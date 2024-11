Nowoczesne Stelaże Podtynkowe CRUDO – Estetyka i Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie

W dzisiejszych czasach, wybór odpowiednich elementów instalacji sanitarnych nie sprowadza się wyłącznie do ich funkcji użytkowych. Coraz większą rolę odgrywa również estetyka oraz zaawansowanie technologiczne, które wspierają ciche i efektywne działanie instalacji. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań warto zwrócić uwagę na stelaże podtynkowe CRUDO, które wyróżniają się nowoczesnym podejściem do projektowania, wysoką jakością wykonania oraz rozwiązaniami technologicznymi, które podnoszą komfort użytkowania.

Stelaże CRUDO – Standard i Slim, czyli dopasowanie do różnych przestrzeni

Firma CRUDO oferuje dwa typy stelaży podtynkowych do WC – wersję standardową oraz wersję slim, co pozwala na dopasowanie rozwiązania do różnorodnych warunków przestrzennych.

Stelaż Standard (CR-SPST) to rozwiązanie dedykowane do misek WC podwieszanych, które zapewnia nie tylko estetyczne wykończenie wnętrza, ale również najwyższy standard techniczny. Szerokość stelaża wynosi 460 mm, a jego wysokość może być regulowana w zakresie od 1160 mm do 1360 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb instalacyjnych. Głębokość zabudowy wynosi od 125 mm do 180 mm, co sprawia, że stelaż ten doskonale sprawdzi się w standardowych instalacjach.

Z kolei Stelaż Slim (CR-SPSL) został zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Dzięki głębokości zabudowy od zaledwie 90 mm, można go z powodzeniem zastosować w płytkich wnękach, co nie zmniejsza jego funkcjonalności ani wytrzymałości. Slim wyróżnia się szerokością 520 mm oraz możliwością regulacji wysokości od 1156 mm do 1356 mm. To idealne rozwiązanie do małych łazienek, gdzie przestrzeń musi być wykorzystana maksymalnie efektywnie.

Oba modele oferują wysoką odporność na obciążenia, wynoszącą do 400 kg, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa i trwałości przez długie lata użytkowania.

Innowacyjne rozwiązania techniczne – cisza i komfort użytkowania

Jedną z kluczowych cech stelaży CRUDO jest wyposażenie ich w opatentowany zawór napełniający, który spełnia wymagania 1 klasy poziomu hałasu. Oznacza to, że poziom hałasu podczas napełniania zbiornika wynosi jedynie 20 dB, co znacząco podnosi komfort użytkowania, szczególnie w miejscach, gdzie cisza jest priorytetem – na przykład w domach jednorodzinnych czy luksusowych apartamentach. Dodatkowo, stelaże zostały wyposażone w dodatkową izolację, która zabezpiecza je przed wilgocią oraz tłumi dźwięki.

Innowacyjne podejście do serwisowania stelaży podtynkowych CRUDO jest kolejnym istotnym atutem. Produkty te wyposażono w okienka rewizyjne, które umożliwiają szybki i wygodny dostęp do zaworu odcinającego, co w znaczący sposób ułatwia prace serwisowe bez potrzeby demontażu całej instalacji. Dzięki temu, każda ewentualna naprawa czy konserwacja systemu może być przeprowadzona sprawnie i bezproblemowo.

Oszczędność wody i regulacja spłukiwania

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby oszczędzania zasobów naturalnych, istotnym elementem instalacji sanitarnych staje się możliwość regulacji zużycia wody. Stelaże CRUDO zostały wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację objętości spłukiwania – standardowo wynosi ona 3/6 litrów, jednak użytkownik może dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

To rozwiązanie nie tylko sprzyja środowisku, ale także pozwala na obniżenie rachunków za wodę, co jest ważnym argumentem przemawiającym za wyborem stelaży CRUDO w nowoczesnych instalacjach sanitarnych.

Estetyczne wykończenie – przyciski spłukujące CRUDO

Oprócz funkcjonalności, w projektowaniu łazienek coraz większą rolę odgrywa estetyka. CRUDO doskonale odpowiada na te potrzeby, oferując szeroki wybór przycisków spłukujących, które dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych i wykończeniowych. W ofercie znajdziemy przyciski z serii Agat, Opal oraz Onyks, dostępne w kolorach białym, czarnym oraz chrom połysk.

Dzięki różnorodności opcji, każdy użytkownik może dopasować wygląd przycisku do stylu swojej łazienki, tworząc harmonijne i nowoczesne wnętrze. Przyciski CRUDO, oprócz atrakcyjnego designu, są również trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości, co dodatkowo podnosi ich wartość użytkową.

Kompleksowa oferta dla instalatorów

CRUDO dostarcza produkty najwyższej jakości, które spełniają wymagania zarówno instalatorów, jak i końcowych użytkowników. Pełen zestaw montażowy, w który wyposażony jest każdy stelaż, zapewnia szybki i prosty montaż, co jest kluczowe z perspektywy instalatora. Niezawodność produktów, ich łatwość serwisowania oraz możliwość dopasowania do różnych warunków instalacyjnych sprawiają, że stelaże CRUDO cieszą się dużym uznaniem w branży instalacyjnej.

Dodatkowo, produkty CRUDO są zgodne z najnowszymi normami technicznymi, co daje gwarancję ich niezawodności i trwałości przez wiele lat użytkowania.

Stelaże podtynkowe CRUDO to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość wykonania, innowacyjne rozwiązania techniczne oraz estetykę. Dzięki ich zaawansowanym funkcjom i łatwości montażu, są one idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowoczesnych mieszkań, jak i luksusowych apartamentów. Wybór stelaża CRUDO to inwestycja w ciszę, oszczędność miejsca i wody, a także w długowieczność instalacji.

