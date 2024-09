Czy styropian grafitowy jest lepszy od białego? Ile kosztuje? Porównujemy

Autor: Piotr Mastalerz Styropian jest w Polsce najbardziej rozpowszechnionym materiałem do termoizolacji obiektów. Dziś przeżywa większe zainteresowanie za sprawą nowoczesnych płyt grafitowych, które dzięki swoim właściwościom jeszcze lepiej chronią budynki przed stratami energii potrzebnej do ich ogrzewania i chłodzenia

Styropian grafitowy jako ocieplenie domu to w tej chwili bardzo popularne już rozwiązanie. Jakie zalety ma styropian grafitowy? Czy ma wady? Jaka jest różnica między styropianem grafitowym a zwykłym? Jakie są aktualnie ceny styropianu grafitowego?

Spis treści

Styropian grafitowy - właściwości

Grafitowy (szary) kolor styropianu jest wynikiem użycia podczas produkcji wzbogaconego surowca, który pozwala znacznie obniżyć – w porównaniu z tradycyjnymi białymi styropianami – wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λ). Styropiany grafitowe, przy tej samej gęstości, osiągają wartość λ = 0,031 W/(mK), podczas gdy popularne białe odmiany zalecane do ocieplania fasad charakteryzują się lambdą na poziomie 0,040 W/(mK). I od razu styropian grafitowy osiąga tu przewagę nad styropianem białym - są lepszym izolatorem.

Struktura styropianu grafitowego Styropian powstaje w procesie spienienia przy wykorzystaniu pary wodnej i granulek polistyrenu, które mogą zwiększyć swą objętość nawet 50-krotnie (w 1 m³ znajduje się od 3 do 6 mld zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem). Grafitową odmianę styropianu wytwarza się z polistyrenu spienialnego z uszlachetniającymi dodatkami, mogącymi pochłaniać lub odbijać promieniowanie podczerwone (np. grafitem, sadzą czy związkami aluminium). Dzięki temu ten rodzaj styropianu ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne – współczynnik przewodzenia ciepła lambda na poziomie 0,031 W/(mK).

Styropian grafitowy wpisuje się w coraz powszechniejsze w budownictwie dążenie do racjonalnego wykorzystywania energii. Za rosnącą świadomością społeczną w tym zakresie idą innowacyjne rozwiązania projektowe, technologiczne i produktowe.

Styropian grafitowy czy biały?

Osiągnięcie takich parametrów wymaga albo zwiększenia grubości stosowanej, zgodnie z dzisiejszymi kryteriami, warstwy izolacji, albo poprawy parametrów cieplnych instalowanych wyrobów izolacyjnych. Z wielu względów to drugie rozwiązanie jest bardziej korzystne. Termoizolacja o nadmiernej grubości może wzmagać obciążenie mechaniczne zarówno ocieplenia, jak i samej ściany, co wiąże się z ryzykiem uszkodzeń czy awarii. Problemem bywa też ograniczenie dostępu światła dziennego do wnętrza budynku przez okna i oszklone drzwi. Ponadto cieńsza warstwa ocieplenia oznacza ogólnie mniejsze zużycie (a więc i niższe koszty) materiałów.

Chodzi nie tylko o zredukowanie ilości samego styropianu, ale również pozostałych komponentów systemu ociepleń, takich jak siatki zbrojące, łączniki mechaniczne czy wyprawa tynkarska. Łatwiejsze – i jednocześnie tańsze – jest też ocieplenie przestrzeni przy parapetach, wykonanie obróbek blacharskich i innych prac wykończeniowych.

Styropian grafitowy wydaje się być w takiej sytuacji naturalnym wyborem. O ile bowiem zgodnie z rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków zastosowanie standardowych białych płyt może się wiązać z koniecznością zwiększenia ich grubości, o tyle styropiany grafitowe, dzięki lepszym parametrom termoizolacyjnym, pozwolą osiągnąć ten sam efekt przy użyciu cieńszych płyt.

Tab. Styropian grafitowy a biały: minimalna grubość ocieplenia ścian dla wybranych rozwiązań konstrukcyjnych zgodna z aktualnymi (od 2021 roku).

Rodzaj styropianu Materiał konstrukcyjny ściany Wymaganie współczynnika U Cmax dla ścian [W/(m²K)] Minimalna grubość izolacji styropianowej [cm] Styropian biały na fasadyλ = 0,040 W/(mK) Gazobeton, gr. 24 cm, odmiana 600, λ = 0,17 W/(mK) 0,20; poprawka: U = 0,05 W/(m²K) 21 Pustak ceramiczny, gr. 25 cm, λ = 0,27 W/(mK) 23 Styropian grafitowy na fasadyλ = 0,031 W/(mK) Gazobeton, gr. 24 cm, odmiana 600, λ = 0,17 W/(mK) 16 Pustak ceramiczny, gr. 25 cm, λ = 0,27 W/(mK) 18

W tabeli zestawiono minimalną grubość ocieplenia ścian dla wybranych rozwiązań konstrukcyjnych zgodną z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Z wyliczeń tych wynika, że zastosowanie styropianu grafitowego pozwala wyraźnie, bo o kilka centymetrów, zredukować grubość termoizolacji – przy zachowaniu identycznych kryteriów ochrony cieplnej. Ma to niemałe znaczenie dla bardziej wymagającego budownictwa pasywnego, gdzie współczynnik U Cmax = 0,10 W/(m²K). W tym przypadku grubość tradycyjnej termoizolacji z białego styropianu może osiągnąć nawet 30 cm.

Autor: Austrotherm Styropian grafitowy vs biały. Dzięki właściwościom styropianu grafitowego można zredukować grubość izolacji

Montaż styropianu grafitowego - 6 ważnych zasad

Montaż każdego nowoczesnego wyrobu budowlanego wymaga staranności, przestrzegania reżimów wykonawczych i zaleceń producenta. Podobnie jest w przypadku montażu płyt ze styropianu grafitowego. Najważniejsze są następujące reguły:

na początku trzeba odpowiednio oczyścić i zagruntować powierzchnię ścian konstrukcyjnych, płyty z grafitowego styropianu przed przyklejeniem należy (od strony ściany) przeszlifować papierem ściernym o grubej granulacji lub specjalnymi tarkami, do mocowania styropianu grafitowego odpowiednie są wyłącznie przeznaczone do tego lepiszcza – kleje na bazie cementu lub specjalne piany poliuretanowe, spoiwo należy nakładać metodą punktowo-liniową (przy pokryciu, po dociśnięciu, minimum na 40% powierzchni płyty), można też pokryć klejem całą powierzchnię styropianu grafitowego (używając pacy grzebieniowej), warstwa zbrojona powinna być wykonana w jak najkrótszym czasie od momentu przyklejenia płyt, po odpowiednim przygotowaniu płaszczyzny (przeszlifowaniu) i wypełnieniu ewentualnych szczelin. np. pianą poliuretanową.

Wady styropianu grafitowego

Styropian grafitowy ma w zasadzie jedną wadę, związaną właśnie z ciemnym kolorem tego materiału izolacyjnego. Na wszystkich etapach prac ociepleniowych z wykorzystanie styropianu grafitowego niezbędna jest ochrona płyt przed nasłonecznieniem, co jest utrudnieniem dla wykonawców. Mając na uwadze dużą absorpcję promieniowania słonecznego przez płyty o szarym zabarwieniu, proces ich klejenia powinien odbywać się w dni bezsłoneczne lub pod osłoną siatek ochronnych. Następnie, aż do czasu nałożenia warstwy zbrojonej, należy bezwzględnie utrzymywać przyklejony styropian w zacienieniu.

Montaż styropianu grafitowego w pełnym słońcu, bez siatek ochronnych na rusztowaniu, to niestety jeden z często powtarzających się błędów na budowach. Ewentualne szczeliny, które mogą powstać pomiędzy płytami po ustąpieniu nasłonecznienia, należy wypełnić pianą uszczelniającą PU, co zresztą jest obecnie standardem w ociepleniach, niezależnie od typu i koloru zastosowanego styropianu.

Styropian grafitowy - zalety

lepsze właściwości termoizolacyjne, a w efekcie – mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i klimatyzacji,

możliwość zastosowania cieńszych płyt bez szkody dla bilansu energetycznego budynku,

mniejsze obciążenie mechaniczne ocieplenia i samej ściany, redukujące ryzyko uszkodzeń i awarii,

lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym dzięki ograniczeniu powierzchni ościeży,

kompleksowe zastosowanie – do ocieplania fasad, podłóg, stropodachów i dachów skośnych,

mniejsze zużycie, a co za tym idzie – niższe koszty materiałów składających się na ocieplenie,

ograniczenie wydatków na prace wykończeniowe w trakcie inwestycji ociepleniowej.

Styropian grafitowy ceny

Przezorni inwestorzy mają świadomość, jak istotny jest wybór efektywnego ocieplenia i już dziś decydują się na wdrożenie rozwiązań, które w niedługim czasie będzie trzeba zastosować dla sprostania formalnym wymogom z zakresu energooszczędności. Zwiększające się kryteria wymuszają stosowanie lepszych wyrobów, do których należy m.in. styropian grafitowy.

Styropian grafitowy jest co prawda droższy od białego, ale okazuje się, że ta różnica w cenie jest niewielka, na korzyść parametrów. Inwestycja w styropian grafitowy opłaca się zdecydowanie bardziej, ponieważ w relacji do ceny, to skuteczniejszy materiał izolacyjny. Pozwoli on dobrze ocieplić budynek – zgodnie z najwyższymi wymaganiami, jakie nowo powstającym budynkom stawiają warunki techniczne.

Aktualnie metr sześcienny styropianu grafitowego kosztuje nieco powyżej 200 zł - na pocieszenie, ta cena jest znacznie niższa niż jeszcze rok czy 2 lata temu. Ceny są w tej chwili raczej stabilne. Pamiętajmy też, że podczas dociepleni budynku, można zawsze się postarać o częściowy zwrot kosztów z programów dopłat do termomodernizacji.

Styropian grafitowy vs biały - porównanie cen z wybranych hurtowni Przykładowe ceny styropianu fasadowego grafitowego i białego: Styropian grafitowy: współczynnik λ [W/(m·K)] 0,033 - cena 225,70 zł/m³

Styropian grafitowy: współczynnik λ [W/(m·K)] 0,032 - cena 239,87 zł/m³

Styropian grafitowy: współczynnik λ [W/(m·K)] 0,031 - cena 436,67zł/m³

Styropian biały: współczynnik λ [W/(m·K)] 0,045 - cena 186,97 zł/m³

Styropian biały: współczynnik λ [W/(m·K)] 0,038 - cena 219,57 zł/m³

