Czym jest tynk mozaikowy?

Tynk mozaikowy należy do grupy dekoracyjnych tynków cienkowarstwowych, stosowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jego ostateczny efekt wizualny w dużej mierze zależy od starannego, równego przygotowania powierzchni, na której ma zostać nałożony. Im drobniejsza frakcja ziarna w tynku, tym bardziej widoczne stają się wszelkie niedoskonałości podłoża. Dlatego tak ważne jest, aby przed aplikacją odpowiednio wyrównać i oczyścić ścianę – to właśnie od tego etapu zależy estetyka i trwałość całej powłoki.

Tynk mozaikowy stanowi zazwyczaj dekoracyjne zabezpieczenie fragmentów elewacji najbardziej narażonych na zabrudzenie czy uszkodzenia mechaniczne, takich jak:

cokół budynku,

ściany garażu,

miejsca wokół drzwi i okien.

Jakie zalety ma tynk mozaikowy?

Do najważniejszych zalet tynku mozaikowego zalicza się:

jest łatwy i wygodny w użyciu;

daje powierzchnię przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową;

nie pęka i nie kruszy się;

jest odporny na uszkodzenia mechaniczne;

odporny na mycie oraz szorowanie;

odporny na czynniki atmosferyczne.

Nakładanie tynku mozaikowego na istniejący – co trzeba wiedzieć?

Pytanie, czy można nałożyć tynk mozaikowy na tynk mozaikowy, pojawia się najczęściej wtedy, gdy pierwsza warstwa została nałożona niewłaściwie lub po prostu nie wygląda tak, jak byśmy chcieli. Czasem problemem jest estetyka, innym razem zużycie materiału po kilku latach ekspozycji na warunki atmosferyczne. Istotne znaczenie ma to, z jaką powierzchnią mamy do czynienia: czy jest to nowo położony tynk, czy warstwa wykonana dawno temu.

W tym drugim przypadku tynk mozaikowy może się łuszczyć, być spękany lub mieć ubytki. Takie warstwy zawsze wymagają indywidualnego podejścia w zależności od stanu zachowania.

W przypadku gdy powierzchnia jest nowa lub dobrze zachowana odpowiedź brzmi "tak", można położyć tynk mozaikowy na tynk mozaikowy. Aby to zrobić należy dobrze oczyścić powierzchnię ze starą warstwą tynku i wykonać na niej warstwę kontaktową (sczepną), która wyrówna podłoże, a także zwiększy przyczepność nowo kładzionego tynku. W tym celu najczęściej stosuje się zaprawę klejowo-szpachlową, taką jak np. Baumit ProContact, którą warto dodatkowo zazbroić siatką.

Na tak przygotowanej powierzchni możemy położyć świeży tynk mozaikowy, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

