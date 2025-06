Spis treści

To przełomowy moment dla regionalnego transportu. Nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wcześniejszych, niezrealizowanych dotąd planów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (MPK) w Rzeszowie, które od zeszłego roku zmaga się z wyzwaniami związanymi z wdrożeniem własnej floty autobusów wodorowych.

PKS Rzeszów na czele innowacji

Piotr Klimczak, prezes PKS Rzeszów, podkreślił podczas wczorajszej konferencji prasowej, że budowa stacji tankowania wodoru jest kluczowym elementem umożliwiającym wprowadzenie nowoczesnych, bezemisyjnych autobusów do eksploatacji. Miesiąc temu PKS Rzeszów podpisał umowę z firmą Daimler Buses Polska na dostawę sześciu autobusów wodorowych, stając się pierwszym przedsiębiorstwem komunikacji PKS w Polsce, który zdecydował się na zakup tego typu pojazdów do obsługi pasażerów. Docelowo flota PKS Rzeszów ma liczyć 20 autobusów wodorowych. Wykonawca stacji, GZOG ENERGY, już wcześniej realizowała podobne kontrakty, m.in. w Gdyni i Płocku. Stacja, zlokalizowana na terenie zajezdni PKS przy Alei Wyzwolenia, będzie działać w systemie 350 bar, co umożliwi szybkie tankowanie.

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

MPK Rzeszów z wodorową zadyszką

Kontrastem dla sukcesu PKS Rzeszów jest skomplikowana sytuacja MPK Rzeszów. Już w październiku 2024 roku MPK Rzeszów ogłosił, że powiązana z Polenergią spółka H2HUB Nowa Sarzyna wygrała przetarg na 15-letnią dostawę wodoru dla 20 autobusów wodorowych oraz budowę stacji tankowania w Rzeszowie. Całość kontraktu miała opiewać na kwotę 120 mln zł. Kontrakt powiązany był z duża inwestycją Polenergii w ramach której powstaje instalacja produkcji wodoru i stacja tankowania w Nowej Sarzynie.

Jednakże, w styczniu 2025 roku Polenergia podjęła decyzję o nieprzystąpieniu do umowy. Jako powód podano ocenę ryzyka projektu, związaną ze zidentyfikowanymi wątpliwościami natury prawnej dotyczącymi związania wykonawcy ofertą oraz zagrożeniem terminowego odbioru dostaw wodoru. Podstawą do takiej decyzji był brak przeprowadzonego przetargu na dostawę taboru. Miasto na te inwestycje pozyskało niemal 70 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Zwłoka z ogłoszeniem przetargu wystąpiła z niewyjaśnionych przyczyn i dopiero w marcu 2025 r. wyłoniono dostawcę autobusów wodorowych. 20 sztuk pojazdów za niemal 82,5 mln zł ma dostarczyć PAK–PCE Polski Autobus Wodorowy. Dostawę pierwszych 6 autobusów firma ma zrealizować w terminie 42 tygodni. Ten termin sugerowałby możliwość rozpoczęcia odbioru paliwa z H2HUB Nowa Sarzyna w terminie z umowy.

Stacje wodorowe w Polsce

W Polsce sieć stacji ładowania wodorowego jest w fazie rozwoju, ale już istnieją i są planowane kolejne punkty.

Pierwsza ogólnodostępna stacja wodorowa Orlenu została otwarta w czerwcu 2024 r. w Poznaniu. Stacja ta obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy wodorowe MPK Poznań. Drugą stację spółki uruchomiono w grudniu 2024 r. w Katowicach. Stacja ta oferuje tankowanie dla autobusów i ciężarówek i samochodów osobowych. Kolejna jest w Krakowie w zajezdni autobusowej MPK Wola Duchacka.

Stacje wodorowe innych firm, jak PAK-PCE, PGNiG, PGE, ZE PAK znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Koninie, Rybniku.

W ramach projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland oraz innych inicjatyw, planowana jest budowa kolejnych stacji wodorowych. Do realizacji zaplanowano m.in. miasta: Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Włocławek czy Piłę.

Planuje się również budowę nowych, ogólnodostępnych stacji przy drogach sieci TEN-T.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło mapę z propozycją rozmieszczenia 37 punktów infrastruktury tankowania wodoru, m.in. w Częstochowie, Łodzi, Toruniu, Straszynie, Szczecinie, Zielonej Górze, Tarnowie, Opolu, Koszalinie, Elblągu i innych miastach.

Do 2030 roku Grupa Orlen planuje stworzyć ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji, przeznaczonych dla transportu indywidualnego, publicznego i ciężarowego.

Murowane starcie Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego od strony Ochoty