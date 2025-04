System KAN-therm ultraPRESS – innowacyjne rozwiązania dla Twojej instalacji

KAN-therm, to marka znana i ceniona na rynku. Jej produkty wyznaczają standardy jakości i technologii produkcji w branży. Każdy produkt KAN-therm przechodzi rygorystyczne kontrole jakości, co przekłada się na zaufanie klientów do oferowanych rozwiązań. KAN-therm ultraPRESS jest jednym z najczęściej wybieranych systemów przez instalatorów.

System KAN-therm ultraPRESS: Mosiądz czy PPSU?

KAN-therm ultraPRESS to system rur i złączek, który stał się jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w branży instalacyjnej. Obecnie dostępne są dwie wersje złączek: wykonane z PPSU oraz mosiądzu. Różnorodność materiału złączek sprawia, że system jest uniwersalny.

Prosty i szybki montaż

Proces instalacji jest wyjątkowo prosty. Połączenia wykonuje się szybko w zaledwie kilku krokach opisanych poniżej:

przetnij rurę prostopadle do jej osi,

wsuń rurę tak, aby była widoczna w otworach kontrolnych,

zaprasuj kształtkę.

Ponadto nie trzeba fazować wewnętrznej krawędzi rury, co znacząco przyspiesza cały proces w porównaniu do tradycyjnych metod montażu.

Zgodność z 4MS Common Approach

Niezwykle istotne jest, że wszystkie złączki mosiężne w systemie KAN-therm ultraPRESS spełniają rygorystyczne zalecania 4MS Common Approach, które nakazują eliminację metali ciężkich z wody pitnej. Korpus złączek wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu, co gwarantuje nie tylko odporność na korozję, ale także neutralność chemiczną w kontakcie z wodą pitną.

Wytrzymałość i kompatybilność złączek

Złączki KAN-therm ultraPRESS charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną oraz kompatybilnością z różnymi rodzajami rur, takimi jak PERT i PEXC. Odporność na działanie substancji chemicznych oraz możliwość pracy w instalacjach z glikolem sprawiają, że są one często wybierane przez wykonawców. Dodatkowo złączki odporne są na korozją elektrochemiczną. Jedną z unikalnych cech złączek ultraPRESS jest kontrolowany przeciek, znany jako LBP (Lake Before Press). Dzięki tej innowacji, niezaprasowana złączka wykazuje przeciek podczas próby ciśnieniowej oraz podczas napełniania instalacji wodą. Funkcja LBP zapobiega pozostawieniu niezaprasowanych złączek w instalacji, które mogą w pewnym momencie spowodować poważną awarię i zalanie pomieszczeń.

Warto wspomnieć o wszechstronności zacisku kształtek KAN-therm ultraPRESS, który jest dostosowany do zaprasowania dwoma rodzajami profilów szczęk: "U" lub bardziej uniwersalnego "TH". To unikalne rozwiązanie w systemach rurowych. Ukształtowanie tulei zaprasowywanej (z "wywinięciem" na końcu) zapewnia precyzyjne pozycjonowanie szczęki, zwłaszcza w przypadku profilu "U", gdzie w innych systemach szczęka może ułożyć się w dowolny sposób i wadliwie wykonuje połączenie.

Konstrukcja złączek

Konstrukcja złączek KAN-therm ultraPRESS ma wiele zalet. W złączkach znajduje się tworzywowy pierścień mocujący, który pełni rolę przekładki dielektrycznej, co zabezpiecza aluminium rury przed bezpośrednim kontaktem z mosiądzem. Dodatkowo, różne kolory złączek ułatwiają identyfikację średnicy, co eliminuje błędy podczas zakupów czy pobierania materiałów z magazynu. Otwory kontrolne z kolei ułatwiają określenie głębokości osadzenia rury w kształtce, co jest szczególnie przydatne przy słabym oświetleniu na stanowisku pracy.

Podsumowując, system KAN-therm ultraPRESS to rozwiązanie, które łączy innowację, wydajność i niezawodność, czyniąc z niego pierwszy wybór dla profesjonalistów w branży instalacyjnej.

