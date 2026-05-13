Komfort pracy w magazynach – co dziś naprawdę ma znaczenie dla pracowników?

Nie tylko wynagrodzenie – rosnące znaczenie warunków pracy

O atrakcyjności oferty pracy w magazynach i zakładach produkcyjnych nie decyduje już samo wynagrodzenie ani forma umowy. Dziś równie ważnym czynnikiem są komfortowe warunki pracy. Firma CTP Polska przygotowała raport „Dobrostan pracowników od rotacji do retencji”. Zawarte w nim analizy jasno pokazują, że środowisko pracy wpływa na decyzje o podjęciu zatrudnienia.

Zgodnie z raportem, wśród badanych pracowników:

51% zwraca uwagę na ergonomiczne stanowiska,

49% na nowoczesną klimatyzację i ogrzewanie,

55% na dofinansowanie dojazdów lub transport zbiorowy,

51% na dostęp do stołówki lub dofinansowanie wyżywienia.

Blisko 40% pracowników chciałoby dostępu do terenów zielonych wokół miejsca pracy.

Co najbardziej przeszkadza pracownikom w codziennej pracy?

Badanie przeprowadzone wśród pracowników produkcji i magazynów zatrudnionych w obiektach wybudowanych przez różnych deweloperów wykazało, że mniej niż połowa badanych (46%) ocenia pozytywnie miejsce swojej pracy.

Do najczęściej wskazywanych problemów należą:

hałas – ponad 7 na 10 ankietowanych,

zbyt wysoka temperatura – 69%,

niedostateczny dostęp do światła dziennego – 62%,

brak świeżego powietrza – 61%,

ograniczony dostęp do stref wyciszenia – 64%.

Co czwarty pracownik wskazuje na potrzebę tworzenia stref rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Od magazynu do przestrzeni pracy – nowe standardy w branży

Na rynku nieruchomości przemysłowych rośnie znaczenie podejścia, w którym park logistyczny nie jest już tylko przestrzenią operacyjną, ale elementem wpływającym na doświadczenie i efektywność pracownika. Przykładem rozwiązania wspierającego komfort pracowników jest koncept Clubhaus – wielofunkcyjna przestrzeń wspólna rozwijana przez CTP w parkach biznesowych w całej Europie. W Polsce tego typu obiekt powstaje w ramach CTPark Warsaw West. Zaplanowano w nim m.in. kantynę, sklepik, przestrzenie do spotkań i szkoleń oraz placówkę medyczną oferującą usługi z zakresu medycyny pracy.

Zielone otoczenie jako czynnik satysfakcji pracowników

Blisko 40% pracowników chciałoby dostępu do terenów zielonych wokół miejsca pracy, a co czwarty wskazuje na potrzebę tworzenia stref rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Zieleń w parkach logistycznych przestaje pełnić wyłącznie funkcję estetyczną, a staje się elementem realnie wpływającym na komfort i codzienne doświadczenie pracowników. Odpowiednio zaprojektowane przestrzenie rekreacyjne i naturalne otoczenie sprzyjają większej satysfakcji z pracy oraz wspierają decyzje o wyborze i pozostaniu w danym miejscu zatrudnienia.

Dostępność pracy to nie tylko lokalizacja, ale też dojazd

Pracownicy zwracają również uwagę na czas i komfort dojazdów do pracy. Istotna jest także możliwość zakwaterowania, szczególnie w lokalizacjach, gdzie skala operacji i profil najemców wymagają dodatkowego wsparcia organizacyjnego. Niektórzy deweloperzy decydują się na budowę hoteli pracowniczych w pobliżu zakładów pracy, np. projekt hotelowy w CTPark Iłowa. Tego typu rozwiązania wspierają zarówno organizację pracy po stronie najemców, jak i samych pracowników. Przeprowadzona analiza pokazuje, że 54% badanych dojeżdża do pracy do 10 km, 12% pokonuje codziennie 21–30 km, a 6% ponad 30 km. Wśród osób niezmotoryzowanych aż 63% deklaruje chęć zmiany miejsca zatrudnienia z powodu trudnych dojazdów.

Podsumowanie

Dobrze zaprojektowane miejsce pracy powinno uwzględniać cały rytm dnia pracownika – od dojazdu, przez warunki pracy, po możliwość odpoczynku i sprawnego funkcjonowania. Rozwiązania takie jak strefy wspólne, infrastruktura socjalna czy zakwaterowanie pokazują, że coraz większe znaczenie ma kompleksowe podejście łączące potrzeby operacyjne najemców z codziennym komfortem pracowników.

Źródło: CTP Polska

