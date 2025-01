Zabytkowa piekarnia Rajcherta w Warszawie wciąż czeka na remont. Czemu prace nie ruszyły?

Przedwojenna piekarnia Rajcherta na Pradze-Południe w Warszawie miała trafić w ręce dewelopera, który planował nadbudować zabytek nową konstrukcją. Dzielnica wykupiła jednak zabytek jesienią 2023 r., żeby do tego nie dopuścić i zapowiedziała remont. Mimo to prace przy budynku wciąż nie ruszyły. Co dalej z inwestycją?

Piekarnia Rajcherta w Warszawie przejdzie remont, ale kiedy?

Piekarnia Teodora Reicherta (Rajcherta) przy ul. Grochowskiej 224 w Warszawie, pamiętająca same początki II Rzeczpospolitej, od wielu lat stała zamknięta na głucho. Budynkiem od kilku lat interesowali się deweloperzy, którzy planowali nadbudowę budynku do pięciu pięter i znaczną przebudowę wnętrz. Sprawę nagłośnili jednak aktywiści, którzy wraz z konserwatorem zabytków zaczęli walczyć o zachowanie dawnej piekarni w oryginalnej formie.

Ostatecznie walka zakończyła się zwycięstwem. 13 października 2023 r. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski ogłosił, że dzielnica kupiła dawną piekarnię i ją wyremontuje. W budynku ma powstać centrum społeczno-kulturalne z kinem studyjnym, salą koncertową, galerią i biblioteką.

Mimo to od jesieni 2023 r. przy budynku nie ruszyły żadne prace. Jak dowiedziała się eska.pl, to dlatego, że inwestycja jest dopiero na etapie przygotowań i uzgodnień z konserwatorem zabytków. W 2025 r. ogłoszony zostanie konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy piekarni. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2028 r., zaś jej szacowany koszt to 23 mln zł.

Po wielu latach perypetii z konserwatorem zabytków i ministerstwami, spadkobiercy piekarni Rajcherta przy rondzie Wiatraczna podpisali umowę przedwstępną sprzedaży tej nieruchomości deweloperowi. Zdecydowałem się jednak na skorzystanie z przysługującego Dzielnicy Praga-Południe prawa pierwokupu i dzięki temu przejęliśmy wspomniany budynek by uratować ten cenny dla Pragi-Południe zabytek – informował w 2023 r. burmistrz dzielnicy na Facebooku. – Dzięki wsparciu władz stolicy, które przychyliły się do prośby Zarządu Dzielnicy, znaleźliśmy środki na ten cel.

Warto zauważyć, że dawna piekarnia to jeden z zaledwie kilku zabytków rejestrowych na Pradze-Południe niepełniących funkcji mieszkalnej. Pozostałe to m.in. Dom Słowa Bożego, kompleks Sinfonia Varsovia oraz hala sportowa KS Orzeł. Jest to więc bez wątpienia cenna pamiątka po przeszłości Grochowa.

Historia piekarni Teodora Reicherta sięga 1918 r.

Zbudowana w latach 1918–1927 r. piekarnia Teodora Reicherta (Rajcherta) przy ul. Grochowskiej 244 to dwukondygnacyjny obiekt z cegły. Architektonicznie budynek raczej się nie wyróżnia, ale stanowi rzadką pozostałość dawnej zabudowy tych rejonów. Cenne są także ślady historii, które nosi: na elewacji od strony ul. Wiatracznej widać ślady ostrzału artyleryjskiego we wrześniu 1939 r., a na rozmaitych częściach budynku widnieją znaki różnych cegielni. Warto dodać, że w trakcie drugiej wojny światowej w budynku przechowywano cenne dokumenty cechowe, m.in. przywileje Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza.

Przed wojną piekarnia Rajcherta słynęła jako jedna z najlepszych w tej części miasta. Po wojnie działalność piekarni wznowiono w ramach spółdzielni „Społem”, zaś potem budynek należał do Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. To za jej „rządów” obiekt zamknięto. Do początków XXI w., kiedy to zaczęła się walka aktywistów z deweloperami, dawna piekarnia popadała w ruinę. Teraz jednak zyskała szansę na nowe życie.

Po planowanej modernizacji będzie jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków, świadczącym o przemysłowej przeszłości naszej dzielnicy – zapewnia burmistrz Pragi-Południe.

