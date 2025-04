Zawór czerpalny w Twoim ogrodzie

Ogród to miejsce, w którym relaksujemy się zarówno pracując, jak i odpoczywając. Spędzamy w nim większość ciepłych i słonecznych dni. Każdy szczęśliwy posiadacz ogródka, czy to działkowego, czy przydomowego, co roku mierzy się z wyzwaniem, jakim jest właściwa jego pielęgnacja, czyli głównie odpowiednie nawadnianie.

Decydując się na rozpoczęcie przygody z podlewaniem, warto zadbać o podstawy. Dobrej jakości zawór zapewni nam niemal bezawaryjne użytkowanie, a dodatkowe funkcje i rozwiązania ułatwią nam prace ogrodowe. Zawór ogrodowy Calido OGRÓD bis zadowoli nawet najbardziej wymagającego ogrodnika, gdyż posiada dwa niezależne przyłącza - do jednego można podłączyć wąż, a z drugiego w tym samym czasie nalewać wodę do konewki, czy myć ręce. Przyłącza są skonstruowane w taki sposób, że mogą działać dwa na raz, albo tylko jedno z nich (przy czym drugie pozostaje zakręcone). Zawór przystosowany jest także do użytku w instalacjach wody pitnej. Wszystko dzięki temu, że pozbawiony został szkodliwej dla zdrowia, warstwy niklu (wszystkie zawory serii ogród spełniają aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny). Użyty do jego produkcji wysoce trwały mosiądz europejski, a także fakt odkucia zaworu z jednego elementu, gwarantują doskonałą szczelność zewnętrzną i wytrzymałość, niezależnie od częstotliwości zamykania i otwierania. Dodatkowo, górna dźwignia i nakrętka wykonane są ze stali nierdzewnej, co znacznie wydłuża żywotność i poprawia estetykę zaworu.

Zawory czerpane instalowane na zewnątrz budynków, zazwyczaj wymagają odwodnienia przed sezonem zimowym, gdyż zamarzająca woda może je uszkodzić. Zawór ogrodowy serii Ogród bis jest mrozoodporny, dzięki czemu unikniemy tego typu problemów. Gdy woda w zaworze zamarza, specjalna konstrukcja kuli zamykającej (dodatkowy otwór w kuli) umożliwia odprowadzenie wzrastającej objętości wody w stronę instalacji, co zapobiega uszkodzeniom zaworu (jest to rozwiązanie innowacyjne, zgłoszone w Urzędzie Patentowym jako wynalazek: nr P.228882). Należy pamiętać, aby nie odkręcać i nie zakręcać zamarzniętego zaworu, gdyż grozi to trwałym jego uszkodzeniem. Manewrowanie dźwignią powinno się odbywać wyłącznie przy odmrożonym zaworze, należy więc poczekać na dodatnie temperatury. Dbałość o właściwe użytkowanie zaworu pozwoli nam cieszyć się jego trwałością na długie lata. Producent udziela na ten produkt 5 letniej gwarancji.

Pełna oferta zaworów kulowych czerpalnych Calido serii Ogród bis dostępna na stronie: https://calido.pl/produkty/zawory--czerpalne

Wszystkie zawory czerpalne biorą udział w promocji „Nagrody za cale”.

