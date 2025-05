Optymalizacja przestrzeni: Jak schody strychowe GREENSTEP mogą zmienić Twoje poddasze?

13:05 Materiał sponsorowany

Schody strychowe to praktyczne rozwiązanie dla domów z nieużywaną przestrzenią nad poddaszem. Zapewniają do niej wygodny dostęp i umożliwiają efektywne wykorzystanie strychu, który może stać się dodatkowym miejscem do przechowywania sezonowych lub aktualnie nieużywanych sprzętów, tworząc więcej użytkowej przestrzeni do życia w naszym domu.

Energooszczędność

Schody strychowe LMT Super Thermo z nowej generacji GREENSTEP oferują jeden z najniższych współczynników przenikania ciepła na rynku, sięgający nawet 0,48 W/m2K. To rezultat innowacyjnych rozwiązań, takich jak termoizolacyjna klapa wypełniona styropianem, uszczelki, nowy profil skrzyni i możliwość regulacji położenia płyty. Dodatkowym atutem jest praktycznie gotowy do montażu produkt, co gwarantuje prawidłową instalację schodów. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko wygodą i estetyką, ale także wysoką efektywnością energetyczną.

Autor: Fakro Schody strychowe GREENSTEP LMT Super Thermo są nie tylko praktyczne i funkcjonalne, ale również energooszczędne.

Jeden klik

Jeden klik - to wszystko, co potrzebne, aby otworzyć schody GREENSTEP. Obsługa schodów strychowych jeszcze nigdy nie była tak wygodna i intuicyjna. Dzięki specjalnemu zamkowi zatrzaskowemu, klapa otwiera się i zamyka z lekkością. Teraz dostęp do strychu jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Autor: Fakro Otwarcie klapy schodów strychowych jest proste i komfortowe.

Bezpieczeństwo i wygoda

Nowa generacja schodów strychowych zapewnia użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo. Ich antypoślizgowe stopnie gwarantują pewność kroków nawet podczas gwałtownego ruchu. Innowacyjna konstrukcja pozwoliła zwiększyć odległość pomiędzy drabinką a klapą, co ułatwia wchodzenie i schodzenie. Ostatni stopień drabiny umiejscowiony jest na poziomie skrzyni, co sprawia, że dostęp do strychu staje się jeszcze bardziej ergonomiczny. Stopki z możliwością regulacji zapewniają stabilność i równowagę na różnym rodzaju podłogi. Dzięki tym funkcjom, korzystanie ze schodów strychowych staje się bezpieczne i wygodne dla każdego użytkownika.

Autor: Fakro Klapa odsunięta od drabiny zapewnia dużo miejsca na stopę na każdym stopniu.

Dbałość o detale

Schody GREENSTEP idealnie komponują się z sufitem dzięki białej klapie, która niemal licuje się z płaszczyzną sufitu. Dodatkowo, zastosowanie dedykowanych listew wykończeniowych: drewnianych (LXA-W) lub plastikowych (LXA-PVC) pozwala idealnie zamaskować wszelkie szczeliny wokół schodów. Dzięki temu całość prezentuje się nie tylko estetycznie, ale również harmonijnie wkomponowuje się we wnętrze.

Niestandardowe rozmiary

Schody strychowe GREENSTEP to nie tylko gotowe rozwiązania takie jak modele LMT Super Thermo, czy LME Energy Efficient. Konstrukcja linii GREENSTEP pozwalana na dopasowania konkretnego modelu do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru, grubości klapy oraz wysokość skrzynki. Dzięki temu można stworzyć schody idealnie pasujące do danej przestrzeni, zapewniając jednocześnie łatwy i bezpieczny dostęp do poddasza. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni oraz gwarantuje komfort użytkowania.

Autor: Fakro Stopki regulacyjne na drabinie ułatwiają dopasowanie schodów do wysokości pomieszczenia.

GREENSTEP to coś więcej niż schody

Generacja GREENSTEP to ciągła pogoń za nowościami, czego przykładem są elektryczne schody LET Electric. Zostały one zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu użytkownikom. Systemy sterowania – Z-Wave i WiFi Tuya – dają możliwość wyboru preferowanego rodzaju obsługi oraz integracji z FAKRO SmartHome. Dodatkowo, standardowy przycisk naścienny stanowi wygodną alternatywę sterowania, która jest zawsze „pod ręką”. Niezależnie od wybranej opcji, korzystanie ze schodów GREENSTEP LET Electric to czysta przyjemność.

Autor: Fakro Schody nożycowe GREENSTEP LET Electric zapewniają najwyższy komfort użytkowania. Do wyboru mamy dwa systemy sterowania elektrycznego Z-Wave oraz WiFi Tuya.

www.fakro.pl

Partnerzy

Fakro