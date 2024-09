Zapora Pilchowice stanęła na wysokości zadania. Było groźnie, ale wytrzymała

Zapora Pilchowice stanęła na wysokości zadania. Druga co do wielkości zapora w Polsce wytrzymała napór wody

16:54

Autor: Zapora Pilchowice (X, Twiter) Zapora Pilchowice to druga po solińskiej najwyższa zapora w Polsce

Zapora Pilchowice, mierząca 62 metry wysokości, jest drugą po Solinie najwyższą zaporą w Polsce i najwyższą tego typu konstrukcją zbudowaną z kamienia. Choć przez pewien czas było groźnie, zbiornik na Jeziorze Pilchowickim na rzece Bóbr wytrzymał i ochronił wiele miejscowości przed zalaniem. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Potężne opady deszczu spowodowały wezbrania rzek na południu Polski. Ucierpiały m.in. Głuchołazy na Opolszczyźnie oraz Kłodzko na Dolnym Śląsku, są też ofiary śmiertelne kataklizmu. We wtorek premier zadecydował o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Zapora w Pilchowicach przetrzymała najgorsze

Zapora w Pilchowicach nie poddała się i wytrzymała napór ogromnych ilości wody. Po groźnych chwilach w poniedziałek i wtorek środa przyniosła uspokojenie, poziom wody zaczął się obniżać. Rano 18 września woda nie spływała już przelewem bocznym (kaskadowym). Dzięki swojej wytrzymałości konstrukcja ochroniła przed katastrofalną falą m.in. Pilchowice, Potoki, Nielestno i Łupki.

Choć mogło być znacznie gorzej, wiele miejscowości i tak ucierpiało. Przypomnijmy, że odpływ niekontrolowany ze zbiornika rozpoczął się w niedzielę 15 września późnym popołudniem. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych już w niedzielę apelował też, aby mieszkańcy zagrożonych miejscowości zdecydowali się ewakuację. W nocy w poniedziałek napisał na swoim koncie na Facebooku:

„Przegraliśmy walkę z wielką wodą. Woda przelała się przez wały za Ośrodkiem Sióstr Elżbietanek. Powoli będzie zalewała miasteczko. Niestety, tutaj jej nie powstrzymamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak dzielnie walczyli. Woda będzie jeszcze w kranach przez około 8 godzin. Niestety agregat na ujęciu wody jest zalany i nie zasili pomp. Będziemy starali się zapewnić prowiant i wodę”.

Z kolei Amelia Żegadło, sołtyska Pilchowic powiedziała w poniedziałek rano, że dobrowolna ewakuacja z jej wsi odbyła się w niedzielę. Nie wszyscy się jednak na ten krok zdecydowali. Część mieszkańców pozostała w swoich domach we wsi. Teraz kolejni wracają.

Zapora wodna Pilchowice na rzece Bóbr – tak wygląda przy niskim stanie wody

Zapora w Pilchowicach cudem techniki

Zapora wodna w Pilchowicach to druga co do wielkości (po solińskiej) zapora w kraju, za to najwyższa zapora kamienna i łukowa. Ma 62 metrów wysokości, a jej korona aż 280 m długości.

Została zbudowana w latach 1902–1912 według projektu profesora Ottona Intzego oraz dr. inż. Curta Bachmanna. Powstała po serii pustoszących powodzi. Kiedy ją wznoszono powstał zbiornik wodny o długości 7 km, powierzchni 240 ha i pojemności 50 mln m³.

Zapora w Pilchowicach uznana została za cud techniki – wytwarzała ponad 8 MW energii. Po modernizacji w 2013 roku, moc elektrowni zwiększono do 13,364 MW.

Zobacz zbiornik retencyjny Racibórz

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory