcje przejezdne, konstrukcje wspornikowe czy rusztowania radialne. Podstawowe elementy systemu to słupki, rygle i stężenia łączone za pomocą rozet BRIO, a także podesty, poręcze i bortnice. Przemyślana konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo zapewnia szybki, łatwy i intuicyjny montaż, pozwalając na przenoszenie znacznych obciążeń, i zapewnia rusztowaniu wysoką sztywność i stateczność. Poniższy film pokazuje jak prosty i bezpieczny jest montaż rusztowania modułowego BRIO:

Schodnia BRIO

Tymczasowe ciągi komunikacyjne BRIO umożliwiają ławy dostęp do stref roboczych na budowie czy ruch pieszych w przestrzeni publicznej. Doskonale sprawdzają się w każdym segmencie budownictwa. Ich konstrukcja bazuje na podstawowych elementach rusztowania BRIO, dzięki czemu możliwe jest wznoszenie schodni o różnych szerokościach biegów: zarówno lekkich i aluminiowych o szerokości 70 cm, jak i stalowych biegów schodowych do większych obciążeń, o szerokości 200 cm. Ponadto łącząc pochylnie, schody i pomosty można zapewnić dojście do trudno dostępnych miejsc. Schodnie BRIO są wyposażone we wszystkie niezbędne zabezpieczenia takie jak balustrady, podesty czy stopnie antypoślizgowe.

Wieże podporowe BRIO

To niezwykle uniwersalny system podporowy z możliwością prostego i szybkiego budowania złożonych konfiguracji o wysokości do 12 metrów, w modułach od 35 do 300 cm. Lekkie wieże BRIO to sprawdzone rozwiązanie do podpierania poziomych deskowań w budownictwie kubaturowym oraz inżynieryjnym. Kompatybilne podesty robocze zapewniają bezpieczny montaż na wysokości.

Kompleksowe usługi

Oprócz kompleksowych systemów rusztowań firma ULMA zapewnia usługi projektowania dopasowane do indywidualnych potrzeb danego projektu. Dzięki pracy w środowisku BIM projekty rusztowań są nie tylko szyte na miarę, ale pozwalają na maksymalnie bliskie podejście pod powierzchnie robocze oraz wykorzystanie optymalnej ilości elementów rusztowaniowych, biorąc pod uwagę wszelkie ograniczenia montażowe. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom klientów ULMA udostępnia narzędzia, które ułatwiają projektowanie rusztowań w środowisku BIM. Zarówno ULMA Studio, jak i Scaffmax są dostępne na stronie internetowej firmy: www.ulmaconstruction.pl.