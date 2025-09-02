Jak uniknąć błędów w klejeniu płytek - poradnik dla wykonawców i inwestorów

Błąd nr 1: Niewłaściwe przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i zagruntowane. Na jastrychy i tynki cementowe polecany jest Baumit Grund, który ogranicza chłonność. Na powierzchnie niechłonne (np. stare płytki, lastryko) – Baumit SuperPrimer, poprawiający przyczepność. Zaniedbanie tego etapu grozi odspajaniem płytek, nawet przy użyciu najlepszych klejów.

Błąd nr 2: Nieodpowiedni dobór zaprawy klejowej

Rodzaj płytek, wielkość i miejsce aplikacji determinują wybór kleju.

Do klasycznego gresu i prostych aplikacji wewnętrznych sprawdzają się Baumit ProPlus i Baumit Basic.

i Przy ogrzewaniu podłogowym lub okładzinach zewnętrznych lepszy będzie elastyczny B aumit Baumacol FlexUni .

. Do płytek wielkoformatowych – Baumit Baumacol FlexUni Gel z żelową formułą.

z żelową formułą. Na tarasy i balkony z możliwością formowania spadków – Baumit Baumacol FlexFlow .

. Do obiektów narażonych na duże obciążenia i wilgoć (baseny, przemysł) – Baumit Baumacol Flextop .

. Do płytek na systemach ociepleń – Baumit CeramicFix.

Autor: Baumit/ Materiały prasowe

Błąd nr 3: Nieprawidłowa technika nakładania zaprawy

Klej trzeba rozprowadzać metodą kombinowaną (na podłoże i spód płytki). Pacą zębatą dobiera się rozmiar do wielkości płytki (np. 10 mm dla dużych). Niedostateczne pokrycie powierzchni (<90% na zewnątrz) prowadzi do powstawania pustek, a te zmniejszają trwałość okładziny.

Błąd nr 4: Ignorowanie warunków aplikacji i czasu pracy

Nie należy kleić przy zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, w deszczu czy pełnym słońcu. Optymalny zakres to +5°C do +25°C. Ważne jest przestrzeganie czasu otwartego i korekty – np. w przypadku Baumit Baumacol FlexTop, FlexFlow i FlexUni Gel wynosi on do 30 minut. Po jego przekroczeniu klej traci parametry i płytka nie wiąże się prawidłowo.

Autor: Baumit/ Materiały prasowe

Podsumowanie

Unikanie błędów to kwestia wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego doboru produktów. Kleje Baumit łączą nowoczesną technologię, wysoką elastyczność i niskoemisyjność (certyfikat EMICODE EC1 PLUS), gwarantując trwałość i bezpieczeństwo. Stosując właściwy grunt, zaprawę i technikę, można uniknąć najczęstszych problemów i cieszyć się solidną okładziną na lata.